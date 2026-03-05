Deviza
Hivatalos: buszos sztrájk kezdődik az egyik legnagyobb magyar városban, nincs megállapodás a béremelésről – senki nem tudja, meddig tart a leállás

A közlekedési vállalat már közzétette, mely járatok közlekednek a munkabeszüntetés idején. Sztrájkba lépnek a pécsi buszvezetők, miután a munkáltató nem fogadta el a szakszervezet béremelési javaslatát.
VG/MTI
2026.03.05, 20:49
Frissítve: 2026.03.05, 20:58

Határozatlan idejű sztrájkot hirdettek a pécsi buszvezetők, miután a munkáltató elutasította a szakszervezet 10 százalékos béremelési követelését. A buszvállalat már közzé is tette a sztrájkmenetrendet: a járatok mintegy kétharmada fog közlekedni.

Arriva csuklós busz
Március 8-tól határozatlan idejű sztrájk kezdődik a pécsi buszvezetők körében a bérvita miatt / Fotó: BKK 

Határozatlan idejű autóbusz-vezetői sztrájk indul március 8-án Pécsen, miután a bérmegállapodásról szóló tárgyalások eredménytelenül zárultak. 

A városi közösségi közlekedést működtető Tüke Busz Zrt. már közzé is tette az úgynevezett sztrájkmenetrendet, amely az elégséges szolgáltatást biztosítja az utasok számára.

A pécsi önkormányzat tulajdonában álló közlekedési vállalat közleményében jelezte: a munkabeszüntetés idején a kiemelt munkáltatókat és az ipari parkokat érintő járatok többsége továbbra is közlekedni fog. A társaság hangsúlyozta, hogy a törvényben előírt minimumszolgáltatás fenntartása érdekében a menetrend szerinti buszjáratok körülbelül 66 százaléka elindul majd.

A vállalat szerint az utasokat több csatornán is tájékoztatják a változásokról. Figyelmeztető tájékoztatást helyeznek ki a buszmegállókban, a sztrájkmenetrend elérhető a társaság honlapján, valamint frissítették a menetrendi adatokat a Google Térkép útvonaltervező rendszerében is.

A sztrájk idején a pécsi tömegközlekedés tehát nem áll le teljesen, de a megszokottnál kevesebb járat közlekedik majd. Az úgynevezett „elégséges szolgáltatás” keretében a menetrend szerinti járatok mintegy kétharmada marad forgalomban. Ez azt jelenti, hogy sok vonalon ritkább indulásokra kell számítani, egyes járatok pedig ideiglenesen kimaradhatnak. A közlekedési vállalat ezért azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet.

Bérvita vezetett a buszvezetők sztrájkjához

A munkabeszüntetést a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet kezdeményezte. A szakszervezet elnöke, Dobi István a közösségi oldalán közölte: azért kezdtek sztrájkszervezésbe, mert a munkáltató elutasította a 10 százalékos bérfejlesztési követelést, és a társaság nem tett egyértelmű nyilatkozatot arról sem, hogy 2026-ban milyen mértékű fizetésemelést tervez.

A szakszervezet álláspontja szerint a bérrendezés halogatása elfogadhatatlan, ezért döntöttek a határozatlan idejű munkabeszüntetés megszervezése mellett. A bejelentés szerint a sztrájk addig tarthat, amíg a felek nem jutnak megállapodásra.

Mivel a sztrájkot határozatlan időre hirdették meg, a helyzet könnyen elhúzódhat, ha a felek nem jutnak gyors megállapodásra a béremelésről. A következő napokban kulcsfontosságú lehet, hogy folytatódnak-e a tárgyalások a szakszervezet és a vállalat között.

