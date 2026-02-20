Magyarország nem ezt várta: bicskanyitogató közleményt adtak ki a horvátok, egy szót se hisznek el az olajválságból – a Janaf vérszemet kapott

A horvát Janaf élesen reagált az ellátási zavarokról szóló hírekre, és lényegében lesöpörte az asztalról az üzemanyagválsággal kapcsolatos aggályokat. Az olajóriás szerint Magyarország és Szlovákia ellátása teljes biztonságban van, és aki ennek az ellenkezőjét állítja, alaptalanul riogat – még ha a tények mást mutatnak is.

A Janaf szerint minden teszt bizonyítja, hogy a rendszer képes fedezni Magyarország és Szlovákia teljes igényét / Fotó: AFP

A horvát állami tulajdonú olajvállalat nem finomkodott. Közleményükben kijelentették, hogy

teljes mértékben megalapozatlanok azok az állítások, amelyek szerint Magyarország és Szlovákia az üzemanyag-ellátási zavar küszöbén állna.

A vállalat szerint jelenleg is jelentős mennyiségű, nem orosz eredetű kőolaj halad át a rendszerükön a Mol Group számára. Sőt, három további tanker már úton van az omisalji terminál felé, mindegyik nem orosz olajat szállít. A horvát fél hangsúlyozta: a tankereket rendszeresen fogadják, a nyersolajat pedig a Janaf vezetékrendszerén keresztül a magyar határig továbbítják, ahol a partner átveszi.

A közlemény legfontosabb üzenete az volt, hogy nincs fennakadás, nincs késedelem, és nincs szükség stratégiai tartalékok megnyitására.

A szállítás folyamatos és zavartalan

– állítják.

A horvát cég ráadásul nemcsak védekezik, hanem támad is. Azt írják: a korábbi tesztek már bizonyították, hogy a vezeték kapacitása képes teljes mértékben lefedni Magyarország és Szlovákia kőolajigényét.

Nincs itt semmi látnivaló! De a Janaf szerint újabb tesztre van szükség

Ennek ellenére üdvözölték, hogy a Mol elfogadta újabb tesztelési javaslatukat, amelyen az Európai Bizottság képviselői is részt vennének.

A Janaf azt szeretné, ha a következő vizsgálat egy teljes hónapon át tartana, és összesen 1 millió tonna kőolaj szállítását érintené. Ez már olyan volumen, amely hosszabb távon is bizonyíthatja a rendszer terhelhetőségét – vagy éppen új kérdéseket vethet fel.

A horvát fél most egyértelműen pozíciót foglal: szerintük a rendszer működik, a kapacitás adott, és aki válságról beszél, az túlzó vagy félrevezető állításokat tesz. A vita ezzel aligha zárult le, de a Janaf világossá tette, hogy nem hajlandó elfogadni az ellátásbiztonságot megkérdőjelező narratívát, még akkor se, ha Magyarország ezt bizonyítani tudja.