Az elmúlt évek világgazdasági és geopolitikai folyamatai utat nyitottak az arany reneszánszának és a piacok újra felfedezték maguknak. Az elmúlt másfél évtizedben a világ rövid időn belül a válságok szinte minden formáját megtapasztalta. Ezek hatásaként a globális szinten emelkedő infláció, a volatilis eszközárak, az ellátási láncokat érő folyamatos sokkok, az energiakrízis, illetve az egyre fokozódó geopolitikai feszültségek mind olyan tényezők, amelyek újra a biztonságot megtestesítő arany felé fordították a figyelmet. A papíralapú pénzügyi eszközökkel szemben az arany ugyanis olyan eszköz, amely közvetlen partnerkockázatot nem hordoz, és nem egyetlen kibocsátó gazdaságpolitikájától, fizetőképességétől függ. Az arany rövid távon volatilis lehet, de hosszabb távon értéktartó befektetésként kiegyensúlyozó szerepet tölthet be a befektetési és tartalékportfóliókban az egyre gyakoribb válsághelyzetekben.

Az arany geopolitikai értéke / Fotó: Shutterstock AI

Aranyvásárlás a régióban

Ezért a piaci roham mellett a jegybankok is folyamatosan bővítik arany készleteiket. Az elmúlt években a 2008-as válság előtti éves átlag több mint duplájával növelték az állam stratégiai tartalékát geopolitikai megfontolásokból is. A World Gold Council 2025-ös jegybanki felmérése szerint a jegybankok az aranyat nem hozamvadász befektetésként, hanem bizalmi és stabilitási „horgonyként” tekintik, amelynek valódi jelentősége éppen rendszerszintű válság idején erősödik fel. Az arany olyan tartalékelem, amely nem hordoz partnerkockázatot, nem ígér hozamot, de épp ezért nem is kér hitelt a piacoktól, és geopolitikai vagy pénzügyi válság idején is különösen vonzó tartalékeszköz. Éppen ezért az arany a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom egyik végső támasza lehet rendkívüli helyzetekben, amely nem megoldja a pánikot, hanem csökkenti annak esélyét és mélységét azáltal, hogy a rendszer mögött nem politikai, hanem „kemény” érték áll. A felmérés szerint a jegybankok 95 százaléka várja a globális aranytartalékok további növekedését.

Az arany vásárlása terén az ázsiai jegybankok járnak az élen, ami mögött részben a devizatartalékuk stabilitási diverzifikációja, részben a pénzügyi rendszer lehetséges következő fejlődési állomására való felkészülése áll. Az ázsiai arany felhalmozás mellett figyelemre méltó a KKE térség jegybankjainak stratégiája. A KKE régióban a nem-euróövezeti államok a monetáris szuverenitás és a válságállóság erősítésére stratégiai erőforrásként folyamatosan bővítik arany készleteiket. Lengyelország, amely 2025-ben ismét a legnagyobb felvásárló volt a világon, az elmúlt években tudatos, biztonsági és geopolitikai stratégiával folyamatosan növelte állományát a 700 tonnás cél felé haladva és így mára a világ 12. legnagyobb készletével rendelkezik. A régiónkból még Csehország is befért a 2025. évi top 10 vásárló közé, és harmadik éve emeli fokozatosan a tartalékait geopolitikai megfontolásokból.

A Magyar Nemzeti Bank 2018-ban indított az aranyprogramjával historikusan magasra emelte arany készleteit, amit nagyrészt Magyarországon is őriz.

A térség aranyvásárlói nemcsak bővítenek, hanem haza is szállítják készleteiket. Az arany hazaszállítása a szuverenitási logikát tükrözi, nem pusztán az számít, hogy mennyi arany van a mérlegben, hanem az is, milyen joghatóság alatt és milyen hozzáféréssel.