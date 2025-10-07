„Bezzeg Romániának" gyakorlatilag vége: megérkezett a Világbank lesújtó prognózisa – drasztikus a vágás, teljes az összeomlás

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a Világbank a júniusi romániára vonatkozó prognózisában még 1,3 százalékos GDP-bővüléssel számolt 2025-re. A mostani, drasztikus visszavágás tehát egy gyors és mély negatív fordulatot jelez.

A román gazdaságra nehéz évek várnak / Fotó: Shutterstock

Fellegek a román gazdaság egén

A borús kilátások ráadásul nem korlátozódnak az idei évre. A washingtoni székhelyű pénzügyi szervezet a következő évekre vonatkozó várakozásait is jócskán lefelé módosította: a 2026-os és 2027-es növekedési előrejelzést 1,3, illetve 1,9 százalékra rontotta, ami mindkét esetben 0,6 százalékponttal alacsonyabb a júniusban prognosztizált értéknél.

A Világbank elemzői szerint a lassulás legfőbb oka a fogyasztás drámai mértékű visszaesése. A fogyasztás növekedési üteme idén hozzávetőleg 1,1 százalékra mérséklődik, ami elenyésző ahhoz képest, hogy 2000 és 2024 között ez a mutató átlagosan évi 5 százalékos bővüléssel a román gazdaság elsődleges motorjának számított. A konkrét adatok is ezt támasztják alá: az idei év első hét hónapjában a kiskereskedelmi forgalom csupán 3,1 százalékkal bővült, szemben a tavalyi év azonos időszakában mért 9 százalékos dinamikával. Ennél is beszédesebb, hogy az új személygépkocsik piaca sokkoló mértékben, 22 százalékkal zsugorodott az idei első fél évben.

Ahogy azt egy szeptemberi elemzésben már megírtuk, a fogyasztás összeomlása egyenes következménye a két számjegyű inflációnak és a reálbérek csökkenésének. A mesterségesen fenntartott életszínvonal-emelkedés árát a bukaresti kormány most a háztartásokkal fizetteti meg. A Világbank elemzése is alátámasztja, hogy a kormány által elfogadott megszorító intézkedések hatására a költségvetési hiány ugyan 2026-ra 6 százalék alá csökkenhet a 2024-es 8,65 százalékról, de ennek ára a gazdasági növekedés feláldozása.