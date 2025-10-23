EU-csúcs: ez vár Orbán Viktorra október 23-án Brüsszelben – első körben Fico fékezheti meg Zelenszkijt

Október 23. Magyarországon nemzeti ünnep és munkaszüneti nap. Idén csütörtökre, tehát hétköznapra esik, vagyis az országok többségében dolgoznak az emberek, és a tőzsdéken is zajlik a kereskedés. Nem áll meg az élet az Európai Unióban sem, ahol idén október 23-án összeül az Európai Tanács. Orbán Viktor miniszterelnök korábban elárulta, hogy többször is megkérte Brüsszelt az uniós csúcs időpontjának megváltoztatására, a felvetést azonban figyelmen kívül hagyták, így lesz csütörtökön EU-csúcs és talán még péntekre is átnyúlik.

Brüsszelben ülésezik csütörtökön az Európai Tanács / Fotó: Emine Kamaci / Shutterstock

Az Európai Tanács az Európai Unió tagállamainak államfőit és kormányfőit, az Európai Tanács elnökét, valamint az Európai Bizottság elnökét tömörítő uniós intézmény. Nem keverendő össze az Európai Unió Tanácsával és az Európa Tanáccsal. Az Európai Tanács elnöke a portugál António Costa, aki 2024. december elsejétől tölti be ezt a pozíciót.

Bár az Európai Tanács ülésének időpontja már korábban ismert volt, António Costa csak október 13-án küldte ki hivatalos meghívólevelét a tagoknak. Ebből a dokumentumból derül ki az ülés pontos napirendje. Eszerint az uniós vezetők amiatt találkoznak most Brüsszelben, hogy megbeszélést folytassanak Ukrajnáról, az európai védelemről, a legutóbbi közel-keleti fejleményekről, a versenyképességről, a lakhatásról és a migrációról.

A biztonság lesz az egyik fő téma az EU-csúcson

Costa indoklása szerint mivel Oroszország továbbra is szakadatlan támadásokat intéz az ukrajnai polgári személyek és a polgári infrastruktúra ellen, az uniós tagállamok vezetői megbeszélést fognak folytatni arról, hogy mely konkrét lépések révén fokozható – az orosz–ukrán háborút lezáró béke előmozdítása érdekében – az Ukrajnának nyújtott támogatás és az Oroszországra gyakorolt nyomás.

A csúcstalálkozón a vezetők megbeszélést folytatnak majd az elkövetkező években nyújtandó pénzügyi támogatásról, ezen belül az Oroszország immobilizált vagyoni eszközein alapuló lehetőségekről is.

Az EU és tagállamai eddig 177,5 milliárd euró támogatást nyújtottak Ukrajnának, amelyből 63,2 milliárd eurót tett ki a katonai támogatás.

Napirendre kerülnek az izraeli háború fejleményei is, vagyis a Sarm es-Sejk-i békecsúcs eredményei, az összes túsz szabadon bocsátása, valamint Donald Trump elnök Gázára vonatkozó békejavaslatának kezdeti szakaszai. Az uniós vezetők a tervek szerint az fogják megvitatni, hogy az EU miként tudja támogatni egyrészt az arra irányuló, folyamatban lévő erőfeszítéseket, hogy igazságos és tartós, szilárdan a kétállami megoldáson alapuló béke jöjjön létre, másrészt Gáza újjáépítését.