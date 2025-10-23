Az EU vérfagyasztó üzenetet küldött Magyarországnak október 23-ra: még abban a pillanatban megérkezett a felelet – "Elment a józan eszünk?"

Minden Európai Uniós tagállam számára van életképes alternatívája az orosz olajnak – jelentette ki Dan Jorgensen energiaügyi biztos az Európai Parlement szerdai plenáris ülésén. Hozzátette, hogy az Európai Bizottság támogatni fogja a még mindig orosz olajat importáló tagállamokat abban, hogy elfogadják ezeket az alternatívákat, és teljesen megszüntessék az orosz olajtól való függőségüket a kötelező diverzifikációs terveik révén.

Dan Jorgensen: minden EU- tagállam számára van alternatívája az orosz olajnak / Fotó: Dursun Aydemir / AFP

Jorgensen azt is közölte, hogy májusban nagyon egyértelmű üzenetet küldtek Oroszországnak, amikor az EU bemutatta az orosz energiától való teljes függetlenedésének ütemtervét.

Dan Jorgensen: nem finanszírozzuk tovább Putyin háborúját

Európa többé nem lesz kitéve az orosz olaj energiafegyverként való felhasználásnak. „Nem engedjük többé, hogy gazdaságainkat zsarolással tartsák sakkban. Nem fogjuk többé közvetve finanszírozni Vlagyimir Putyin háborúját” – fogalmazott a dán politikus, aki kiemelte, hogy az Európai Unió elhatározása szilárd, és e kötelezettségvállalás teljesítése nemcsak az energiabiztonság, hanem a tisztább energiarendszer és a versenyképesebb gazdaság megteremtése szempontjából is létfontosságú.

„Olyan vállalatokra van szükségünk, amelyek felgyorsítják a tiszta energia elterjesztését, javítják az energiahatékonyságot, és hozzájárulnak a valóban integrált és összekapcsolt energiaközösség kiépítéséhez” – tette hozzá a biztos, aki szerint a folyamat nem egyszerűen arról szól, hogy elzárják a csapot Oroszország felé, hanem arról, hogy megnyissák az utat a megfizethető, tiszta energia előtt az egész kontinensen.

Jorgensen hangsúlyozta, hogy szigorú ellenőrzésre és végrehajtásra van szükség a tilalmat megkerülő kísérletek elhárítása érdekében, ugyanakkor mindezt úgy kell megvalósítani, hogy ne keletkezzenek felesleges adminisztratív terhek vagy akadályok a nem orosz beszállítóktól érkező gázimport esetében.

Az energiaügyi biztos hozzátette, hogy fontos biztosítani az orosz fosszilis tüzelőanyagok fokozatos és összehangolt kivezetését is. Szerinte ha az orosz olaj csak az európai import 3 százalékát teszi is ki, az még mindig 3 százalékkal több a kelleténél. Jorgensen beszélt arról is, hogy folyamatban van a nukleáris energiára vonatkozó uniós javaslat kidolgozása, és a bizottság szoros párbeszédet folytat a tagállamok kulcsszereplőivel.