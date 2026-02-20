Deviza
Orbán Viktor
Európai Unió
kőolajvezeték

Orbán Viktor azonnal megszólalt, miután Magyarország leállította az uniós pénzeket Ukrajnának: "Minket nem lehet zsarolni"

Rendkívüli bejelentés érkezett a Barátság kőolajvezeték ügyében. Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon közölte az elért eredményeket.
VG - MTI
2026.02.20, 19:32
Frissítve: 2026.02.20, 19:52

Rendkívüli bejelentést tett Magyarország miniszterelnöke Facebook oldalán

orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök rendkívüli bejelentést tett. / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Vikor a következőt jelentette ki: 

ameddig Ukrajna blokkolja a Barátság kőolajvezetéket, Magyarország blokkolja a 90 milliárd eurós ukrán háborús kölcsönt.

Majd hozzátette, hogy "Minket nem lehet zsarolni!"

Szijjártó Péter és Orbán Viktor is dolgozik az ügyön

Már korábban beszámoltunk arról, hogy a második válaszlépés is megszületett a Barátság vezeték leállása miatt Szijjártó Péter bejelentése alapján. A külgazdasági és külügyminiszter megerősítette, hogy Magyarország meghozta a második válaszlépést is Ukrajna ellen a Barátság vezeték blokkolása miatt. Ennek a hatása jóval súlyosabb, mint az első körös dízelstopé. 

A külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatásának borítékolható, hogy azonnali reakciói lesznek Ukrajna és az Európai Unió részéről, de a helyzet világos: amíg Zelenszkijék blokkolják az orosz olaj Magyarországra érkezését, addig a magyar kormány blokkol minden kedvező uniós döntést Kijevnek.  

Mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja a Barátság kőlajvezeték működését, mindaddig, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőlajszállításokat Magyarország irányába, addig tehát Ukrajna nem férhet hozzá a 90 milliárd eurós hadikölcsönhöz

— közölte a külügyminiszter. Hogy ez pontosan hogyan történhet meg, hogyan néz ki a gyakorlatban, arról ebben a cikkben írtunk részletesen.

Megvan az engedély: tesztelik a horvát Janaf vezetéket a Mol- és a Slovnaft-szállítások számára

Áll a bál a leállt vezetékek miatt

A horvát Janaf csővezeték-üzemeltetőnek engedélyeznie kell az orosz tengeri olaj Magyarországra és Szlovákiába történő tranzitját az Oroszországból induló Barátság kőolajvezeték leállása idején, ami összhangban áll az európai és amerikai szankciókkal – közölte a Reuters tudósítása alapján pénteken a két országban finomítókat üzemeltető magyar Mol csoport.

Magyarország, Szlovákia, valamint Horvátország részvételével tartott rendkívüli ülést az Európai Bizottság olajkoordinációs csoportja, mivel a három ország, valamint Ukrajna között kiéleződött a feszültség amiatt, hogy az ukrán fél ez idáig nem indította újra a Barátság vezetéken a kőolajszállítást. 

Bár az ügyet időközben elkezdték az érintett országok orvosolni, a teljes kifutása még nem ismert, így nehéz menet lesz a jövő heti ülés. 

Mihajlo Honcsar ukrán energetikai szakértő korábban úgy nyilatkozott, hogy Kijev azzal vétette egyik első hibáját, hogy nem értesítette az EU-t a Barátság-vezeték elleni január 27-i támadás következményéről, ami pedig kötelezettsége lett volna. 

Ugyancsak Honcsar említi, hogy az ukrán Naftogaz csoport (ehhez tartozik a Ukrantransznafta) más ukrán energetikai cégekkel ellentétben a kulcsfontosságú eszközök mérnöki védelmére vonatkozóan nem vezetett be hasonló intézkedéseket az olajszállító létesítmények esetében. 

