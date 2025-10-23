Máris itt a következménye, hogy Trump megbüntette a legnagyobb orosz olajcégeket: azonnal kilőttek az árak, ez fájni fog a magyaroknak is

Az olajárak csütörtök reggel több mint 3 százalékkal emelkedtek, folytatva a szerdai erősödést. A piacot most az mozgatja, hogy az indiai vásárlók elkezdték felülvizsgálni orosz olajvásárlásaikat, miután az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump szankciókat vezetett be a legfontosabb orosz beszállítók, a Rosznyefty és a Lukoil ellen az orosz–ukrán háború miatt.

Donald Trump szankciói felrántották az olajárakat / Fotó: Roman Mihajljuk / Shutterstock

A Brent nyersolaj határidős jegyzése 2,12 dollárral, vagyis 3,4 százalékkal emelkedett, és hordónként 64,71 dolláron állt a reggeli órákban, miközben az amerikai West Texas Intermediate (WTI) nyersolaj határidős ára 2,09 dollárral, 3,6 százalékkal emelkedett, és 60,59 dolláron állt – adta hírül a Reuters.

Az Egyesült Államok egyúttal kijelentette azt is, hogy további lépésekre készül, és felszólította Moszkvát, hogy azonnal állapodjon meg a tűzszünetről.

Nagy-Britannia a múlt héten vezetett be szankciókat a Rosznyefty és a Lukoil ellen. Ráadásul október 23-án az Európai Unió tagállamai is jóváhagyták a háború miatt Oroszország ellen bevezetett 19. szankciócsomagot, amely magában foglalja az orosz LNG importjának tilalmát is.

India lecsapott az orosz olajra, Trump miatt felülvizsgálják a döntést

A Phillip Nova vezető piaci elemzője, Priyanka Sachdeva úgy véli, hogy ha India az Egyesült Államok nyomására csökkenti vásárlásait, akkor az ázsiai kereslet az amerikai nyersolaj felé fordulhat, ami emelheti az atlanti-óceáni árakat.

A Reuters iparági forrásai arról számoltak be, hogy az indiai finomítók az új szankciókat követően jelentősen vissza fogják szorítani az orosz olaj importját. Újdelhi az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése után, lecsapva a nyugati szankciók miatt felszabadult mennyiségre, a kedvezményes árú, tengeri úton szállított orosz nyersolaj legnagyobb vásárlójává vált, és az idei év első kilenc hónapjában napi körülbelül 1,7 millió hordót importált.

Ugyanakkor a források szerint az indiai állami finomítók ritkán vásárolnak orosz olajat közvetlenül a Rosznyeftytől és a Lukoiltól, mivel vásárlásaikat általában közvetítőkön keresztül bonyolítják le.