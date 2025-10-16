Nagy változás érkezik a Yettelnél: erre érdemes figyelni az ügyfeleknek

Megújult a Yettel e-számla-értesítő e-mail 2025. október 14-től, ami a számla elkészültekor érkezik az ügyfelekhez, aminek kapcsán a telefontársaság szakértői a gombamód szaporodó internetes csalások felismerését és megelőzését segítő tanácsokat is megosztottak.

Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

A Yettel közölte azt is, hogy a változás csak az értesítési dokumentum megjelenését érinti, a levelek tartalma és maga a letölthető számla nem változik. A társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy a hivatalos feladó e-mail-cím továbbra is az [email protected] marad. Az új megjelenés eredményeképpen sokkal könnyebben megtalálhatók lesznek az e-számla megtekintéséhez és befizetéséhez szükséges információk.

Így védekezhetünk az online csalások ellen a Yettel szakértői szerint

A Yettel szakértői az online csalásokkal kapcsolatban arra mutattak rá, hogy azok gyakran e-mailben, sms-ben érkeznek, sokszor nem létező nyereménnyel kecsegtetnek vagy épp fizetési felszólítást küldenek, de akár elégedettségfelmérések képében is jelentkezhetnek és pénzt kérnek adathalász oldalra irányítva.

A csalásokat pont azért nehéz kivédeni, mert sokszor hitelesnek tűnnek: például a hamis weboldalak felveszik a márkák jól felismerhető logóját és arculatát, így első ránézésre nem keltenek gyanút. Emellett gyakori technika, hogy a csalók olyan félelmet keltő üzeneteket küldenek, amik mielőbbi cselekvésre ösztönöznek, vagy épp csak egy kisebb összeg átutalását kérik.

Az e-mailek, sms-ek esetében a Yettel szakértői szerint érdemes figyelni a feladó elérhetőségére, például a telefontársaságtól

kizárólag [email protected] e-mail-címről érkezhet számlaértesítés vagy tartozásról szóló figyelmeztetés.

Ezen címtől eltérő üzenet esetén érdemes gyanakodni, hogy csalók küldték az üzenetet. Sms esetében a küldő telefonszáma lehet árulkodó, ahol arra érdemes figyelni, hogy az magyarországi nemzetközi előhívóval (+36) kezdődik-e.

A csaló üzeneteknél az is jellemző, hogy az üzenet tárgyában nyelvtanilag helytelen, vagy túl sok karaktert (például felkiáltójeleket) használó szöveg van. Emellett a Yettel arra is felhívja ügyfelei figyelmét, hogy a társaság nem kéri ügyfeleit arra, hogy levélben küldjék meg jelszavukat vagy más személyes adatot, hiszen ez egyáltalán nem biztonságos.