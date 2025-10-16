Deviza
Példátlan járatbővítést jelentett be a Wizz Air Pozsonyban

A fapados légitársaság Pozsonyban jövő évtől összesen 27 légi járatot fog üzemeltetni – a legtöbbet a pozsonyi repülőtér eddigi történetében. Emellett a Wizz Air két újabb repülőgépet helyez el pozsonyi bázisán, az eredetileg bejelentett kettőn felül, így a bázison állomásozó Airbus A321neo gépek száma négyre nő.
Sidó Zoltán
2025.10.16, 15:46
Frissítve: 2025.10.16, 15:53

A Wizz Air minden korábbinál nagyobb bővítést jelentett be az M. R. Stefánik repülőtéren, további 11 járatot indít. A társaság által üzemeltetett, új Pozsony–Kassa-járat hetente kilenc alkalommal fog közlekedni, egy-egy gép összesen 230 utas szállítására alkalmas. 

Wizzair
A Wizz Air Pozsonyt választotta Bécs helyett / Fotó: NurPhoto via AFP

A Wizz Air légitársaság első járata Pozsonyból Kassára november 21-én 6:30-kor indul – jelentette be sajtótájékoztatóján Robert Fico miniszterelnök. 

Minden nap indul majd gép, hétfőnként és péntekenként pedig két-két járat lesz. Munkanapokon és szombaton 6.30-kor indul Pozsonyból, 8.05-kor Kassáról. Vasárnap 21.00-kor száll fel a fővárosban, 22.35-kor Kassán

részletezte Jozef Ráz közlekedési miniszter. 

  • A legolcsóbb egyirányú jegy 19,99 euró lesz, 
  • a legdrágábbat pedig 75 euróban szabta meg a minisztérium (poggyász nélkül). 
  • Maga a repülőút 35 percig tart. 
  • Az állam 2028-ig 5,2 millió euróval dotálja a belföldi járat üzemeltetését. 

Fico a pozsonyi repülőtér további bővítésének lehetőségét sem zárta ki. Bár a világjárvány előtti, 2019-es rekordév 2,3 milliós utasforgalmát eddig még nem sikerült túlszárnyalni, a miniszterelnök szerint idén újra megközelítik ezt a szintet. 

Jelenleg több mint 20 országba és mintegy 50 úti célba lehet repülni Pozsonyból.

A Wizz Air Bécs helyett Pozsonyt választotta

A Wizz Air arról tájékoztatott, hogy jövő évtől összesen 27 légi járatot fog üzemeltetni – a legtöbbet a pozsonyi repülőtér történetében. 

Bécsből távozunk és itt szeretnénk növekedni. Hozzá szeretnénk járulni Szlovákia gazdasági fejlődéséhez

– közölte Váradi József, a légitársaság vezérigazgatója. 

  • Jövőre (januárban és márciusban) további 11 új járatot indít a magyar hátterű légitársaság, az alábbi úti célokkal: 
  • Larnaka (Ciprus), Chisinau (korábban Kisinyov), 
  • Berlin (8 év után újra közvetlen kapcsolat), 
  • Dortmund, Róma (Fiumicino repülőtér), 
  • Tirana (Albánia), Ohrid (Észak-Macedónia), Pristina (Koszovó), Tel-Aviv (Izrael), Tuzla (Bosznia-Hercegovina) 
  • és Varsó. 

A Wizz Air jelenleg két járatot indít Pozsonyból – Szkopjéba (Észak-Macedónia) és Londonba (Luton). Emellett október 28-tól már Bukarestbe is repül. November derekán nyitja meg a Wizz Air a pozsonyi bázisát, mégpedig 12 új járattal, Barcelonától kezdve Nápolyon át Athénig.

