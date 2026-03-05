Ha ez igaz, most válik pokollá az iráni háború: beszáll Kína és Oroszország Amerika és Izrael ellen? – sokkoló nyilatkozat hangzott el

Irán teljes mértékben felkészült egy esetleges amerikai szárazföldi invázióra, miközben a közel-keleti konfliktus gyors ütemben eszkalálódik. Teherán szerint Oroszország és Kína politikai, valamint katonai támogatást is nyújtani fog a válság közepette.

Irán nem hajlandó tűzszünetről vagy tárgyalásról beszélni, amíg amerikai és izraeli légicsapások érik az országot / Fotó: NurPhoto via AFP

Irán teljes katonai készültségben várja az esetleges eszkalációt a Közel-Keleten

– jelentette ki Abbasz Aragcsi, az ország külügyminisztere egy televíziós interjúban. A diplomata szerint Teherán hadserege arra is felkészült, hogy akár egy amerikai szárazföldi invázióval is szembenézzen.

A nyilatkozat azután hangzott el, hogy az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen, ami tovább növelte a feszültséget a térségben. Aragcsi hangsúlyozta: Irán addig nem hajlandó tűzszünetről vagy diplomáciai tárgyalásról beszélni, amíg ezek a támadások folytatódnak.

A külügyminiszter szerint az iráni hadsereg hosszú évek óta készül egy ilyen konfliktusra. A fegyveres erők modernizációja különösen a rakétatechnológia területén volt jelentős. Aragcsi azt mondta, hogy a korábbi katonai tapasztalatok alapján az iráni rakétarendszerek „minősége jelentősen javult”. Szerinte a hadsereg képes kezelni egy közvetlen szárazföldi összecsapást is.

„Felkészültünk minden lehetséges forgatókönyvre” – fogalmazott a külügyminiszter. Hozzátette, hogy Irán nem akarja a háború elhúzódását, de erői készen állnak minden további lépésre, amelyet az Egyesült Államok tehet.

Az iráni hadsereg Moszkva és Peking segítségére is számít

A nyilatkozat egyik legérzékenyebb része Irán nemzetközi szövetségeire vonatkozott. Aragcsi megerősítette, hogy Oroszország és Kína politikai és más típusú támogatást is nyújt az országnak a jelenlegi konfliktus idején.

Amikor konkrét katonai segítségről kérdezték, a külügyminiszter nem adott egyértelmű választ, de hangsúlyozta: Teherán hosszú ideje katonai együttműködésben áll Moszkvával és Pekinggel. Szerinte ez a kapcsolat a mostani válság alatt is folytatódik.

Elemzők szerint az iráni vezetés üzenete kettős: egyrészt elrettenteni kívánja az amerikai katonai beavatkozást, másrészt jelezni akarja, hogy a konfliktus nem maradna regionális keretek között, ha valóban szárazföldi háború robbanna ki.