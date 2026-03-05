Így reagál a világ Zelenszkij életveszélyes fenyegetésére Orbán Viktor ellen: megdöbbentek a franciák, kiborult a hírhedt ukrán főszerkesztő – "Ne adjunk semmit ennek a gazembernek"
Az ukrán elnök durva kijelentéseket tett egy nyilvános ülésen. Volodimir Zelenszkij arról beszélt, hogy ha egy bizonyos európai vezető blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot, akkor az illető címét átadhatják az ukrán fegyveres erőknek.
„Reméljük, hogy egy bizonyos személy az EU-ban nem fogja tovább blokkolni a 90 milliárdot (…) és az ukrán katonák megkapják a fegyvereiket” – mondta Zelenszkij újságíróknak Kijevben. Hozzátette: „Különben megadjuk ennek az embernek a címét a fegyveres erőinknek. Hadd hívják fel, beszéljenek vele a saját nyelvükön”.
Így reagál a világ Zelenszkij életveszélyes fenyegetésére Orbán Viktor ellen
A Reuters cikke szerint
ezek a szavak várhatóan tovább növeli a feszültséget az immár negyedik éve tartó orosz–ukrán háború idején.
Zelenszkij csütörtökön azt mondta, hogy a szovjet korszakból származó vezeték akár másfél hónapon belül ismét működhet. Élesen fogalmazva hozzátette: „Ők minket ölnek, és nekünk még olajat is kellene adnunk a szegény Orbánnak, mert különben nem nyeri meg a választásokat?”
Bravó – mit is lehetne még mondani. Hogy mi vezérelhette azt, aki egy ilyen stand-up jellegű megszólalást engedett meg magának, számomra rejtély
– így kommentálta az egyébként híresen magyarellenes Szergij Szidorenko – az European Pravda társalapítója és főszerkesztője – a közösségi médiában az ukrán elnök szavait. Azért is nehezményezte ezeket, mert szerinte mindez jól jön Orbán Viktornak a választók mozgósításához.
Úgy véli, az ilyen nyilatkozatok nemcsak a magyar miniszterelnök kampányát erősíthetik, hanem hosszabb távon meg is nehezíthetik a kapcsolatok normalizálását az ukrán vezetés és a magyar társadalom között.
De nem csak Ukrajnában borultak ki Zelenszkij szavain, hanem Franciaországban is. Florian Philippot francia politikus a közösségi oldalán osztotta meg az ukrán elnök kirohanását.
Őrület! Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort, amiért blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró átutalását.
Állj! Egy eurót se többet, egy fegyvert se, és egyetlen francia katonát se ennek a gazembernek és ennek az országnak!
– fogalmazott határozottan. A videót már 150 ezerszer tekintették meg néhány óra alatt.
Ehhez képest Orbán Viktor visszafogotan reagált. Egy videóban azt mondta, hogy szerinte nem róla van szó, hanem az országról: éles helyzet van, olajblokád alá vették Magyarországot.
Arról is beszélt, hogy Ukrajnának kötelessége átengedni az orosz olajat a Barátság-vezetéken: „Nem szívességet teszek, nem alkudozhatnak erről. Ez az Európai Unióval kötött szerződés alapján nekik kötelességük.”
Az olajblokádot le fogjuk törni, és semmilyen fenyegetéssel, életveszélyes fenyegetésekkel sem lehet engem ettől eltántorítani
– jelentette ki.
Szijjártó Péter szerint minden határon túlmegy, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentéseivel szerinte halálosan megfenyegette Orbán Viktort. A külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt: Magyarországot nem lehet megfenyegetni vagy megzsarolni.
„Minket, magyarokat zsarolni nem lehet. Akármivel fenyegetőzik is Zelenszkij elnök, mi nem fogjuk azt engedni, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába. Akárhogy fenyegetőzik Zelenszkij elnök, mi nem fogjuk engedni azt, hogy Magyarországot belesodorják a háborúba, és akárhogyan, akármilyen alpári, útszéli stílusban fenyegetőzik Zelenszkij elnök, mi nem fogunk fizetni az ő háborújukért, és nem vagyunk hajlandók kétszer-háromszor-négyszer annyit fizetni az energiáért csak őmiattuk” – tette hozzá a külgazdasági ás külügyminiszter.