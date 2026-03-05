Hivatalos: buszos sztrájk kezdődik az egyik legnagyobb magyar városban, nincs megállapodás a béremelésről – senki nem tudja, meddig tart a leállás
Határozatlan idejű sztrájkot hirdettek a pécsi buszvezetők, miután a munkáltató elutasította a szakszervezet 10 százalékos béremelési követelését. A buszvállalat már közzé is tette a sztrájkmenetrendet: a járatok mintegy kétharmada fog közlekedni.
Határozatlan idejű autóbusz-vezetői sztrájk indul március 8-án Pécsen, miután a bérmegállapodásról szóló tárgyalások eredménytelenül zárultak.
A városi közösségi közlekedést működtető Tüke Busz Zrt. már közzé is tette az úgynevezett sztrájkmenetrendet, amely az elégséges szolgáltatást biztosítja az utasok számára.
A pécsi önkormányzat tulajdonában álló közlekedési vállalat közleményében jelezte: a munkabeszüntetés idején a kiemelt munkáltatókat és az ipari parkokat érintő járatok többsége továbbra is közlekedni fog. A társaság hangsúlyozta, hogy a törvényben előírt minimumszolgáltatás fenntartása érdekében a menetrend szerinti buszjáratok körülbelül 66 százaléka elindul majd.
A vállalat szerint az utasokat több csatornán is tájékoztatják a változásokról. Figyelmeztető tájékoztatást helyeznek ki a buszmegállókban, a sztrájkmenetrend elérhető a társaság honlapján, valamint frissítették a menetrendi adatokat a Google Térkép útvonaltervező rendszerében is.
A sztrájk idején a pécsi tömegközlekedés tehát nem áll le teljesen, de a megszokottnál kevesebb járat közlekedik majd. Az úgynevezett „elégséges szolgáltatás” keretében a menetrend szerinti járatok mintegy kétharmada marad forgalomban. Ez azt jelenti, hogy sok vonalon ritkább indulásokra kell számítani, egyes járatok pedig ideiglenesen kimaradhatnak. A közlekedési vállalat ezért azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet.
Bérvita vezetett a buszvezetők sztrájkjához
A munkabeszüntetést a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet kezdeményezte. A szakszervezet elnöke, Dobi István a közösségi oldalán közölte: azért kezdtek sztrájkszervezésbe, mert a munkáltató elutasította a 10 százalékos bérfejlesztési követelést, és a társaság nem tett egyértelmű nyilatkozatot arról sem, hogy 2026-ban milyen mértékű fizetésemelést tervez.
A szakszervezet álláspontja szerint a bérrendezés halogatása elfogadhatatlan, ezért döntöttek a határozatlan idejű munkabeszüntetés megszervezése mellett. A bejelentés szerint a sztrájk addig tarthat, amíg a felek nem jutnak megállapodásra.
Mivel a sztrájkot határozatlan időre hirdették meg, a helyzet könnyen elhúzódhat, ha a felek nem jutnak gyors megállapodásra a béremelésről. A következő napokban kulcsfontosságú lehet, hogy folytatódnak-e a tárgyalások a szakszervezet és a vállalat között.
