Könnyebb lesz a közlekedés: átadták Románia legújabb autópályáját – sok magyar fellélegezhet

Új gyorsforgalmi út teremt összeköttetést Temesvár és a várostól 15 kilométeres távolságra haladó A1-es autópálya között Romániában. A DN69-es jelzésű, Temesvár–Arad főútról leágazó, 10 kilométeres, kétszer két sávos DN69A jelzésű főutat kelet-európai idő szerint hétfőn 17 órakor nyitják meg az autósok előtt – jelentette be Facebook-oldalán Cristian Pistol, a romániai közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vezetője.
Habár a magyar–román határtól Bukarest felé vezető, a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) 4-es folyosójának részét képező A1-es autópálya nyomvonala Arad és Déva között (a Maros völgye helyett) éppen Temesvár miatt tesz egy déli kitérőt, a Bánság fővárosából eddig csak olyan utakon lehetett megközelíteni, amelyek településeken (Újszentesen és Temesgyarmaton vagy Temesremetén) haladnak keresztül.
Az új bekötőúton nincsenek kereszteződések, a forgalmi irányokat betonkorlát választja el egymástól, és az út nem halad át településeken.
Nemcsak keleti, hanem délnyugati szomszédunknál is fontos beruházás készült el a hónapban. Jóformán történelmet írtak október 7-én kedden reggel: a térség parlamenti képviselője megnyitotta az M6-os autópálya új szakaszát, immár a határig elér az autósztráda. Baranya vármegyének szinte „megváltást” jelent az új szakasz. A hiányzó kilométerek a magyar oldalon már egy éve elkészültek, de a horvát fél késett, csak mostanra érte el az országhatárt, így mostantól a két autópálya-szakasz összekapcsolódott.
A baranyaiak számára ezzel Eszék vált sokkal gyorsabban elérhetővé, Pécsről másfél óra helyett mindössze 50 perc az út az autópályán. A fejlesztéssel Horvátország déli része, Dalmácia is közelebb került, bár Bosznián keresztül még nem épült meg teljesen az autópálya az Adria felé.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.