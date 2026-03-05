Deviza
Egyetlen ország van, ahol nem drágul az üzemanyag az iráni háború ellenére: most biztosították a lakosságot, hogy ez így is marad

Miközben a Kreml szerint az Irán körüli háború miatt emelkedő globális energiaárak nem befolyásolják az üzemanyagok árát Oroszországban, Magyarországon tovább drágul a benzin és a gázolaj.
VG
2026.03.05, 21:41
Frissítve: 2026.03.05, 21:49

A Kreml szóvivője szerint az Irán körüli háborús helyzet miatt emelkedő globális energiaárak nem befolyásolják az üzemanyagok árát Oroszországban. 

tankolás, benzinkút, benzin üzemanyag
Egyetlen ország van, ahol nem drágul az üzemanyag az iráni háború ellenére: most biztosították a lakosságot, hogy ez így is marad / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Újságíróknak azt mondta

a nemzetközi piaci folyamatok „nem lehetnek és nem is szabad, hogy okai legyenek” a belföldi üzemanyagárak ingadozásának, mivel a kormány és a versenyhatóság (FAS) működő rendszeren keresztül felügyeli az árakat.

Dmitrij Peszkov szerint ezért nincs szükség külön elnöki utasításra az üzemanyagárak ellenőrzésével kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy az árkontrollt biztosító mechanizmus jól működik, és a hatóságok folyamatosan figyelik a helyzetet.

A szóvivő az orosz állami Rosszija–24 televíziónak nyilatkozva a közel-keleti konfliktusról is beszélt. Kijelentette: Oroszország nem képes megállítani a háborút, de kötelessége minimalizálni a globális megrázkódtatások gazdasági hatásait, és ott érvényesíteni saját érdekeit, ahol ez lehetséges.

Peszkov hozzátette: Moszkva álláspontja kezdettől az volt, hogy minden háború destabilizálhatja a térséget, ami szerinte már most is látható. A konfliktusba egyre több ország kapcsolódik be, ami tovább növeli a regionális feszültséget.

Hatalmasat emelnek a benzin és a dízel árán is

Az üzemanyagok nagykereskedelmi ára ismét emelkedik Magyarországon: péntektől a benzin bruttó 6 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 15 forinttal drágul. 

A hét során ez már a negyedik áremelés lesz, így az árak néhány nap alatt jelentősen megugrottak.

Csütörtökön az átlagárak még 573 forint körül alakultak literenként a 95-ös benzin esetében, míg a gázolajért átlagosan 603 forintot kellett fizetni. 

A mostani emeléssel a benzin ára a hónap elejéhez képest mintegy 16 forinttal, a dízelé pedig már 37 forinttal lesz magasabb, és a nagykereskedelmi árváltozás várhatóan rövid időn belül a benzinkutakon is megjelenik.

Az üzemanyagok drágulása mögött elsősorban a nemzetközi olajpiaci folyamatok állnak. Az elmúlt napokban emelkedett a Brent típusú kőolaj világpiaci ára, miközben nőtt a bizonytalanság a Hormuzi-szoros térségében. A mindössze mintegy 40 kilométer széles tengeri átjárón halad át a globális olaj- és LNG-kereskedelem körülbelül ötöde, ezért bármilyen fennakadás komoly hatással lehet a világpiaci kínálatra. A térségben napok óta vesztegelnek tankerhajók, miközben több biztosítótársaság sem vállalja a szállítmányok finanszírozását, ami tovább növeli a piaci feszültséget.

A piaci várakozások szerint a Brent hordónkénti ára rövid távon 80–90 dollár között alakulhat, azonban a konfliktus eszkalálódása esetén a 100 dollár feletti szint sem kizárt.

Az üzemanyagárak emelkedése nemcsak a tankolás költségeit növeli, hanem az egész gazdaságra hatással lehet. Az Oeconomus elemzése szerint a drágulás leggyorsabban a szállítási és logisztikai ágazatokban jelenik meg: a közúti fuvarozás, a személyszállítás, a futárszolgálatok és az e-kereskedelem költségei gyorsan emelkednek, ami gyakran a fuvardíjak és végső soron a termelői árak növekedéséhez vezet.

Magyarország nettó energiaimportőrként különösen érzékeny az ilyen külső sokkokra. 

A nemzetközi olajárak változása, valamint az esetleges ellátási zavarok közvetlenül hatnak az inflációra és a gazdasági egyensúlyra is. Az elemzők szerint a Közel-Keleten újra erősödő konfliktusok további kockázatokat hordoznak, mivel az alternatív szállítási útvonalak drágábbak és kevésbé megbízhatóak, ami hosszabb távon akár ellátási problémákhoz is vezethet.

