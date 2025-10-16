Deviza
Pénz áll a házhoz, már a héten utalnak a gazdáknak

Csütörtöktől megkezdődik az egységes agrártámogatási előlegek kifizetése. Nagy István agrárminiszter elmondása szerint a cél a vidékfejlesztési támogatás gyors és kiszámítható kifizetése, amellyel a termelők likviditását és jövedelembiztonságát kívánják erősíteni. Az idén először az Agro-ökológiai Program résztvevői is részesülnek őszi előlegben.
VG/MTI
2025.10.16, 16:01
Frissítve: 2025.10.16, 16:40

A nemzeti kormány a kifizetéseknél a kiszámíthatóságra és a gyorsaságra törekszik, ezért az egységes kérelem előlegfizetései az uniós előírások szerinti legkorábbi időpontban, csütörtökön indulnak, 112 ezer gazda, 125 milliárd forint értékben kapja meg az emelt összegű előleget – mondta az agrárminiszter csütörtökön a vidékfejlesztési támogatások kiutalásáról a budapesti sajtótájékoztatón.

NAGY István vidékfejlesztési támogatás
A vidékfejlesztési támogatás egy része hamarabb érkezik a gazdálkodókhoz / Fotó: Vajda János

Nagy István kiemelte, az Agárminisztérium és a Magyar Államkincstár minden erejével azon van, hogy a kifizetések gördülékenyen célba érjenek, hogy minden gazdálkodó a lehető leghamarabb hozzájusson az előleghez. 

A kincstár tervei szerint az arra jogosult gazdálkodókhoz a végkifizetések az uniós jogszabályban előírt jövő júniusi véghatáridő helyett már hónapokkal korábban eljutnak.

A miniszter hangsúlyozta: az agrártárca elkötelezett a magyar termelők likviditásának és jövedelembiztonságának növelésében, amit jól mutat, hogy az elmúlt években mindig biztosították a feltételeket az előlegfizetéshez. Az Európai Bizottság többek között Magyarország kezdeményezésére engedélyezte idén is az emelt összegű előlegfizetést – tette hozzá a tárcavezető.

Ezáltal az elmúlt évekhez hasonlóan

idén is emelt összegű előleghez jutnak a gazdálkodók a közvetlen támogatások, illetve a területalapú vidékfejlesztési támogatások keretében.

Ehhez a kormány biztosítja a szükséges forrásokat, mivel az Európai Bizottság csak utólag finanszírozza a kifizetéseket.

Az ökogazdálkodók is kapnak előleget a vidékfejlesztési támogatásból

Nagy István újdonságként említette, hogy idén megteremtették az Agro-ökológiai Programban (AÖP) is az őszi előlegfizetés lehetőségét: a hónap végétől az AÖP-ben mintegy 28 milliárd forinthoz juthat hozzá 30 ezer gazdálkodó. Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetéseknél és az ökológiai gazdálkodás támogatásánál is lesz előlegfizetés, november második felében, mintegy 75 milliárd forint összegben.

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2025. évi egységes kérelemből a közvetlen és a területalapú vidékfejlesztési támogatások keretét is figyelembe véve mintegy 443 milliárd forintot fizetnek ki december 31-éig. Ez az összeg 60 milliárd forinttal meghaladja a tavalyit.

Aerial,Top,View,Tractor,Plowing,A,Field,,,Preparing,The
Az ökogazdálkodók is kapnak előleget vidékfejlesztési támogatásból / Fotó: NewJadsada / Shutterstock

Mindaz, ami most történik, bizonyítja, hogy a magyar gazdák és a magyar kormány között erős a stratégiai partnerség, hiszen ezek az intézkedések a gazdák pénzügyi és jövedelembiztonságának erősítése mellett a mezőgazdasági termelés stabil finanszírozását is szolgálják – mondta.

Sokan igényelték már a támogatást

Demkó-Szekeres Zsolt, a Magyar Államkincstár (MÁK) elnöke elmondta, a kincstár 2025. április és június között fogadta az idei egységes kérelmeket, amelyekben

154 ezer gazdálkodó nyújtott be támogatási kérelmet, csaknem ötmillió hektár termőföldre és a méhcsalásokat is beleértve több mint 2,5 millió állategyed vonatkozásában.

Arra is kitért, hogy a MÁK 2025-ben összesen több mint 1300 milliárd forint mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatást fizet ki a gazdálkodók részére.

A költségvetésben a támogatások kifizetéséhez szükséges források, mint mindig, most is rendelkezésre állnak – jelentette ki az államkincstár elnöke.

Magyarországon már látszanak az agrártámogatások eredményei — Nagy István megosztotta a gazdáknak kedvező új tendenciákat

Modern, digitális és fenntartható mezőgazdaságot ígért Nagy István agrárminiszter. Beszélt arról is, hogy a támogatások eredményeként az elmúlt másfél évtizedben a magyar mezőgazdaság kibocsátásának növekedése volt a legnagyobb az Európai Unióban.

