Elkezdődött: megfordult az első Európába tartó LNG-hajó, nem szállítja le a gázt a nagy uniós tagállamnak – inkább a világ túloldalára viszi, sokkal többet fizetnek érte

Egyetlen tanker irányváltása is elég volt, hogy a piac idegesen reagáljon. Az LNG-szállítmányokért most Európa és Ázsia versenyez egymással.
VG
2026.03.05, 21:20
Frissítve: 2026.03.05, 21:48

Egy Európába tartó LNG-tanker menet közben fordult vissza, és inkább Ázsia felé vette az irányt, miután meredeken megugrottak a földgázárak a világpiacon. A közel-keleti konfliktus következtében egyre élesebb verseny alakul ki a szűkülő gázkínálatért.

Tanker "Eventin" pulled in off the island of Rügen orosz kőolaj szankció lng
Egy Európának szánt LNG-szállítmány félúton Ázsia felé fordult, miután ott magasabb árakat kínáltak érte / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A tengeri kereskedelmet megfigyelő Kpler adatai szerint a BW Brussels nevű LNG-szállító hajó eredetileg európai kikötőbe tartott. A tanker azonban útközben irányt váltott, és most már az ázsiai piac felé halad.

A szakértők szerint ez az első ismert eset a mostani árrobbanás idején, amikor egy Európába tartó LNG-szállítmány inkább Ázsiát választotta. 

A döntést az indokolta, hogy az ázsiai vevők egyre agresszívebben licitálnak a rendelkezésre álló gázra. A globális LNG-kereskedelemben ez nem szokatlan jelenség: a szállítmányok gyakran oda mennek, ahol magasabb árat kínálnak értük.

A piaci feszültséget a közel-keleti konfliktus indította el, az európai földgázárak pedig meredeken emelkedni kezdtek, miután Katar leállította a cseppfolyósított földgáz termelését az iráni támadások után. A drágulás rendkívül gyors volt: az európai gáz ára egyetlen hét alatt 66 százalékkal emelkedett.

A lépés azért különösen érzékeny a piac számára, mert Katar a világ egyik legfontosabb LNG-exportőre. A közel-keleti ország a globális LNG-kínálat mintegy 20 százalékát adja, és az Egyesült Államok után a második legnagyobb exportőr. A kínálat hirtelen szűkülése így azonnal felhajtotta az árakat világszerte.

Elkapkodhatják az LNG-t Európa elől

A Kpler elemzői szerint a mostani eset akár csak a kezdet lehet. Különösen azok a rakományok lehetnek érintettek, amelyek még nem kötöttek ki konkrét vevőhöz. Ha az ázsiai piac továbbra is magasabb árakat kínál, könnyen előfordulhat, hogy újabb LNG-hajók változtatják meg útvonalukat.

Ez az európai gázpiac számára komoly problémát jelenthet. Ha a vásárlók attól tartanak, hogy elveszítik a szállítmányokat, kénytelenek lehetnek még magasabb árat kínálni. Ez pedig felhajthatja az európai gáztőzsde, a Title Transfer Facility jegyzését is.

A globális LNG-ellátás egy része ráadásul geopolitikailag érzékeny útvonalakon halad. Katarból és az Egyesült Arab Emírségekből érkező szállítmányok például csak egyetlen tengeri útvonalon tudnak kijutni a világpiacra.

Ez az útvonal a Hormuzi-szoros, amely a világ egyik legfontosabb energiakereskedelmi tengeri folyosója. A térség instabilitása ezért nemcsak az árakat mozgatja meg, hanem az ellátási láncok biztonságát is.

A számok jól mutatják a kitettséget: 2025-ben Pakisztán LNG-importjának 99 százaléka Katarból és az Egyesült Arab Emírségekből érkezett, míg Banglades és India esetében ez az arány 59 százalék volt. Ha a közel-keleti feszültség tartós marad, könnyen előfordulhat, hogy a mostani tankerforduló csak az első lesz a sorban – és a gázért folyó verseny Európa és Ázsia között még élesebbé válik.

A termelést nem tudják növelni, csak lecserélni a vevőt. A katari LNG kiesése miatt berobbantak a gázárak Európában is, mert megkezdődött a verseny a szállítmányokért. Amerika lehet a nagy nyertes.

 

