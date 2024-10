Repülő autók: újabb kínai versenyző emelkedett a magasba

Teljesítette az első, 80 kilométeres teszttávolságot a Chery elektromos hajtású repülőautója, a nem túl találó módon Land and Air Vehicle névre keresztelt prototípus – jelentette pénteken a kínai járműgyártó társaság. Bár erről nyilvánosan elérhető videó nem készült, maga a szerkezet bizonyosan létezik, erről a Chery Anhujban rendezett innovációs konferenciáján saját szemükkel is meggyőződhettek a résztvevők – írja a Carnewschina.

A kínai Chery repülő hibridjét a héten mutatták be Anhujban / Fotó: Dong Yi

A helyből fel- és leszállni képes futurisztikus jármű (gyűjtőnevükön: eVTOL, electric vertical take-off and landing ) a Chery tavaszi pekingi autókiállításon bemutatott Aero modelljére épül, s a cég most érkezett ahhoz a fejlesztési stádiumhoz, amikor már a kudarc veszélye nélkül előállhat a projekt prototípusával. Ideje is volt, hiszen az új generációs járművek és az akkumulátor-technológia fejlesztésében élenjáró kínai versenytársai közül már többen is felszálltak erre a vonatra, köztük

az Xpeng,

a SAIC,

a GAC

és a Geely.

Valamennyien más-más technológiát alkalmaznak, és eltérő sebességgel tartanak a céljuk felé. A hozzájuk csatlakozó Chery háromosztatú hibrid szárnyvariációval kísérletezik, s a már létező, skálázható intelligens Mars architektúrára építkezik.

Csak kétszemélyes a kínai Chery repülő autója

múgy járműve olyan, mint az egy hete bemutatott Tesla-féle robotaxi, a Cybercab: nincsenek benne pedálok, se kormány. Három fő egységre tagolódik: a repülő szerkezetre, az intelligens vezérlőpanelre és a szintén intelligens alvázra. Autóként a Chery városi közlekedésre, esetleg ingázásra ajánlja, repülő alkalmatosságként viszont jóval tágabb lehet a felhasználási köre.

Alap, hogy használója dugómentesen közlekedhet vele a városi környezetben.

Viszont nem családi jármű, csak ketten férnek el benne. Ők azonban élvezhetik a magaslati levegőt, hiszen a jármű ezer méterre is felemelkedhet, s akár 120 kilométer/órás sebességgel is száguldhat.

Amíg az akkumulátor le nem merül, s ez a mostani bejelentés szerint nem több 40 percnél, ami persze a 80 kilométeres teszttávolság letudásából is kimatekozható lett volna. Ezt a járművet is eredendően önvezető üzemmódra tervezték, de az utasoknak a vészfunkciók kezelését természetesen engedélyezik.