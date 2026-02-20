Rendkívüli: Magyarország újabb csapást mér Ukrajnára, nem engedi, hogy hozzájusson az uniós pénzhez, ami a háborúhoz kell – itt a második büntetés a Barátság vezetékért

Magyarország megakadályozta az Európai Unió 90 milliárd eurós hitelfelvételét Ukrajna számára, mert a kormány szerint nem a magyar adófizetők feladata finanszírozni a háborút, Kijevnek pedig semmi joga nincs korlátozni a Barátság kőolajvezetéket. A döntés néhány nappal a háború kirobbanásának negyedik évfordulója előtt született, miközben Brüsszel újabb közös adósságvállalásra készülne.

Miközben az ukrán kormány elzárná a Barátság kőolajvezetéket, a markát tartja a magyar adófizetők elé. A kormány azonban nemet mondott erre / Fotó: AFP

Brüsszel még decemberben döntött arról, hogy egy 90 milliárd eurós hitelt biztosít Ukrajnának a háború évfordulójára. A konstrukció lényege az lett volna, hogy az EU a saját költségvetése által garantált adósságkibocsátással von be forrásokat, majd ezt továbbhitelezi Kijevnek.

A mechanizmus azonban egyhangú döntést igényel a 27 tagállamtól, Magyarország pedig többször is jelezte: nem támogatja, hogy az Európai Bizottság újabb közös hitelt vegyen fel a magyar adófizetők kárára.

A magyar álláspont korábban is világos volt. A kormány csak azzal a feltétellel járult hozzá az Ukrajnát segítő konstrukciókhoz, hogy a lakosságnak nem kell viselnie a kamat- és törlesztési terheket. A mostani javaslat azonban újabb közös kötelezettségvállalást jelentene, amely hosszú távon az uniós tagállamokat, így Magyarországot is érintheti.

A döntés időzítése nem véletlenül kapott nagy figyelmet: február 24-én lesz az orosz–ukrán háború kirobbanásának negyedik évfordulója, így Brüsszel politikai üzenetet is kívánt küldeni az újabb pénzügyi csomaggal.

A magyar kormány ugyanakkor következetesen azt hangsúlyozza, hogy a háború elhúzódása Európa gazdaságát gyengíti, és a béke irányába kellene elmozdulni. Orbán Viktor többször kijelentette:

Magyarország nem támogat olyan lépéseket, amelyek a konfliktus finanszírozását jelentik.

A kormány szerint Brüsszel eddig is jelentős forrásokat biztosított Ukrajnának, miközben maga az európai gazdaság – különösen az energiaárak és az infláció miatt – komoly kihívásokkal néz szembe.

A tervezett uniós hitelhez ráadásul egy 8 milliárd eurós IMF-program is kapcsolódik , amelynek egyik feltétele az EU-s finanszírozás biztosítása. Amennyiben a hitel nem indul el, az IMF-megállapodás is veszélybe kerülhet.