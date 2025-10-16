Deviza
Meghökkentő hír érkezett: lehúzza a rolót a forradalmi technológiát használó, a piac átalakítására törekvő magyar autómosó

Bezár a magyar mobil autómosó startup, a Cleango. A környezetbarát, vízmentes autómosásra specializálódott vállalat október 20-tól végleg megszünteti szolgáltatását, noha alig néhány hónapja még új befektetőket vont be és bécsi terjeszkedést tervezett. A döntés okát nem hozták nyilvánosságra, de a Cleango az utóbbi években folyamatosan veszteségesen működött.
VG
2025.10.16, 15:30
Frissítve: 2025.10.16, 15:38

Öt év után bezár a magyar mobil autómosó, a Cleango, szolgáltatásuk októberben végleg megszűnik. Júniusban még arról számoltak be, hogy friss tőkét vontak be – tudta meg a Forbes.

cleango autómosó Car,Detailing,Series,:,Worker,Cleaning,White,Car
A Cleango magyar mobil autómosó végleg bezár / Fotó: Chatchai.b / Shutterstock

„Öt év közös munka és rengeteg tiszta autó után elérkezett az idő, hogy elköszönjünk” – írja honlapján a Cleango.

A közlemény szerint 

a Cleango Services Kft. október 20-tól megszünteti szolgáltatását, az utolsó foglalási nap október 19. lesz. 

Aki érvényes bérlettel rendelkezik, az kérhet visszatérítést, amit a vállalat mielőbb rendezni fog.

A magyar mobil autómosó arról nem adott tájékoztatást, hogy miért zár be.

A víztakarékos és vegyszermentes Cleango évek óta tervezte a külföldi terjeszkedést. Júniusban még arról számoltak be, hogy az Áder János nevével fémjelzett alapítvány által kezelt Kék Bolygó Víz Alap 100 millió forint tőkével és 150 millió forint kedvezményes hitellel szállt be a befektetői közé, ami mellé további 70 milliót szerzett magánbefektetőktől. A Cleango terve az volt, hogy a hazai terjeszkedésre, a B2C-re és a bécsi nyitás előkészületeire költik a pénzt. Ehhez képest a cég közösségi médiás felületein nem jelent meg új bejegyzés július óta.

A vállalat júniusi tájékoztatása szerint hetvenezerszer mostak autót 36 ezer ügyfélnek B2B alapon, és több mint hétmillió liter ivóvizet spóroltak meg. A Cleango Services Kft. 2024-ben 262,1 millió forintos árbevételt generált, egy év alatt 66 százalékkal bővült. Ennek ellenére az autómosó 2019 óta nem volt nyereséges, sőt, tavaly majdnem duplázta a veszteséget 20,1-ről 37,3 millió forintra.

