Az EU október 23-án jelentette be: elfogadták Oroszország megbüntetését, Putyinnak most lesz a legnehezebb – ezek a legújabb szankciók

Most fogadtuk el az Oroszország elleni 19. szankciócsomagunkat. Ez többek között az orosz bankokat, kriptovaluta-tőzsdéket, valamint indiai és kínai szervezeteket céloz meg – írta csütörtök reggel az X közösségi oldalán Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselője.

Vlagyimir Putyin megállítását szeretnék elérni az EU-s szankciók / Fotó: AFP

Az észt politikus kiemelte, hogy az EU tovább korlátozza az orosz diplomaták mozgását, hogy megakadályozza a destabilizációs kísérleteket. Ezzel szerinte Vlagyimir Putyin számára egyre nehezebbé válik az orosz–ukrán háború finanszírozása.

Nem az Európai Unió az egyetlen, amely a héten keményen fellépett Oroszországgal szemben. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump ugyanis szankciókat vezetett be a legfontosabb orosz beszállítók, a Rosznyefty és a Lukoil ellen az orosz–ukrán háború miatt. Washington egyúttal kijelentette azt is, hogy további lépésekre készül, és felszólította Moszkvát, hogy azonnal állapodjon meg a tűzszünetről.

Trump szankciói miatt ráadásul az indiai vásárlók elkezdték felülvizsgálni orosz olajvásárlásaikat, aminek hatására szerdán is csütörtökön is jelentősen nőttek globálisan az olajárak.

Szlovákia a feltételek teljesülése esetén hajlandó rábólintani az Európai Unió következő, Oroszország elleni szankciós csomagjára – közölte Robert Fico a pozsonyi parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottsága előtt. A miniszterelnök megerősítette, hogy a döntés előtt egyeztetni fog Friedrich Merz német kancellárral is – írta az ORF.at.

Fico szerint Szlovákia saját javaslatokat terjesztett be az EU-csúcs zárókövetkeztetéseihez, különösen az energia- és autóipar területén. Pozsony azt követeli, hogy az Európai Bizottság mutassa be az uniós villamosenergia-árak csökkentését célzó intézkedéseit, mivel a jelenlegi árak „versenyképességi hátrányt okoznak” az európai gazdaságnak.

A bizottságnak konkrét javaslatokat kell tennie arra, hogyan lehet csökkenteni az áramárakat az Európai Unióban

– szögezte le Fico.