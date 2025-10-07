Deviza
előrejelzés
gazdasági növekedés
Románia
prognózis

„Bezzeg Romániának" gyakorlatilag vége: megérkezett a Világbank lesújtó prognózisa – drasztikus a vágás, teljes az összeomlás

A Világbank a korábban becsült harmadára, mindössze 0,4 százalékra vágta vissza a román gazdaság idei növekedési előrejelzését. A nemzetközi pénzügyi szervezet kedden közzétett, Munkahelyek és jólét című elemzése egyértelműen megerősíti azokat a borús jeleket, amelyekről már korábban is írtunk: a román csodának vége, a gazdaság eddigi hajtóerejének számító belső fogyasztás látványosan összeomlott.
Schweickhardt Gyula
2025.10.07., 15:21

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a Világbank a júniusi romániára vonatkozó prognózisában még 1,3 százalékos GDP-bővüléssel számolt 2025-re. A mostani, drasztikus visszavágás tehát egy gyors és mély negatív fordulatot jelez.

A román gazdaságra nehéz évek várnak. / Fotó: Shutterstock
A román gazdaságra nehéz évek várnak / Fotó: Shutterstock

Fellegek a román gazdaság egén

A borús kilátások ráadásul nem korlátozódnak az idei évre. A washingtoni székhelyű pénzügyi szervezet a következő évekre vonatkozó várakozásait is jócskán lefelé módosította: a 2026-os és 2027-es növekedési előrejelzést 1,3, illetve 1,9 százalékra rontotta, ami mindkét esetben 0,6 százalékponttal alacsonyabb a júniusban prognosztizált értéknél.

A Világbank elemzői szerint a lassulás legfőbb oka a fogyasztás drámai mértékű visszaesése. A fogyasztás növekedési üteme idén hozzávetőleg 1,1 százalékra mérséklődik, ami elenyésző ahhoz képest, hogy 2000 és 2024 között ez a mutató átlagosan évi 5 százalékos bővüléssel a román gazdaság elsődleges motorjának számított. A konkrét adatok is ezt támasztják alá: az idei év első hét hónapjában a kiskereskedelmi forgalom csupán 3,1 százalékkal bővült, szemben a tavalyi év azonos időszakában mért 9 százalékos dinamikával. Ennél is beszédesebb, hogy az új személygépkocsik piaca sokkoló mértékben, 22 százalékkal zsugorodott az idei első fél évben.

Ahogy azt egy szeptemberi elemzésben már megírtuk, a fogyasztás összeomlása egyenes következménye a két számjegyű inflációnak és a reálbérek csökkenésének. A mesterségesen fenntartott életszínvonal-emelkedés árát a bukaresti kormány most a háztartásokkal fizetteti meg. A Világbank elemzése is alátámasztja, hogy a kormány által elfogadott megszorító intézkedések hatására a költségvetési hiány ugyan 2026-ra 6 százalék alá csökkenhet a 2024-es 8,65 százalékról, de ennek ára a gazdasági növekedés feláldozása. 

A román gazdaságra minden jel szerint nehéz évek várnak.

6 perc
Nemzeti Közszolgálai Egyetem

A nagy AI-sztori: amikor a gép már jobban ért minket, mint mi egymást

Az MI-chatbotok sokszor vonzóbb válaszokat adnak, mint embertársaink, ám ez megtévesztő lehet.
6 perc
energiabiztonság

Megszólalt a Mol: Képtelenség végleg leválni az orosz olajról – a Barátság vezeték bezárása visszafordíthatatlan veszteséget okozna, Európa egy skanzen lesz

A Mol felsővezetője öntött tiszta vizet a pohárba.
3 perc
Otthon Start

3 százalékos hitel: azonnal lépni kellett a támogatott hitel miatt – mutatjuk, hogy reagál a kormány: új lakások tízezreit jelentették be

A fix 3 százalékos, államilag támogatott lakáshitel nem csupán a jelzálogpiacot, de az építőipart is új lendületbe hozta.

