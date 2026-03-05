Megvan a 16 tonna aranyat felhalmozó indiai guru receptje a gazdagodásra

Az elkövetkező években az arany ára továbbra is emelkedni fog a geopolitikai és gazdasági kockázatok következtében – mondta a Bloombergnek Joy Alukkas, a világ egyik legnagyobb, családi tulajdonban álló ékszerüzletláncát felépítő indiai aranykirály, miután az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokkal sújtotta Iránt, amely válaszul egyebek között Dubaj repülőtere, illetve a város nevezetes Burdzs al-Arab szállodája ellen indított meglepetésszerű dróntámadásokat.

Arany, arany és arany / Fotó: Mint

Az általános trend továbbra is az arany drágulása

Amikor feszültség alakul ki a világban, az emberek természetesen az aranytól várják vagyonuk biztonságát, ami néhány napra megemelheti az árakat

– mondta a Joyalukkas Group tulajdonosa Dubajban, ahol a támadások idején tartózkodott.

Az elkövetkező két-három évben azonban, hacsak a globális helyzet nem javul jelentősen, különösen ami az amerikai gazdaságot és a geopolitikai feszültségeket illeti, nem várok szignifikáns korrekciót. Jöhetnek visszaesések, de az általános tendenciának továbbra is az arany drágulása tűnik

– tette hozzá.

Az arany ára egy év alatt több mint 75 százalékkal emelkedett, és januárban ismét rekordot döntött. A nemesfém jegyzése amúgy csütörtökön újabb 1,1 százalékkal, csaknem 5200 dollárra nőtt unciánként, majd kissé visszaesett.

Tizenhat tonna arany

A 69 éves Alukkas elárulta, hogy az Egyesült Arab Emírségekben, Indiában, az Egyesült Államokban és másutt található, közel 200 üzletében csaknem 16 tonna aranyat halmozott fel, például rudak és ékszerek formájában, úgyhogy amikor az arany ára nő, az évtizedek alatt felépített hatalmas készlet értéke is arányosan gyarapodik.

A forgótőkénk folyamatosan emelkedik, de a készletek feltöltése is egyre többe kerül

– mondta a vállalkozó,

akinek nettó vagyonát a Bloomberg Billionaires Index 5,8 milliárd dollárra becsüli.

Természetesen egy regionális esemény önmagában általában nem emeli az arany árát teljesen új szintre – mondta Alukkas a közel-keleti légiháborúra utalva.

Ahhoz, hogy az arany ára meredeken emelkedjen és magas szinten maradjon, nagyobb horderejű globális kiváltó okokra van szükség, mint például az amerikai kamatlábak, a dollár, az infláció és a globális befektetői bizalom alakulása

– mondta.