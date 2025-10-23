Az EU vérfagyasztó üzenetet küldött Magyarországnak október 23-ra: még abban a pillanatban megérkezett a felelet – "Elment a józan eszünk?"
Minden Európai Uniós tagállam számára van életképes alternatívája az orosz olajnak – jelentette ki Dan Jorgensen energiaügyi biztos az Európai Parlement szerdai plenáris ülésén. Hozzátette, hogy az Európai Bizottság támogatni fogja a még mindig orosz olajat importáló tagállamokat abban, hogy elfogadják ezeket az alternatívákat, és teljesen megszüntessék az orosz olajtól való függőségüket a kötelező diverzifikációs terveik révén.
Jorgensen azt is közölte, hogy májusban nagyon egyértelmű üzenetet küldtek Oroszországnak, amikor az EU bemutatta az orosz energiától való teljes függetlenedésének ütemtervét.
Dan Jorgensen: nem finanszírozzuk tovább Putyin háborúját
Európa többé nem lesz kitéve az orosz olaj energiafegyverként való felhasználásnak. „Nem engedjük többé, hogy gazdaságainkat zsarolással tartsák sakkban. Nem fogjuk többé közvetve finanszírozni Vlagyimir Putyin háborúját” – fogalmazott a dán politikus, aki kiemelte, hogy az Európai Unió elhatározása szilárd, és e kötelezettségvállalás teljesítése nemcsak az energiabiztonság, hanem a tisztább energiarendszer és a versenyképesebb gazdaság megteremtése szempontjából is létfontosságú.
„Olyan vállalatokra van szükségünk, amelyek felgyorsítják a tiszta energia elterjesztését, javítják az energiahatékonyságot, és hozzájárulnak a valóban integrált és összekapcsolt energiaközösség kiépítéséhez” – tette hozzá a biztos, aki szerint a folyamat nem egyszerűen arról szól, hogy elzárják a csapot Oroszország felé, hanem arról, hogy megnyissák az utat a megfizethető, tiszta energia előtt az egész kontinensen.
Jorgensen hangsúlyozta, hogy szigorú ellenőrzésre és végrehajtásra van szükség a tilalmat megkerülő kísérletek elhárítása érdekében, ugyanakkor mindezt úgy kell megvalósítani, hogy ne keletkezzenek felesleges adminisztratív terhek vagy akadályok a nem orosz beszállítóktól érkező gázimport esetében.
Az energiaügyi biztos hozzátette, hogy fontos biztosítani az orosz fosszilis tüzelőanyagok fokozatos és összehangolt kivezetését is. Szerinte ha az orosz olaj csak az európai import 3 százalékát teszi is ki, az még mindig 3 százalékkal több a kelleténél. Jorgensen beszélt arról is, hogy folyamatban van a nukleáris energiára vonatkozó uniós javaslat kidolgozása, és a bizottság szoros párbeszédet folytat a tagállamok kulcsszereplőivel.
„Lényeges, hogy fenntartsuk ezt a lendületet, hogy még az év vége előtt elfogadhassuk ezt a javaslatot” – jelentette ki.
Dömötör Csaba: a szankciók Európának jobban fájnak, mint Oroszországnak.
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője felszólalásában kijelentette, hogy az EP-ban nagy egyetértés van abban, hogy be kell tiltani az orosz energiaimportot, de ez ideológiai kérdés az uniós döntéshozók számára, míg Magyarországnak gazdasági károkat jelentene.
„Ez önöknek itt ideológiai kérdés, nekünk viszont gazdasági károkat jelent. Nem Oroszországnak, hanem nekünk. A mi térségünk néhány országa csak drágábban tud energiához jutni, ha keletről nem érkezik szállítás. Ezt a helyzetet örököltük” – mondta Dömötör Csaba.
Hozzátette, hogy az IMF számításai szerint ez a magyar gazdaság esetében a GDP 4 százalékát kitevő veszteséget okozna. A képviselő szerint ugyanaz fog történni, mint korábban a szankciókkal:
„Oroszországnak akartak ártani, de valójában az európai gazdaságot lőtték lábon, vagy talán egy kicsit feljebb. Ennek is köszönhető, hogy még a német ipari termelés is visszaesett” – emelte ki Dömötör Csaba, aki felhívta a figyelmet, hogy a lengyel bíróság elengedte azt az embert, aki felrobbantotta az Északi Áramlatot. Hozzátette, hogy a lengyel külügyminiszter ezt üdvözölte, sőt azt reméli, hogy az elkövető a Barátság olajvezetéket is felrobbantja.
„Ez fog majd történni? Kulcsfontosságú létesítmények elleni támadásokra biztatnak majd állami vezetők, amelyek azonnali károkat okoznak más tagországokban? Országok energiaellátásáról van szó, ezért tisztelettel csak annyit kérdeznénk: elment a józan eszünk?” – zárta felszólalását az államtitkár.
Az EU végleg eldöntötte: ma kicsinálják Magyarországot és Szlovákiát, elzárják az orosz gázt előlük – most minden Szijjártó Péteren múlik
Bár, szemben a kőolajjal és a szénnel, az orosz földgáz ellen az Európai Unió mindeddig nem vezetett be szankciókat, az orosz nyersanyag európai importja erősen visszaszorult az Északi Áramlat leállítása majd felrobbantása vagy épp a Lengyelországon keresztül futó Dszamal gázvezeték és az ukrán tranzit leállítása miatt. Ennek eredményeképp az orosz földgáz már csak cseppfolyósított formában (LNG) és a Török Áramlat vezetéken érkezik a kontinensre, miközben az orosz gáz aránya az európai piacon 45 százalékról 13 százalékra csökkent.
Brüsszel azonban már az utolsó lehetőségeket is el kívánja vágni az orosz gáz előtt, így egy olyan kereskedelmi intézkedés bevezetését szorgalmazza, mely jövőre a rövid távú, 2027 végétől pedig a hosszú távú szerződéseken alapuló szállításokat is megakadályozná. A javaslat két fő ellenzője, Magyarország és Szlovákia amellett érvel, hogy a lépés veszélybe sodorná az energiabiztonságukat, valamint áremelkedéshez vezetne.