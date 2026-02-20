Rendkívüli kormányzati bejelentést tett Szijjártó Péter: Magyarország döntött Ukrajnáról, mostantól Zelenszkij nem jut pénzhez az EU-tól – ez az orosz olaj blokkolásának következménye

Rendkívüli bejelentést tett Szijjártó Péter néhány perccel ezelőtt, amelyben megerősítette, hogy Magyarország meghozta a második válaszlépést is Ukrajna ellen a Barátság vezeték blokkolása miatt. Ennek a hatása jóval súlyosabb, mint az első körös dízelstopé.

Rendkívüli bejelentés: Magyarország döntött Ukrajnáról, ezt megemlegeti Zelenszkij / Fotó: Derencsényi István

A külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatásának borítékolható, hogy azonnali reakciói lesznek Ukrajna és az Európai Unió részéről, de a helyzet világos: amíg Zelenszkijék blokkolják az orosz olaj Magyarországra érkezését, addig a magyar kormány blokkol minden kedvező uniós döntést Kijevnek.

Rendkívüli bejelentés: Magyarország döntött Ukrajnáról

Szijjártó Péter egészen pontosan a következőképpen fogalmazott:

„Egy fontos bejelentést szeretnék tenni. Ugye Ukrajna úgy döntött, hogy nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarország irányába a Barátság kőolajvezetéken, dacára annak, hogy a szállítás újraindításának semmifajta akadálya nincsen.”

Sem fizikai, sem technikai, sem műszaki akadálya nincsen a szállítás újraindításának. Ukrajna egy tisztán politikai döntést hozott.

„Ukrajna a barátság kőolajvezeték blokkolásával zsarolja Magyarországot. Ukrajna mindezt Brüsszellel és a magyar ellenzékkel összejátszva teszi, mégpedig azért, hogy a választásokat megelőzően olajellátási zavarokat okozzanak, és hogy ezer forintra emelkedő benzinárral fussunk rá a parlamenti választásra.

Tehát Ukrajna politikailag zsarolja Magyarországot a Barátság kőolajvezeték blokkolásával, és mindezt Brüsszellel és a magyarországi ellenzékkel összejátszva teszi. Mi azonban nem engedünk ennek a zsarolásnak. Nem támogatjuk Ukrajna háborúját, nem is fizetünk érte. Nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába, és nem engedjük, hogy politikai zsarolással megemeljék a benzinárat Magyarországon.

Azzal, hogy Ukrajna blokkolja a Barátság kőolajvezetéket, szerződést szeg, mégpedig az Európai Unió és az Ukrajna között korábban megkötött társulási megállapodást szegi meg.

Ezért szeretném önöknek bejelenteni, hogy mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja a kőolajvezeték működését, mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja a Barátság kőolajvezetéket, mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja a kőolajszállítás újraindítását Magyarország irányába, addig”

Magyarország blokkolni fogja az Ukrajna számára fontos, Ukrajna számára kedvező döntések meghozatalát az Európai Unióban. Mindezek alapján úgy döntöttünk, hogy blokkoljuk az Ukrajnának kifizetendő 90 milliárd eurós hadikölcsönt is.

„Mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja a Barátság kőlajvezeték működését, mindaddig, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőlajszállításokat Magyarország irányába, addig tehát Ukrajna nem férhet hozzá a 90 milliárd eurós hadikölcsönhöz.