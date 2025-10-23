Rendkívüli közgyűlést hívott össze Magyarország egyik legnagyobb bankja: ő lehet az elnök-vezérigazgató – ismerős név bukkant fel

Az MBH Bank Nyrt. közzétette a Budapesti Értéktőzsde honlapján a 2025. november 17-i rendkívüli közgyűlése részletes dokumentumait.

MBH Bank: rendkívüli közgyűlést tartanak / Fotó: Shutterstock

Az MBH Bank Magyarország egyik vezető hitelintézete: a legtöbb bankfiókkal rendelkezik Magyarországon és több mint 2,4 millió lakossági és vállalati ügyfelet szolgál ki.

Összesített mérlegfőösszege meghaladja a 12 452 milliárd forintot.

A banknál elhelyezett betétállomány több mint 7 925 milliárd forintot tesz ki,

míg a bruttó hitelállomány meghaladja az 6 204 milliárd forintot.

MBH Bank: rendkívüli közgyűlést tartanak

Az előterjesztés a közgyűlésnek elfogadásra javasolja

dr. Barna Zsolt megválasztását elnök-vezérigazgatónak 2026. január 1. napjától 2030. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra,

továbbá az Igazgatóság tagjának ugyanerre az időszakra. Az előterjesztés szerint megújulnak az MBH Bank vezető testületei is.

Az MBH Bank Nyrt. jelölő bizottsága javaslatot tett a közgyűlésnek, hogy ismételten válassza meg dr. Barna Zsoltot, Szabó Levente Lászlót és Egerszegi Ádámot, Takács Marcell Tamást az Igazgatóság tagjának, új tagként pedig dr. Tajthy Attila Tamást és dr. Lélfai Koppány Tibort jelölte 2026. január 1-től 2030. május 31-ig tartó időtartamra. A közgyűlésnek szándékában áll

az igazgatóság új tagjának megválasztani Dr. Kandrács Csaba Istvánt

2026. április 2-től 2030. május 31-ig tartó, határozott időtartamra figyelemmel arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagjai megbízatásuknak megszűnését követő 6 hónap letelte után létesíthetnek hitelintézetnél igazgatósági tagsági jogviszonyt.

A társaság jelölő bizottsága javasolta megújítani a felügyelőbizottság elnökének Vaszily Miklósnak és az Auditbizottság elnökének, Feodor Rita mandátumát, továbbá új felügyelőbizottsági tagnak jelöte Czene Árpádot 2026. január 1-től 2030. május 31-ig tartó időtartamra.

Javaslat született Bechtold Balázs 2026. január 1-től 2030. május 31-ig tartó, illetve dr. Török Ilona 2026. április 1-től 2030. május 31-ig tartó időtartamra vonatkozó felügyelőbizottsági taggá való megválasztására is.A közgyűlési előterjesztés alapján a részvényesek az auditbizottság új tagjává választhatják Czene Árpádot, és megújíthatják Feodor Rita és Vaszily Miklós mandátumát a felügyelőbizottsági tagságuk időtartamára.