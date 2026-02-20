Deviza
EUR/HUF380,81 0% USD/HUF323 0% GBP/HUF435,35 -0,04% CHF/HUF416,49 0% PLN/HUF90,2 0% RON/HUF74,67 0% CZK/HUF15,71 0% EUR/HUF380,81 0% USD/HUF323 0% GBP/HUF435,35 -0,04% CHF/HUF416,49 0% PLN/HUF90,2 0% RON/HUF74,67 0% CZK/HUF15,71 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vétó
Ukrajna
Barátság kőolajvezeték
hitel

Rendkívüli: Magyarország újabb csapást mér Ukrajnára, nem engedi, hogy hozzájusson az uniós pénzhez, ami a háborúhoz kell – itt a második büntetés a Barátság vezetékért

Budapest nem járult hozzá az EU újabb, kilencvenmilliárd eurós hiteléhez, amelyet Ukrajnának szántak volna. A kormány világossá tette: nem támogat olyan konstrukciót, amely hosszú távú pénzügyi kockázatot jelent Magyarországnak, főleg akkor, amikor Kijev még a hazai energiabiztonságot is szabotálná a Barátság kőolajvezetéken keresztül.
VG
2026.02.20, 18:42
Frissítve: 2026.02.20, 19:22

Magyarország megakadályozta az Európai Unió 90 milliárd eurós hitelfelvételét Ukrajna számára, mert a kormány szerint nem a magyar adófizetők feladata finanszírozni a háborút, Kijevnek pedig semmi joga nincs korlátozni a Barátság kőolajvezetéket. A döntés néhány nappal a háború kirobbanásának negyedik évfordulója előtt született, miközben Brüsszel újabb közös adósságvállalásra készülne.

Orbán Viktor Volodimir zelenszkij Barátság kőolajvezeték
Miközben az ukrán kormány elzárná a Barátság kőolajvezetéket, a markát tartja a magyar adófizetők elé. A kormány azonban nemet mondott erre / Fotó: AFP

Brüsszel még decemberben döntött arról, hogy egy 90 milliárd eurós hitelt biztosít Ukrajnának a háború évfordulójára. A konstrukció lényege az lett volna, hogy az EU a saját költségvetése által garantált adósságkibocsátással von be forrásokat, majd ezt továbbhitelezi Kijevnek.

A mechanizmus azonban egyhangú döntést igényel a 27 tagállamtól, Magyarország pedig többször is jelezte: nem támogatja, hogy az Európai Bizottság újabb közös hitelt vegyen fel a magyar adófizetők kárára.

A magyar álláspont korábban is világos volt. A kormány csak azzal a feltétellel járult hozzá az Ukrajnát segítő konstrukciókhoz, hogy a lakosságnak nem kell viselnie a kamat- és törlesztési terheket. A mostani javaslat azonban újabb közös kötelezettségvállalást jelentene, amely hosszú távon az uniós tagállamokat, így Magyarországot is érintheti.

A döntés időzítése nem véletlenül kapott nagy figyelmet: február 24-én lesz az orosz–ukrán háború kirobbanásának negyedik évfordulója, így Brüsszel politikai üzenetet is kívánt küldeni az újabb pénzügyi csomaggal.

A magyar kormány ugyanakkor következetesen azt hangsúlyozza, hogy a háború elhúzódása Európa gazdaságát gyengíti, és a béke irányába kellene elmozdulni. Orbán Viktor többször kijelentette: 

Magyarország nem támogat olyan lépéseket, amelyek a konfliktus finanszírozását jelentik.

A kormány szerint Brüsszel eddig is jelentős forrásokat biztosított Ukrajnának, miközben maga az európai gazdaság – különösen az energiaárak és az infláció miatt – komoly kihívásokkal néz szembe.

A tervezett uniós hitelhez ráadásul egy 8 milliárd eurós IMF-program is kapcsolódik , amelynek egyik feltétele az EU-s finanszírozás biztosítása. Amennyiben a hitel nem indul el, az IMF-megállapodás is veszélybe kerülhet.

Brüsszel szerint Ukrajna költségvetésében áprilisban jelentős hiány keletkezhet. A magyar kormány viszont úgy látja: az uniós döntéseket nem lehet ultimátumszerű pénzügyi nyomás alá helyezni.

Jár a pofon a Barátság kőolajvezetékért

A magyar vétó azért sem érheti meglepetésként Brüsszelt és Kijevet, mivel a Barátság kőolajvezeték továbbra sem működik, mivel Ukrajna látszólag nem hajlandó befejezni a javítási munkálatokat a kulcsfontosságú energetikai létesítményen. A kormány álláspontja szerint elfogadhatatlan, hogy egy háborús helyzet következményeit a magyar gazdaság és a magyar fogyasztók fizessék meg, miközben Brüsszel újabb pénzügyi kötelezettségvállalásokat sürget Ukrajna javára. Dr. Hortay Olivér, a Századvég elemzője felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar vétó így hazánk energiabiztonságának a veszélyeztetésére is megfelelő válasz.

 

A vezeték ügye különösen érzékeny pont a magyar–ukrán viszonyban. A vezeték Oroszországból szállít nyersolajat Magyarországra Ukrajnán keresztül, és a hazai energiaellátás egyik kulcsfontosságú eleme. A rendszer korábban orosz támadás következtében sérült meg, ami fennakadásokat okozott a szállításban, és újra ráirányította a figyelmet Magyarország energiafüggőségére és a tranzitország szerepére.

Rendkívüli: az ukránok bejelentették, mikor indítják újra az orosz olajat a Barátság-vezetéken, egyelőre csak Szlovákia felé – máris összevissza beszélnek a dátumokról

Szlovákia szerint Ukrajna újabb halasztással él, így a Barátság-vezetéken érkező orosz kőolaj tranzitja szombaton indulhatna újra. A januári ukrajnai támadások miatti leállás óta Szlovákia szükséghelyzetet hirdetett.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12841 cikk

 

 

  •  
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu