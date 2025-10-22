Orbán Viktor legnagyobb kritikusával ül le Zelenszkij – az ukrán elnök nem áll le, fegyverarzenálért megy

Donald Trump és Vlagyimir Putyin csúcstalálkozójának terveit egyelőre jegelték, azonban az orosz támadások nem állnak le Ukrajnában. Az éjszaka folyamán két ember meghalt a kijevi támadásokban — tudósított a Die Welt.

Ukrajna áramkimaradásokkal néz szembe az orosz hadsereg dróntámadását követően / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ukrajna villamosenergia-ellátása megint megingott

Az ukrán villamosenergia-hálózatra mért orosz légitámadások miatt az ország nagy részében vészleállásokra került sor. Erről a kijevi energiahivatal tájékoztatott.

A masszív támadás folytatódik

– írta Szvitlana Hrincsuk miniszter a Telegramon. Hozzátette: ahol a biztonsági helyzet megengedi, megkezdődnek a javítási munkálatok. Az orosz harci drónok miatt Kijevben és más régiókban még reggel is légitámadás-riadó volt érvényben.

Svédország az új cél Ukrajna számára

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán Svédországba látogat, ahol Linköping városában találkozik Ulf Kristersson miniszterelnökkel, és együtt látogatnak el egy vállalathoz – közölte a svéd kormány egy nyilatkozatban.

A miniszterelnök és Zelenszkij elnök közös sajtótájékoztatót tartanak, amelyen a védelmi exporttal kapcsolatos híreket ismertetnek

– közölte a svéd kormány.

Volodimir Kohut kormányzó szerint egy orosz támadás során megrongálódtak az olaj- és gázlétesítmények Kelet-Ukrajna Poltava régiójában. Oroszország az elmúlt hetekben jelentősen fokozta az ukrán energiaellátó rendszer elleni támadásokat – közölte továbbá. Az orosz hadsereg ballisztikus rakétákkal támadta meg az ukrán főváros, Kijev célpontjait.

Az ukrán légierő előzetes információi szerint legalább négy rakétát lőttek ki. Két ember meghalt.

Vitalij Klicsko polgármester közlése szerint tűz ütött ki a déli Holossijev kerületben. Két másik kerületben rakétatörmelékek hullottak le, és legalább egy autó kigyulladt. Katonai megfigyelők szerint a város két hőerőműve volt a támadás célpontja.

Több ezer drón csapódik be naponta

Egy magas rangú ukrán katonatiszt szerint Ukrajna naponta akár 9 ezer drónt vet be az oroszok folyamatos támadásainak visszaszorítására. Ez jól mutatja, milyen fontos szerepet töltenek be a drónok ebben a háborúban.