Szegedi BYD-gyár megépítése: vége, megszületett a döntés a túl drágán kisajátított telkekről – erre kevesen számítottak

Több pénz reményében indítottak pert a szegedi földtulajdonosok a BYD-gyár miatt, ám a megismételt eljárás végén kiderült: átlagosan 11 százalékkal többet kaptak, mint ami járt volna nekik. A csaknem 20 milliós visszafizetési kötelezettségről végül a közgyűlés döntött – egyhangúlag lemondtak a pénzről – írta a Délmagyar.

33 ingatlan és 14 magánszemély érintett a szegedi BYD-ügyben, ahol a per végén a tulajdonosok kerültek volna fizetési kötelezettségbe / Fotó: Gémes Sándor

A szegedi BYD-gyár építéséhez szükséges iparterület kialakítása során az önkormányzat kisajátítási eljárásokkal szerezte meg az érintett földterületeket. A kártalanítás összegét az eredeti eljárásban hatóság által kirendelt igazságügyi szakértő állapította meg, a megítélt összegeket pedig a város ki is fizette.

Több tulajdonos azonban úgy érezte, hogy az ingatlanja többet ér, ezért bírósághoz fordult.

Az ügy a Szegedi Törvényszék elé került, amely – a Kúria iránymutatása alapján – megsemmisítette a kártalanítás összegére vonatkozó döntési részeket, és új eljárás lefolytatására kötelezte a hatóságot.

Ez első pillantásra kedvező fejleménynek tűnhetett a tulajdonosok számára, hiszen esély nyílt a magasabb összeg megállapítására.

A megismételt eljárás azonban teljesen más eredményt hozott. Az új értékbecslések szerint az érintettek átlagosan 11 százalékkal több kártalanítást kaptak az eredeti döntés alapján, mint amennyi az új számítás szerint megillette volna őket. Vagyis nemhogy pluszpénz nem járt, hanem visszafizetési kötelezettség keletkezett.

A BYD-beruházás perifériáján is óriási összegekről van szó

A számok pontosak és beszédesek. Összesen 33 ingatlan és 14 magánszemély érintett, a visszakövetelhető különbözet pedig csaknem 20 millió forintot tett ki.

A legkisebb eltérés alig több mint 50 ezer forint volt,

míg a legnagyobb meghaladta a 2,7 millió forintot.

Egyes esetekben tehát komoly összeget kellett volna visszautalni a városnak.

Az önkormányzat előtt két út állt: jogszerűen behajtja a különbözetet, vagy lemond róla. A február 20-i közgyűlés végül az utóbbi mellett döntött.

A képviselők egyhangúlag szavazták meg, hogy nem követelik vissza az összegeket az érintett földtulajdonosoktól.

Az előterjesztés indoklása szerint a város nem kívánta tovább nehezíteni azok helyzetét, akiknek ingatlanját a beruházás érdekében kisajátították. A már kifizetett kártalanítás és az új eljárásban megállapított alacsonyabb összeg közötti különbség visszakövetelése további anyagi terhet jelentett volna számukra.