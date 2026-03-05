Deviza
EUR/HUF387,6 +0,81% USD/HUF333,78 +1% GBP/HUF446,03 +0,94% CHF/HUF427,53 +0,81% PLN/HUF90,63 +0,58% RON/HUF76,12 +0,83% CZK/HUF15,9 +0,74% EUR/HUF387,6 +0,81% USD/HUF333,78 +1% GBP/HUF446,03 +0,94% CHF/HUF427,53 +0,81% PLN/HUF90,63 +0,58% RON/HUF76,12 +0,83% CZK/HUF15,9 +0,74%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 157,64 +1,04% MTELEKOM2 155 +0,23% MOL3 732 +1,97% OTP37 960 +1,25% RICHTER11 670 +0,26% OPUS546 +0,37% ANY7 320 +0,83% AUTOWALLIS162 +0,93% WABERERS5 060 -0,39% BUMIX9 643,01 -0,06% CETOP4 133,7 +0,19% CETOP NTR2 589,96 +0,19% BUX125 157,64 +1,04% MTELEKOM2 155 +0,23% MOL3 732 +1,97% OTP37 960 +1,25% RICHTER11 670 +0,26% OPUS546 +0,37% ANY7 320 +0,83% AUTOWALLIS162 +0,93% WABERERS5 060 -0,39% BUMIX9 643,01 -0,06% CETOP4 133,7 +0,19% CETOP NTR2 589,96 +0,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közel-keleti válság
szárazföldi invázió
Izrael
Oroszország
amerikai hadsereg
Kína
Irán

Ha ez igaz, most válik pokollá az iráni háború: beszáll Kína és Oroszország Amerika és Izrael ellen? – sokkoló nyilatkozat hangzott el

A külügyminiszter szerint Moszkva és Peking segítsége sem titok. Az iráni vezetés szerint a hadsereg minden forgatókönyvre felkészült, beleértve egy amerikai inváziót is.
VG
2026.03.05, 20:00
Frissítve: 2026.03.05, 20:42

Irán teljes mértékben felkészült egy esetleges amerikai szárazföldi invázióra, miközben a közel-keleti konfliktus gyors ütemben eszkalálódik. Teherán szerint Oroszország és Kína politikai, valamint katonai támogatást is nyújtani fog a válság közepette.

Irán ballisztikus rakéta
Irán nem hajlandó tűzszünetről vagy tárgyalásról beszélni, amíg amerikai és izraeli légicsapások érik az országot / Fotó: NurPhoto via AFP

Irán teljes katonai készültségben várja az esetleges eszkalációt a Közel-Keleten 

– jelentette ki Abbasz Aragcsi, az ország külügyminisztere egy televíziós interjúban. A diplomata szerint Teherán hadserege arra is felkészült, hogy akár egy amerikai szárazföldi invázióval is szembenézzen.

A nyilatkozat azután hangzott el, hogy az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen, ami tovább növelte a feszültséget a térségben. Aragcsi hangsúlyozta: Irán addig nem hajlandó tűzszünetről vagy diplomáciai tárgyalásról beszélni, amíg ezek a támadások folytatódnak.

A külügyminiszter szerint az iráni hadsereg hosszú évek óta készül egy ilyen konfliktusra. A fegyveres erők modernizációja különösen a rakétatechnológia területén volt jelentős. Aragcsi azt mondta, hogy a korábbi katonai tapasztalatok alapján az iráni rakétarendszerek „minősége jelentősen javult”. Szerinte a hadsereg képes kezelni egy közvetlen szárazföldi összecsapást is.

„Felkészültünk minden lehetséges forgatókönyvre” – fogalmazott a külügyminiszter. Hozzátette, hogy Irán nem akarja a háború elhúzódását, de erői készen állnak minden további lépésre, amelyet az Egyesült Államok tehet.

Az iráni hadsereg Moszkva és Peking segítségére is számít

A nyilatkozat egyik legérzékenyebb része Irán nemzetközi szövetségeire vonatkozott. Aragcsi megerősítette, hogy Oroszország és Kína politikai és más típusú támogatást is nyújt az országnak a jelenlegi konfliktus idején.

Amikor konkrét katonai segítségről kérdezték, a külügyminiszter nem adott egyértelmű választ, de hangsúlyozta: Teherán hosszú ideje katonai együttműködésben áll Moszkvával és Pekinggel. Szerinte ez a kapcsolat a mostani válság alatt is folytatódik.

Elemzők szerint az iráni vezetés üzenete kettős: egyrészt elrettenteni kívánja az amerikai katonai beavatkozást, másrészt jelezni akarja, hogy a konfliktus nem maradna regionális keretek között, ha valóban szárazföldi háború robbanna ki.

Ilyen nincs: nem csak a Barátság vezetéknek annyi, egy másik olajcsövet is fel akarnak robbantani – totális pusztításra kapcsolt az iráni háború

Teherán az olajellátás megnyomorításával reagálna a csapásokra. Az Irán által jelzett célpontok között lehet a Baku–Tbiliszi–Ceyhan-vezeték, amely stratégiai fontosságú Izrael energiaellátásában.

 

Izraeli háború

Izraeli háború
2576 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu