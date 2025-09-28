Deviza
hitelgarancia
Tata Group
jaguar land rover

Felébredt a brit kormány kétmilliárd fonttal siet a megroppant autógyár segítségére

Leállnak és elbocsátásokba kezdenek az egyik legpatinásabb brit autógyár beszállítói. London kétmilliárd fontos hitelgaranciával siet a Jaguar Land Rover segítségére.
D. GY.
2025.09.28., 11:42

Nagy-Britannia 1,5 milliárd font hitelgaranciával támogatja a Jaguar Land Rover talpraállását – írja a Reuters. A luxusautó-gyártó termelésének leállását egy kibertámadás okozta – írja a Reuters.

Starmer Jaguar Land Rover
Keir Starmer brit miniszterelnök a Jaguar Land Rover birminghami üzemében / Fotó: AFP

A Jaguar Land Rover leállása közel egy hónapja tart, és a kormány különböző lehetőségeket vizsgált a vállalat és beszállítói láncának támogatására. Néhány kisebb beszállító jelezte, hogy legfeljebb egy hétig bírják még készpénzzel.

Elbocsátásokba kezdtek a Jaguar Land Rover beszállítói

Az indiai Tata Motors tulajdonában lévő autógyártónak három gyára van, amelyek együtt naponta mintegy ezer autót állítanak elő, és számos munkahelyet tartanak fenn Birmingham környékén – Nagy-Britannia második legnagyobb városában –, valamint Liverpoolban. Egy pénteki felmérés szerint egyes cégek munkaórákat csökkentenek vagy elbocsátásokba kezdenek.

Nemcsak egy ikonikus brit márka elleni támadás, hanem a világ élvonalába tartozó autóipari szektorunk elleni csapás is volt.

 „Ez a hitelgarancia segíteni fog a beszállítói lánc támogatásában és a magasan képzett munkahelyek megőrzésében” – mondta Peter Kyle technológiai miniszter.

A minisztérium közölte, hogy a hitelt magánfinanszírozásból nyújtják, amelyet a brit exporthitel-ügynökség, a UK Export Finance garantál, és várhatóan 1,5 milliárd fontos támogatást biztosít az autógyártó beszállítói láncának.

