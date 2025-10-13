Szédületes tempóban drágulnak az albérletek Németországban: olyan súlyos a helyzet, hogy az már a gazdaságon is meglátszik - ennek messzire menő következményei lehetnek

Az emelkedő lakásbérleti díjak már a gazdasági növekedést fékezik Németországban az Ifo gazdaságkutató intézet szerint. Az intézet hétfőn publikált tanulmánya szerint az új bérleti szerződések a hét legnagyobb német városban átlagosan 48 százalékkal drágábbak, mint a meglévő szerződések.

Lakbérdrágulás sújtja Németország nagyvárosait és gazdaságát / Fotó: Pixel to the People / Shutterstock

A különbség különösen nagy Berlinben, ahol ez körülbelül 70 százalék, míg Münchenben 45 százalék, Hamburgban pedig 37 százalék. Kölnben, Frankfurtban, Stuttgartban és Düsseldorfban az árnövekedés 30 és 36 százalék közötti. 2013 óta az új szerződések bérleti díjai körülbelül háromnegyedével emelkedtek, míg a meglévő szerződések esetében csak mérsékelt emelkedés volt tapasztalható.

„Ha a munkavállalók már nem engedhetik meg maguknak a lakhatást a nagyvárosokban, a városok veszítenek gazdasági erejükből” – fogalmazott Oliver Falck, a müncheni Ifo gazdaságkutató intézet szakértője. Hozzátette: a fejlemény társadalmi robbanásveszélyt okoz, és gátolja a városok növekedését.

Az Ifo szerint a meglévő bérleti díjak az alacsony jövedelmű háztartások esetében, évek óta stabilan, a jövedelem körülbelül 35 százalékát teszik ki. Az új bérleti szerződések esetében ez az érték a nagyvárosokban mára már majdnem 50 százalék. Hasonló következtetésre jutott tanulmányában a hannoveri Pestel Intézet is.

Az elemzők szerint a lakáspiacok megmerevedése természetesen a munkaerőpiacok megmerevedéséhez is vezet, mert az emberek már kevésbé tudnak költözni, hogy más régiókban vállaljanak munkát. Közölték, a lakáskérdés megoldása a gazdasági fejlődés előfeltétele.

Az Ifo tanulmánya leszögezi: a helyzet megoldása a politikusok kezében van, akiknek elsősorban a kínálati oldalon kellene fellépniük. A bérleti díjak szabályozása enyhítheti ugyan, de nem oldja meg a problémát. A megoldást az építési költségek csökkenése, a gyorsabb engedélyezés és a megfizethető lakások célzott támogatása jelentené.