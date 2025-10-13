Deviza
Franciaország partjainál észlelték az oroszok katonai tengeralattjáróját — a NATO tud róla, mégsem tesz semmit: szokatlan oka van a döntésnek

A NATO tengeri parancsnoksága bejelentette, hogy a franciaországi Bretagne közelében „orosz tengeralattjáró” tűnt fel, amely feltehetőleg a felszínre emelkedett. A NATO szemmel tartja az információk szerint sérült, Oroszország felé tartó tengeralattjárót.
VG
2025.10.13., 14:15

Az elmúlt hónapokban nagy riadalmat keltettek az Európában tapasztalt orosz drón- és vadászgép-aktivitások. A NATO tengeri parancsnoksága bejelentette, hogy állítólag észlelte egy orosz tengeralattjáró jelenlétét Franciaország partjainál — közölte a Reuters.

Orosz katonai tengeralattjárót észleltek a franciaországi Bretagne partjainál, a NATO erői árgus szemekkel figyelik a mozgását / Fotó: AFP

„A francia haditengerészet fregattja figyelemmel kíséri a szövetség tengeri megközelítéseit, és orosz tengeralattjáró jelenlétét észlelte, amely Bretagne partjainál a felszínen halad” – közölte a parancsnokság.

Az atom-tengeralattjáró a NATO számára jól láthatóan közlekedik

Később a UK Defense Journal arról számolt be, hogy valószínűleg a Novorosszijszk dízel-elektromos, többféle felhasználásra alkalmas tengeralattjáróról van szó. A cikk hangsúlyozza, hogy a tengeralattjárók megfigyelése a NATO folyamatos tengeri műveleteinek része az Észak-Atlanti-óceánon.

 

A National Security Journal (NSJ) című amerikai lap újságírója, Harry Kazianis szerint a 945 és 945A típusú orosz kettős titánburkolatú tengeralattjárók még mindig „fájdalmat okoznak” az Egyesült Államoknak, így akár erődemonstrációs indíttatás is meghúzódhat a háttérben Vlagyimir Putyin részéről.

A holland hatóságok a hét végén közölték, hogy a tengeralattjárót az Északi-tengeren vontatják. Mark Rutte, a NATO főtitkára egy szlovéniában tartott beszédében azt mondta, hogy a tengeralattjáró azért van Bretagne partjainál, mert megsérült, és sürgős biztonsági intézkedéseket hajtanak rajta végre.

Jelenleg alig van orosz haditengerészeti jelenlét a Földközi-tengeren. Ebben az esetben egy magányos és sérült orosz tengeralattjáró tántorog haza a járőrözésből

– közölte a főtitkár. 

Inkább úgy tűnik, hogy a legközelebbi szerelőt keresik

A VCSK-OGPU, a titokzatos hátterű oknyomozó Telegram-csatorna, amely állítólagos orosz biztonsági információkat tesz közzé, szeptember 27-én arról számolt be, hogy üzemanyag szivárgott be a Novorosszijszk rakterébe, ami jócskán megnöveli a robbanás kockázatát.

Ha ez igaz, Putyinban meghűl a vér: Trump megkérdezte Zelenszkijtől – „Volodimir, el tudod érni Moszkvát? És Szentpétervárt is?”

