390 millió forinton osztozik a három közgazdász: megvannak a közgazdaságtudományi Nobel-emlékdíj nyertesei

Az innováció és a gazdasági növekedés közötti kapcsolat úttörő magyarázatáért Joel Mokyr amerikai-izraeli gazdaságtörténész, valamint Philippe Aghion francia és Peter Howitt kanadai közgazdász kapta idén a Svéd Nemzeti Bank Alfred Nobel Közgazdaságtudományi Emlékdíját. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia hétfőn Stockholmban jelentette be a döntését.

Jobbról balra a díjazottak nevei: Joel Mokyr, Philippe Aghion és Peter Howitt / A kép illisztráció, forrás: nobelprze.org

Nobel a fejlődés történetének megértéséért és modellezéséért

A díj megoszlása a következőképp alakult:

a felét Joel Mokyrnak ítélték, „a technológiai fejlődésen keresztüli fenntartható növekedés előfeltételeinek azonosításáért”,

a másik felét pedig közösen Philippe Aghion és Peter Howitt kapta „a kreatív romboláson keresztüli fenntartható növekedés elméletéért”.

Az idei díjazottak a modern kor legfontosabb gazdasági jelenségét, az ipari forradalom óta tartó, folyamatos gazdasági növekedés mozgatórugóit tárták fel. Joel Mokyr gazdaságtörténészként azt mutatta be, hogy a tartós fejlődés kulcsa a „hasznos tudás” két típusának, az elvi (miért működik valami) és a gyakorlati (hogyan működik valami) tudásnak az összekapcsolódása volt. A felvilágosodás előtt a technológiai újítások jellemzően elszigeteltek maradtak, mert a tudományos megértés hiányzott a gyakorlati alkalmazások mögül. A tudományos módszer alkalmazásának megkezdésével ez megváltozott, és a két tudásterület elkezdte erősíteni egymást, ami egy önfenntartó innovációs ciklust indított el. Mokyr hangsúlyozza, hogy ehhez elengedhetetlen volt egy olyan társadalmi berendezkedés is, amely nyitott a változásra, és amelyben az új technológiák által fenyegetett, ellenérdekelt csoportok nem tudták megakadályozni a fejlődést.

Az Egyesült Királyság és Svédország egy főre jutó bruttó hazai termékének változása az évek során / Forrás: nobelprize.org

Míg Mokyr a történelmi előfeltételeket azonosította, Aghion és Howitt egy matematikai modell használatával írta le a folyamat belső mechanizmusát, az úgynevezett „kreatív rombolás” elméletét. Modelljük szerint a növekedés motorja az a szüntelen verseny, amelyben a vállalatok kutatás-fejlesztésbe fektetnek, hogy jobb termékekkel vagy hatékonyabb eljárásokkal piacvezetővé váljanak, és ideiglenes monopolprofitra tegyenek szert. Ez a siker azonban azonnal arra ösztönzi a versenytársakat, hogy egy még újabb innovációval letaszítsák a piacvezetőt a csúcsról. Ez a ciklus, amelyben régiek tűnnek el és újak jönnek létre, a gazdasági átalakulás és a tartós növekedés lényege. Munkájuk rávilágít a kutatás és fejlesztés támogatásának összetettségére, a túlzott piaci koncentráció veszélyeire és arra, hogy a növekedés fenntartásához elengedhetetlen a kreatív rombolás által érintett munkavállalók támogatása.