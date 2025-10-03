Egy hete képtelen termelni a világ egyik legnagyobb sörgyártója: elégnek a részvényei – egy pillanat alatt átveszik a helyét a riválisok

Kezdenek kifogyni a japán éttermek, bárok és üzletek az ország legnagyobb sör- és italgyártója, az Asahi Group által készített termékekből, miután cég vállalatai felfüggesztették hazai működésüket, beleértve a rendelésfeldolgozást, a szállítást és az ügyfélszolgálati funkciókat egy kibertámadás okozta rendszerleállás miatt.
A kibertámadás hétfőn történt, de a cégnek egyelőre fogalma sincs, hogy mikor állhat helyre a rend. „Jelenleg nincs jele, hogy a rendszer azonnal helyreáll. A szokásos szállítmányok továbbra is szünetelnek” – nyilatkozta az AFP francia hírügynökségnek az Asahi egyik, neve elhallgatását kérő szóvivője. „A termelést közvetlenül nem érinti a rendszerhiba, de az is leállt a szállítmányok felfüggesztése miatt” – tette hozzá.
A Japan Today tudósítása szerint
a cég vizsgálja annak a lehetőségét, hogy zsarolóvírus-támadás történt.
A leállás aggasztja a forgalmazókat, mivel a cég gyártja többek között a szigetország legnépszerűbb söreit, amelyeket mindenhol árulnak, köztük a legkelendőbb terméket, a Super Dryt.
A 7-11 élelmiszerboltláncot üzemeltető Seven & I Holdings szóvivője közölte, hogy már figyelmeztetik a fogyasztókat a kialakult helyzetre, a leállás azonban „egyelőre nem okozott jelentős fennakadásokat”.
„Nem számítunk arra, hogy az Asahi által gyártott italok egy szempillantás alatt eltűnnek, bár ez attól függ, hogyan alakulnak az eladások az egyes üzletekben” – tette hozzá.
Az AFP helyi tudósítója több szupermarketbe és élelmiszerboltba is ellátogatott pénteken, és mindegyikben volt még elegendő a cég termékeiből, de ez várhatóan nem sokáig marad így, főleg, mivel az éttermek is az üzletekből igyekeznek gyorsan biztosítani a szükséges készleteket.
Ugrásra készek a nagy versenytársak, a Kirin Holding és a Suntory Beverage & Food is, hogy betöltsék az Asahi által hagyott ideiglenes űrt. A Kisoji étteremüzemeltető például már jelezte, hogy fontolgatja, hogy áttér a két vállalat termékeire.
A Bloomberg értékelése szerint a zavar rávilágít arra, hogy
Japán élelmiszer- és italágazata mennyire függ a bonyolult logisztikai és digitális ellátási láncoktól,
amelyen egyetlen kibertámadás is dominószerű hatást okozhat.
Az Asahi problémáit súlyosbítja a Super Dry domináns piaci részesedése és kiélezett verseny a főbb japán sörfőzdékkel. A kibertámadás hatása máris látszik a piaci értékében: a részvényeinek árfolyama több mint 6,74 százalékkal esett az elmúlt öt napban.
Az Asahi nem az első és egyetlen globális nagyvállalat, amelyet kiber- vagy zsarolóvírus-támadás ért. A legnagyobb brit autógyártó, a Jaguar Land Rover éppen tárgyalt az ilyen esetekre érvényes biztosításról, amikor a múlt hónapban kibertámadás érte, így kénytelen lehet egyedül állni a közvetlen költségeket.
Az ugyancsak brit Marks & Spencer kiskereskedelmi láncnak 143 milliárd forintnak megfelelő kárt okozhatott az áprilisi hekkertámadás. A cég nem fizetett a zsarolóknak, inkább újratelepítette teljes informatikai rendszerét.
A brit Sky News tudósítása szerint az Asahi Groupnak most fel kellett függesztenie az új termékek, köztük
bevezetésére vonatkozó terveit.
A cég egyetlen reménye az lehet, hogy az Asahi fogyasztói roppant lojálisak, így van rá esély, hogy nem szoknak át a konkurenciához. Bár friss adatok nincsenek a sörfogyasztásról, egy átlag japán 2023-ban 35,4 litert ivott belőle, ami 54 korsónak felel meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.