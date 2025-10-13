Gyorsjelentési szezon: hamarosan kiderül, hová tűnhetett az európai cégek profitja

Tengerentúli társaikhoz képest jóval visszafogottabb eredményvárakozással vágnak neki a gyorsjelentési szezonnak az európai vállalatok. A kontinens zászlóshajójának számító Stoxx 600 index tagjainak árbevétele átlagosan 0,3 százalékkal csökkenhetett a harmadik negyedévben éves alapon, nyereségük pedig 0,2 százalékkal apadhatott az LSEG Lipper prognózisa alapján.

Visszafogott várakozásokkal vágnak neki a gyorsjelentési szezonnak az európai vállalatok / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az európai cégek ezzel jócskán alulteljesítők lehettek a szeptemberben zárult három hónapban az amerikai vállalatokhoz képest, melyektől a bevétel és a profit sorokon is számottevő javulásra számít a piac.

A tíz szektor közül mindössze háromnál – ingatlan, pénzügy és ipar – maradhatott emelkedő pályán a nyereség, míg a bevételek tekintetében a szektorok felénél várható bővülés.

A Stoxx 600 cégek teljesítményét leginkább az energia szektor ronthatja le, nélkülük ugyanis 0,1 százalékos nyereségbővülést és 0,6 százalékos forgalomnövekedést valószínűsít az adatszolgáltató.

Ezek lehetnek a gyorsjelentési szezon favoritjai Európában

A legnagyobb mértékben az ingatlanszektor képviselőinek profitja nőhetett, a várakozások alapján átlagosan 5,6 százalékkal. Meglepő módon ezt azzal együtt sikerülhetett elérni, hogy bevételük kétszámjegyű mértékben esett vissza.

A pénzügyi vállalatok másfél százalékkal magasabb profitról számolhatnak be, miközben a bevételek kisebb mértékben itt is apadhattak.

A legkiegyensúlyozottabb teljesítményt az iparcégek szállíthatták, melyek profitjukat és forgalmukat egyaránt feljebb tornázhatták a legutóbbi negyedévben, egyedüliként a 10 szektor közül.

Az európai technológiai szektor az amerikai társaikénál jóval gyengébb időszaktól adhatnak számot., profitjuk ugyanis kis jóindulattal is stagnálhatott, miközben bevételük is csak csekély mértékben bővülhetett.

Az egészségügyi szektorban a bevételek növelését várhatóan nem sikerült a profit soron is megismételni, az alapvető fogyasztási cikkeket termelőknek pedig ez egyik fő mutató tekintetében sem jött össze.

Csalódást keltő időszakon lehetnek túl az energiacégek és a nyersanyagtermelő szektor is, melyeknél a forgalom egyaránt közel öt százalékkal, a nyereség pedig bő három százalékkal maradhat el az egy évvel korábbitól.