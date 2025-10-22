Brutális buszbaleset Szolnokon – egy gimnázium falának csapódott a busz, mentőhelikopterek érkeztek a sérültekért

A szolnoki Varga Katalin Gimnázium falának csapódott szerda reggel egy busz, ami több személy súlyos sérülését is okozta. A város polgármestere, Győrfi Mihály Facebookra feltöltött videói szerint már két mentőhelikopter is a helyszínre érkezett, az egyik a sérültekkel már el is indult.

Fotó: Györfi Mihály / Facebook

A buszbalesetnek sok sérültje van

A városvezető szerint öten sérültek meg súlyosan, míg húszan könnyebb sérüléseket szenvedtek. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a busz egy fát is kidöntött, ám a szolnoki hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, és a kidőlt fát is eltávolították. A buszbalesetben megsérült gimnáziumi helyiséget lezárták, de az iskola többi részét nem kellett kiüríteni. A helyszínre a társhatóságok, valamint egy mentőhelikopter is érkezett.

A Szoljon információi szerint folyamatos a mentés, de sok az érdeklődő is a területen, köztük a diákok és az aggódó szülők, így a rendőrségnek gyakran az elzáráson kívülre kell tessékelniük az embereket. A helyi lap négy súlyos és 30 könnyű sérültről tud. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint

teljes útlezárást rendeltek el a helyszínen.

A szolnoki lap szerint Szandaszőlős felől érkezett az a helyi járatos busz, amely letért az útról a Szabadság téri körforgalomban, és a járdára szaladt, majd a Varga Katalin Gimnázium épületének ütközött, meg nem erősített információk szerint fékhiba miatt.