Megvan a 16 tonna aranyat felhalmozó indiai guru receptje a gazdagodásra
Az elkövetkező években az arany ára továbbra is emelkedni fog a geopolitikai és gazdasági kockázatok következtében – mondta a Bloombergnek Joy Alukkas, a világ egyik legnagyobb, családi tulajdonban álló ékszerüzletláncát felépítő indiai aranykirály, miután az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokkal sújtotta Iránt, amely válaszul egyebek között Dubaj repülőtere, illetve a város nevezetes Burdzs al-Arab szállodája ellen indított meglepetésszerű dróntámadásokat.
Az általános trend továbbra is az arany drágulása
Amikor feszültség alakul ki a világban, az emberek természetesen az aranytól várják vagyonuk biztonságát, ami néhány napra megemelheti az árakat
– mondta a Joyalukkas Group tulajdonosa Dubajban, ahol a támadások idején tartózkodott.
Az elkövetkező két-három évben azonban, hacsak a globális helyzet nem javul jelentősen, különösen ami az amerikai gazdaságot és a geopolitikai feszültségeket illeti, nem várok szignifikáns korrekciót. Jöhetnek visszaesések, de az általános tendenciának továbbra is az arany drágulása tűnik
– tette hozzá.
Az arany ára egy év alatt több mint 75 százalékkal emelkedett, és januárban ismét rekordot döntött. A nemesfém jegyzése amúgy csütörtökön újabb 1,1 százalékkal, csaknem 5200 dollárra nőtt unciánként, majd kissé visszaesett.
Tizenhat tonna arany
A 69 éves Alukkas elárulta, hogy az Egyesült Arab Emírségekben, Indiában, az Egyesült Államokban és másutt található, közel 200 üzletében csaknem 16 tonna aranyat halmozott fel, például rudak és ékszerek formájában, úgyhogy amikor az arany ára nő, az évtizedek alatt felépített hatalmas készlet értéke is arányosan gyarapodik.
A forgótőkénk folyamatosan emelkedik, de a készletek feltöltése is egyre többe kerül
– mondta a vállalkozó,
akinek nettó vagyonát a Bloomberg Billionaires Index 5,8 milliárd dollárra becsüli.
Természetesen egy regionális esemény önmagában általában nem emeli az arany árát teljesen új szintre – mondta Alukkas a közel-keleti légiháborúra utalva.
– mondta.
Alukkas szerint amúgy már a háború kitörése előtt is nőtt a befektetési célú aranyrudak és aranyérmék iránti kereslet. Új trend, hogy az ügyfelek befektetési célból 10 grammos és 50 grammos ezüstrudakat vásárolnak, míg korábban a Joyalukkas főként dekoratív ezüst ékszereket, például bokaláncokat és csípőláncokat árult.
Az indiaiak nyomában
Miközben a cég indiai ügyfelei továbbra is veszik az arany ékszereket esküvők, fesztiválok, sőt születésnapok és apák napja alkalmából is, az arany árának közelmúltbeli meredek emelkedése miatt a fogyasztók általában nyitottabbak lettek a kisebb értékű termékek iránt is.
Továbbra is India amúgy a cég legnagyobb piaca, amelyet az Egyesült Arab Emírségek és az Egyesült Államok követ.
Joy Alukkas apja, Alukka Joseph Varghese 70 évvel ezelőtt az indiai Kerala államban nyitotta meg apró üzletét. Joy Alukkas 16 éves korában kezdett el apja üzletében segíteni. Az 1980-as évek végén már ő irányította a vállalat nemzetközi terjeszkedését, ő nyitotta meg az első külföldi bemutatótermet is az Egyesült Arab Emírségekben, és felépítette a ma Joyalukkas Group néven ismert vállalatot, amely 12 országban 178 bemutatóteremmel rendelkezik.
Körülbelül tíz évvel ezelőtt lépett be az amerikai piacra, ahol azokat a városokat célozza meg, ahol nagy számban élnek indiai bevándorlók. Tervei szerint a jelenlegi hét amerikai üzletet a jövő év végéig 11-re bővíti. Azonkívül megjelenne
- Új-Zélandon
- és Kanadában is.