Felébredt a brit kormány kétmilliárd fonttal siet a megroppant autógyár segítségére

Nagy-Britannia 1,5 milliárd font hitelgaranciával támogatja a Jaguar Land Rover talpraállását – írja a Reuters. A luxusautó-gyártó termelésének leállását egy kibertámadás okozta – írja a Reuters.
A Jaguar Land Rover leállása közel egy hónapja tart, és a kormány különböző lehetőségeket vizsgált a vállalat és beszállítói láncának támogatására. Néhány kisebb beszállító jelezte, hogy legfeljebb egy hétig bírják még készpénzzel.
Az indiai Tata Motors tulajdonában lévő autógyártónak három gyára van, amelyek együtt naponta mintegy ezer autót állítanak elő, és számos munkahelyet tartanak fenn Birmingham környékén – Nagy-Britannia második legnagyobb városában –, valamint Liverpoolban. Egy pénteki felmérés szerint egyes cégek munkaórákat csökkentenek vagy elbocsátásokba kezdenek.
Nemcsak egy ikonikus brit márka elleni támadás, hanem a világ élvonalába tartozó autóipari szektorunk elleni csapás is volt.
„Ez a hitelgarancia segíteni fog a beszállítói lánc támogatásában és a magasan képzett munkahelyek megőrzésében” – mondta Peter Kyle technológiai miniszter.
A minisztérium közölte, hogy a hitelt magánfinanszírozásból nyújtják, amelyet a brit exporthitel-ügynökség, a UK Export Finance garantál, és várhatóan 1,5 milliárd fontos támogatást biztosít az autógyártó beszállítói láncának.
