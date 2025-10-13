Október 23-án tárgyal Ukrajna támogatásának fokozásáról az EU — ismét terítéken a befagyasztott orosz vagyon

Az egynaposra tervezett brüsszeli EU-csúcsra szóló, az interneten is közzétett meghívólevelében Costa aláhúzta: tekintettel arra, hogy Oroszország folytatja könyörtelen támadásait ukrajnai civilek és a polgári infrastruktúra ellen, a tagállami vezetőknek mérlegelniük kell az európai bankokban tárolt, majd az uniós szankciók alapján befagyasztott orosz pénzeszközök felhasználásának lehetőségeit Ukrajna támogatására.

Costa felgyorsítaná az Európai Unióban befagyasztott orosz vagyonok tárgyalását, Ukrajna jól járhat vele / Fotó: Simon Wohlfahrt / Bloomberg

Oroszország már most magas és növekvő árat fizet az agresszióért, a tagországok állam-, illetve kormányfőinek át kell tekinteniük az orosz gazdaságra nehezedő nyomás további növelésére irányuló erőfeszítéseket — emelte ki az Európai Tanács elnöke.

Ukrajna támogatása és az Oroszországra gyakorolt nyomás az igazságos és tartós béke elérésének két szükséges feltétele

– fogalmazott António Costa, majd arról tájékoztatott, hogy az Ukrajnáról szóló vita elején videóhívás útján felszólal Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Costa kitért az izraeli–palesztin túszcserére is

A közel-keleti helyzettel kapcsolatban Costa azt írta:

Úgy tűnik, hogy a béke elérhető közelségben van Gázában két év háború és emberi szenvedés után.

A tagállami vezetők a legújabb fejlemények fényében megvitatják majd, hogy az EU hogyan támogathatja a kétállami megoldásban – Izrael mellett egy palesztin állam létrehozásában – szilárdan gyökerező, igazságos és tartós békére, valamint Gáza újjáépítésére irányuló erőfeszítéseket. Az európai védelem erősítését célzó uniós törekvésekkel kapcsolatban az Európai Tanács elnöke reményét fejezte ki, hogy a csúcsértekezleten a védelmi képességekkel kapcsolatos elképzeléseket a vezetők kötelezettségvállalásokká és konkrét döntésekké alakítják.

Ukrajna létfontosságú az európai infrastruktúrában

A létfontosságú európai infrastruktúrák közelében történt hibrid támadások és drónészlelések, valamint a tagállamok légterét sértő ellenséges behatolások újabb bizonyítékai annak, hogy sürgősen fel kell gyorsítani a közös európai védelmi készültség 2030-ig megvalósítani tervezett elérésére irányuló munkát – szögezte le.

A versenyképességgel, valamint a digitális és zöldátállással kapcsolatban tervezett vitapontokkal kapcsolatban Costa azt írta: az egyszerűsítés érdekében fel kell gyorsítani a bürokratikus terhek csökkentését.

Stratégiai vitát kell folytatni továbbá arról, hogy az EU miként érje el éghajlatpolitikai célkitűzéseit, egyidejűleg erősítve Európa versenyképességét.

A globális kihívások fényében Európának képesnek kell lennie arra, hogy megvédje értékeit és szabályozási autonómiáját, érvényesítse érdekeit, megőrizze digitális infrastruktúráját és technológiai bázisát. Európának képesnek kell lennie arra, hogy megerősítse saját nyitott digitális ökoszisztémáját, és teljes mértékben kiaknázza a jövő technológiáiban rejlő lehetőségeket versenyképességének megerősítése érdekében

– fogalmazott.