Orosz gáz Magyarországon: Putyin mindenkit meglepett, három esély maradt – nem csak a Török Áramlatra kell figyelni, az LNG is kulcskérdés

Kettőről gyorsan háromesélyessé vált Magyarország orosz földgázzal való ellátása. Az első esély, azaz a magyar kormány által is támogatott forgatókönyv szerint hosszú távon is vásárlunk vezetékes orosz gázt a más forrásúak mellett. A második, az Európai Bizottság által kikényszeríteni kívánt változatban 2027. szeptember 30. után egyáltalán nem importálunk orosz forrásból, harmadikként pedig most az merült fel, hogy Oroszország akár azonnal is leállíthatja az európai gázexportját. Ez utóbbiról Vlagyimir Putyin orosz elnök egy tegnapi interjúban beszélt, hangsúlyozva, hogy a döntés nem politikai, hanem kizárólag gazdasági szempontokon múlik. Orosz cseppfolyós gázt (LNG) egyébként is csak 2026. április 25-ig fogadhatnának az európai vevők a brüsszeli terv szerint.

Az LNG-kikötőbe bárhonnan érkezhet áru, az akár orosz gáz is lehet / Fotó: agsaz / Shutterstock

Az orosz LNG-stop is fájna

Oroszország európai gázexportjának azonnali leállítása akár egyszerre is jelentheti az LNG és a vezetékes kivitel stopját. Az LNG visszatartása annak alapján Magyarországot közvetlenül nemigen érinti, hogy hivatalos információ nincs ilyen orosz importunkról. Sőt, Magyarország cseppfolyósgáz-vásárlásai éppen az orosz importnak való kitettség csökkentését szolgálják.

Ugyanakkor nincs „made in…” felirat sem a Horvátország és az Ausztria felőli vezetéken érkező földgázon. Bár a gáz „világpiaci” eredetét elsősorban a Horvátország felőli behozatal kapcsán halljuk, 2025 január 1. óta már az Ausztria felőli import sem lehet hivatalosan orosz eredetű. Azért nem, mert az orosz gáz Szlovákián és Ausztrián át vezető útját Ukrajna a múlt év első napjával leállította azzal, hogy nem hosszabbította meg az orosz gáz tranzitjára vonatkozó szerződését. Tehát, ami most Ausztria felől bejön, az

oda valamely nyugat-európai LNG-kikötőből érkezett,

a kikötőbe pedig cseppfolyós formában egy tankeren

bárhonnan, akár éppen Oroszországból.

Az LNG eredetét érintő kétely főleg az azeri importunk esetében merülhet fel. Összességében tehát Magyarország mégiscsak megszorítva érezhetné magát, ha leállna az orosz LNG exportja. Igaz, közel sem annyira, mint a többi európai vevő.