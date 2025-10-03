Fellázadtak az osztrák óriásgyár dolgozói, nem hagyják, hogy kirúgják őket: kivonultak az üzem udvarára, miközben a sorsukról döntöttek

Az osztrák textilipari cég, a Lenzing gyárában jelentős leépítést terveznek, amely több száz dolgozót érinthet Ausztriában. A vállalat 600 munkahelyet is megszüntet 2027 végéig a költségek csökkentése érdekében.

Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Először 2025-ben mintegy 300 dolgozót bocsátanak el, főként irodai munkakörökből, majd a következő két évben további 300 adminisztratív munkakört visznek át olcsóbb országokba, például Csehországba és Indiába. Ezzel évente több tízmillió eurós megtakarítást érhetnek el.

A tőzsdén jegyzett vállalat világszerte mintegy 7700 embert foglalkoztat. A cég vezetése nem erősítette meg és nem cáfolta az osztrák sajtóértesüléseket. A Lenzing munkavállalói demonstrációt szerveztek, hogy tiltakozzanak kirúgások ellen.

Egyre nagyobb a munkanélküliség Ausztriában

Ausztria a második világháború óta a leghosszabb recesszióval és egyre súlyosbodó gazdasági összeomlással küzd. Az osztrák foglalkoztatási hivatal (AMS) szerdán közölt adatai szerint szeptemberben a munkanélküliségi ráta 7 százalékon állt, vagyis nem változott az előző hónaphoz képest. Egy évvel korábban, 2024 szeptemberében még 6,6 százalék volt ez az arány.

A gazdasági összeomlás miatt egyre több vállalat kerül kilátástalan helyzetbe. Sokan már nem képesek túlélni, vagy megtartani alkalmazottaikat a jobb idők érkezéséig – nyilatkozta Johannes Kopf, az AMS vezetője. Hangsúlyozta: szinte hetente érkeznek kedvezőtlen hírek a munkaerőpiacról, a munkanélküliség minden ágazatban, minden tartományban (Karintiát kivéve, ahol csak minimálisan) növekszik, és valamennyi korosztályt érinti.

Szeptember végén közel 299,2 ezer munkanélkülit tartottak nyilván Ausztriában, szemben az egy évvel korábbi 280 ezerrel, illetve az egy hónappal korábban regisztrált 301,4 ezerrel. A gazdasági összeomlás ugyan történelmi méretű, de a visszaesés mértéke valamivel enyhébb a vártnál.

Az osztrák statisztikai hivatal (Statistik Austria) nemzetgazdasági számításai szerint a bruttó hazai termék (GDP) 2024-ben 0,7 százalékkal csökkent, nem pedig 1 százalékkal, ahogyan korábban feltételezték. A 2023-as adatot is felfelé módosították: a korábban jelzett 1 százalékos csökkenés helyett 0,8 százalékos mínuszt állapítottak meg.