Franciaország partjainál észlelték az oroszok katonai tengeralattjáróját — a NATO tud róla, mégsem tesz semmit: szokatlan oka van a döntésnek

Az elmúlt hónapokban nagy riadalmat keltettek az Európában tapasztalt orosz drón- és vadászgép-aktivitások. A NATO tengeri parancsnoksága bejelentette, hogy állítólag észlelte egy orosz tengeralattjáró jelenlétét Franciaország partjainál — közölte a Reuters.
„A francia haditengerészet fregattja figyelemmel kíséri a szövetség tengeri megközelítéseit, és orosz tengeralattjáró jelenlétét észlelte, amely Bretagne partjainál a felszínen halad” – közölte a parancsnokság.
Később a UK Defense Journal arról számolt be, hogy valószínűleg a Novorosszijszk dízel-elektromos, többféle felhasználásra alkalmas tengeralattjáróról van szó. A cikk hangsúlyozza, hogy a tengeralattjárók megfigyelése a NATO folyamatos tengeri műveleteinek része az Észak-Atlanti-óceánon.
A National Security Journal (NSJ) című amerikai lap újságírója, Harry Kazianis szerint a 945 és 945A típusú orosz kettős titánburkolatú tengeralattjárók még mindig „fájdalmat okoznak” az Egyesült Államoknak, így akár erődemonstrációs indíttatás is meghúzódhat a háttérben Vlagyimir Putyin részéről.
A holland hatóságok a hét végén közölték, hogy a tengeralattjárót az Északi-tengeren vontatják. Mark Rutte, a NATO főtitkára egy szlovéniában tartott beszédében azt mondta, hogy a tengeralattjáró azért van Bretagne partjainál, mert megsérült, és sürgős biztonsági intézkedéseket hajtanak rajta végre.
Jelenleg alig van orosz haditengerészeti jelenlét a Földközi-tengeren. Ebben az esetben egy magányos és sérült orosz tengeralattjáró tántorog haza a járőrözésből
– közölte a főtitkár.
A VCSK-OGPU, a titokzatos hátterű oknyomozó Telegram-csatorna, amely állítólagos orosz biztonsági információkat tesz közzé, szeptember 27-én arról számolt be, hogy üzemanyag szivárgott be a Novorosszijszk rakterébe, ami jócskán megnöveli a robbanás kockázatát.
