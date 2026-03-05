A Kreml szóvivője szerint az Irán körüli háborús helyzet miatt emelkedő globális energiaárak nem befolyásolják az üzemanyagok árát Oroszországban.

Egyetlen ország van, ahol nem drágul az üzemanyag az iráni háború ellenére: most biztosították a lakosságot, hogy ez így is marad / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Újságíróknak azt mondta:

a nemzetközi piaci folyamatok „nem lehetnek és nem is szabad, hogy okai legyenek” a belföldi üzemanyagárak ingadozásának, mivel a kormány és a versenyhatóság (FAS) működő rendszeren keresztül felügyeli az árakat.

Dmitrij Peszkov szerint ezért nincs szükség külön elnöki utasításra az üzemanyagárak ellenőrzésével kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy az árkontrollt biztosító mechanizmus jól működik, és a hatóságok folyamatosan figyelik a helyzetet.

A szóvivő az orosz állami Rosszija–24 televíziónak nyilatkozva a közel-keleti konfliktusról is beszélt. Kijelentette: Oroszország nem képes megállítani a háborút, de kötelessége minimalizálni a globális megrázkódtatások gazdasági hatásait, és ott érvényesíteni saját érdekeit, ahol ez lehetséges.

Peszkov hozzátette: Moszkva álláspontja kezdettől az volt, hogy minden háború destabilizálhatja a térséget, ami szerinte már most is látható. A konfliktusba egyre több ország kapcsolódik be, ami tovább növeli a regionális feszültséget.

Hatalmasat emelnek a benzin és a dízel árán is

Az üzemanyagok nagykereskedelmi ára ismét emelkedik Magyarországon: péntektől a benzin bruttó 6 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 15 forinttal drágul.

A hét során ez már a negyedik áremelés lesz, így az árak néhány nap alatt jelentősen megugrottak.

Csütörtökön az átlagárak még 573 forint körül alakultak literenként a 95-ös benzin esetében, míg a gázolajért átlagosan 603 forintot kellett fizetni.

A mostani emeléssel a benzin ára a hónap elejéhez képest mintegy 16 forinttal, a dízelé pedig már 37 forinttal lesz magasabb, és a nagykereskedelmi árváltozás várhatóan rövid időn belül a benzinkutakon is megjelenik.

Az üzemanyagok drágulása mögött elsősorban a nemzetközi olajpiaci folyamatok állnak. Az elmúlt napokban emelkedett a Brent típusú kőolaj világpiaci ára, miközben nőtt a bizonytalanság a Hormuzi-szoros térségében. A mindössze mintegy 40 kilométer széles tengeri átjárón halad át a globális olaj- és LNG-kereskedelem körülbelül ötöde, ezért bármilyen fennakadás komoly hatással lehet a világpiaci kínálatra. A térségben napok óta vesztegelnek tankerhajók, miközben több biztosítótársaság sem vállalja a szállítmányok finanszírozását, ami tovább növeli a piaci feszültséget.