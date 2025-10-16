Példátlan járatbővítést jelentett be a Wizz Air Pozsonyban
A Wizz Air minden korábbinál nagyobb bővítést jelentett be az M. R. Stefánik repülőtéren, további 11 járatot indít. A társaság által üzemeltetett, új Pozsony–Kassa-járat hetente kilenc alkalommal fog közlekedni, egy-egy gép összesen 230 utas szállítására alkalmas.
A Wizz Air légitársaság első járata Pozsonyból Kassára november 21-én 6:30-kor indul – jelentette be sajtótájékoztatóján Robert Fico miniszterelnök.
Minden nap indul majd gép, hétfőnként és péntekenként pedig két-két járat lesz. Munkanapokon és szombaton 6.30-kor indul Pozsonyból, 8.05-kor Kassáról. Vasárnap 21.00-kor száll fel a fővárosban, 22.35-kor Kassán
– részletezte Jozef Ráz közlekedési miniszter.
- A legolcsóbb egyirányú jegy 19,99 euró lesz,
- a legdrágábbat pedig 75 euróban szabta meg a minisztérium (poggyász nélkül).
- Maga a repülőút 35 percig tart.
- Az állam 2028-ig 5,2 millió euróval dotálja a belföldi járat üzemeltetését.
Fico a pozsonyi repülőtér további bővítésének lehetőségét sem zárta ki. Bár a világjárvány előtti, 2019-es rekordév 2,3 milliós utasforgalmát eddig még nem sikerült túlszárnyalni, a miniszterelnök szerint idén újra megközelítik ezt a szintet.
Jelenleg több mint 20 országba és mintegy 50 úti célba lehet repülni Pozsonyból.
A Wizz Air Bécs helyett Pozsonyt választotta
A Wizz Air arról tájékoztatott, hogy jövő évtől összesen 27 légi járatot fog üzemeltetni – a legtöbbet a pozsonyi repülőtér történetében.
Bécsből távozunk és itt szeretnénk növekedni. Hozzá szeretnénk járulni Szlovákia gazdasági fejlődéséhez
– közölte Váradi József, a légitársaság vezérigazgatója.
- Jövőre (januárban és márciusban) további 11 új járatot indít a magyar hátterű légitársaság, az alábbi úti célokkal:
- Larnaka (Ciprus), Chisinau (korábban Kisinyov),
- Berlin (8 év után újra közvetlen kapcsolat),
- Dortmund, Róma (Fiumicino repülőtér),
- Tirana (Albánia), Ohrid (Észak-Macedónia), Pristina (Koszovó), Tel-Aviv (Izrael), Tuzla (Bosznia-Hercegovina)
- és Varsó.
A Wizz Air jelenleg két járatot indít Pozsonyból – Szkopjéba (Észak-Macedónia) és Londonba (Luton). Emellett október 28-tól már Bukarestbe is repül. November derekán nyitja meg a Wizz Air a pozsonyi bázisát, mégpedig 12 új járattal, Barcelonától kezdve Nápolyon át Athénig.