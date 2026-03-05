Így reagál a világ Zelenszkij életveszélyes fenyegetésére Orbán Viktor ellen: megdöbbentek a franciák, kiborult a hírhedt ukrán főszerkesztő – "Ne adjunk semmit ennek a gazembernek"

Az ukrán elnök durva kijelentéseket tett egy nyilvános ülésen. Volodimir Zelenszkij arról beszélt, hogy ha egy bizonyos európai vezető blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot, akkor az illető címét átadhatják az ukrán fegyveres erőknek.

„Reméljük, hogy egy bizonyos személy az EU-ban nem fogja tovább blokkolni a 90 milliárdot (…) és az ukrán katonák megkapják a fegyvereiket” – mondta Zelenszkij újságíróknak Kijevben. Hozzátette: „Különben megadjuk ennek az embernek a címét a fegyveres erőinknek. Hadd hívják fel, beszéljenek vele a saját nyelvükön”.

ezek a szavak várhatóan tovább növeli a feszültséget az immár negyedik éve tartó orosz–ukrán háború idején.

Zelenszkij csütörtökön azt mondta, hogy a szovjet korszakból származó vezeték akár másfél hónapon belül ismét működhet. Élesen fogalmazva hozzátette: „Ők minket ölnek, és nekünk még olajat is kellene adnunk a szegény Orbánnak, mert különben nem nyeri meg a választásokat?”

Bravó – mit is lehetne még mondani. Hogy mi vezérelhette azt, aki egy ilyen stand-up jellegű megszólalást engedett meg magának, számomra rejtély

– így kommentálta az egyébként híresen magyarellenes Szergij Szidorenko – az European Pravda társalapítója és főszerkesztője – a közösségi médiában az ukrán elnök szavait. Azért is nehezményezte ezeket, mert szerinte mindez jól jön Orbán Viktornak a választók mozgósításához.

Úgy véli, az ilyen nyilatkozatok nemcsak a magyar miniszterelnök kampányát erősíthetik, hanem hosszabb távon meg is nehezíthetik a kapcsolatok normalizálását az ukrán vezetés és a magyar társadalom között.

De nem csak Ukrajnában borultak ki Zelenszkij szavain, hanem Franciaországban is. Florian Philippot francia politikus a közösségi oldalán osztotta meg az ukrán elnök kirohanását.

Őrület! Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort, amiért blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró átutalását.

Állj! Egy eurót se többet, egy fegyvert se, és egyetlen francia katonát se ennek a gazembernek és ennek az országnak!

– fogalmazott határozottan. A videót már 150 ezerszer tekintették meg néhány óra alatt.