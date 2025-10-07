Ezt kevesen hitték volna: az egész világ csodálta a dolgozóit, most kiderült, egyre több a munkanélküli

A kedden közzétett előzetes adatok szerint a japán gazdaság összetett teljesítményindexe augusztusban 107,4 pontra emelkedett a júliusi 106,1 pontról. Ez az adat nem csupán sorozatban az ötödik havi növekedést jelenti, de a márciusi szint óta a legmagasabb értéket is, ráadásul felülmúlta az elemzők által várt 107,1 pontot is. A mutató a tavaszi, 104,4 pontos mélypontja óta tehát stabilan felfelé ível.

A japán gazdaság repülője emelkedőben. /A kép illusztráció. Fotó: Unsplash

A japán gazdaság repülője emelkedőben

A pozitív kép legfőbb mozgatórugója a belső kereslet.

Az index összetevői közül a fogyasztói hangulatot mérő indikátor kilenchavi csúcsot ért el, ami a lakossági költekezésben is megmutatkozott. A háztartások kiadásai augusztusban 2,3 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest, ami május óta a leggyorsabb ütemet jelenti. Ez a dinamika messze felülmúlta a júliusi 1,4 százalékos bővülést és az 1,2 százalékos elemzői konszenzust is, jelezve, hogy a japánok bíznak a gazdaságban és mernek költeni.

Ugyanakkor az összkép nem ennyire egyértelmű. Miközben a fogyasztás élénkül, a munkaerőpiacról ellentétes előjelű jelzések érkeznek. A munkanélküliségi ráta 2,6 százalékra emelkedett, ami 2024 júliusa óta a legmagasabb szintet jelenti. Ezzel párhuzamosan a foglalkoztatottság négyhavi mélypontra süllyedt. A kettős kép azt sugallja, hogy bár a lakossági optimizmus egyelőre hajtja a gazdaságot, a munkaerőpiaci bizonytalanságok a következő hónapokban kockázatot jelenthetnek a fenntartható növekedésre nézve.