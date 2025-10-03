Egy hete képtelen termelni a világ egyik legnagyobb sörgyártója: elégnek a részvényei – egy pillanat alatt átveszik a helyét a riválisok

Kezdenek kifogyni a japán éttermek, bárok és üzletek az ország legnagyobb sör- és italgyártója, az Asahi Group által készített termékekből, miután cég vállalatai felfüggesztették hazai működésüket, beleértve a rendelésfeldolgozást, a szállítást és az ügyfélszolgálati funkciókat egy kibertámadás okozta rendszerleállás miatt.

Hétfőn történt a kibertámadás az Asahi ellen / Fotó: Hans Lucas via AFP

A kibertámadás hétfőn történt, de a cégnek egyelőre fogalma sincs, hogy mikor állhat helyre a rend. „Jelenleg nincs jele, hogy a rendszer azonnal helyreáll. A szokásos szállítmányok továbbra is szünetelnek” – nyilatkozta az AFP francia hírügynökségnek az Asahi egyik, neve elhallgatását kérő szóvivője. „A termelést közvetlenül nem érinti a rendszerhiba, de az is leállt a szállítmányok felfüggesztése miatt” – tette hozzá.

A Japan Today tudósítása szerint

a cég vizsgálja annak a lehetőségét, hogy zsarolóvírus-támadás történt.

A leállás aggasztja a forgalmazókat, mivel a cég gyártja többek között a szigetország legnépszerűbb söreit, amelyeket mindenhol árulnak, köztük a legkelendőbb terméket, a Super Dryt.

A 7-11 élelmiszerboltláncot üzemeltető Seven & I Holdings szóvivője közölte, hogy már figyelmeztetik a fogyasztókat a kialakult helyzetre, a leállás azonban „egyelőre nem okozott jelentős fennakadásokat”.

„Nem számítunk arra, hogy az Asahi által gyártott italok egy szempillantás alatt eltűnnek, bár ez attól függ, hogyan alakulnak az eladások az egyes üzletekben” – tette hozzá.

Esik az Asahi Group részvényeinek árfolyama

Az AFP helyi tudósítója több szupermarketbe és élelmiszerboltba is ellátogatott pénteken, és mindegyikben volt még elegendő a cég termékeiből, de ez várhatóan nem sokáig marad így, főleg, mivel az éttermek is az üzletekből igyekeznek gyorsan biztosítani a szükséges készleteket.

A cégnél vizsgálják, hogy zsarolóvírus volt-e / Fotó: AFP

Ugrásra készek a nagy versenytársak, a Kirin Holding és a Suntory Beverage & Food is, hogy betöltsék az Asahi által hagyott ideiglenes űrt. A Kisoji étteremüzemeltető például már jelezte, hogy fontolgatja, hogy áttér a két vállalat termékeire.

A Bloomberg értékelése szerint a zavar rávilágít arra, hogy

Japán élelmiszer- és italágazata mennyire függ a bonyolult logisztikai és digitális ellátási láncoktól,

amelyen egyetlen kibertámadás is dominószerű hatást okozhat.