Példátlan járatbővítést jelentett be a Wizz Air Pozsonyban

A Wizz Air minden korábbinál nagyobb bővítést jelentett be az M. R. Stefánik repülőtéren, további 11 járatot indít. A társaság által üzemeltetett, új Pozsony–Kassa-járat hetente kilenc alkalommal fog közlekedni, egy-egy gép összesen 230 utas szállítására alkalmas.

A Wizz Air Pozsonyt választotta Bécs helyett / Fotó: NurPhoto via AFP

A Wizz Air légitársaság első járata Pozsonyból Kassára november 21-én 6:30-kor indul – jelentette be sajtótájékoztatóján Robert Fico miniszterelnök.

Minden nap indul majd gép, hétfőnként és péntekenként pedig két-két járat lesz. Munkanapokon és szombaton 6.30-kor indul Pozsonyból, 8.05-kor Kassáról. Vasárnap 21.00-kor száll fel a fővárosban, 22.35-kor Kassán

– részletezte Jozef Ráz közlekedési miniszter.

A legolcsóbb egyirányú jegy 19,99 euró lesz,

a legdrágábbat pedig 75 euróban szabta meg a minisztérium (poggyász nélkül).

Maga a repülőút 35 percig tart.

Az állam 2028-ig 5,2 millió euróval dotálja a belföldi járat üzemeltetését.

Fico a pozsonyi repülőtér további bővítésének lehetőségét sem zárta ki. Bár a világjárvány előtti, 2019-es rekordév 2,3 milliós utasforgalmát eddig még nem sikerült túlszárnyalni, a miniszterelnök szerint idén újra megközelítik ezt a szintet.

Jelenleg több mint 20 országba és mintegy 50 úti célba lehet repülni Pozsonyból.

A Wizz Air Bécs helyett Pozsonyt választotta

A Wizz Air arról tájékoztatott, hogy jövő évtől összesen 27 légi járatot fog üzemeltetni – a legtöbbet a pozsonyi repülőtér történetében.

Bécsből távozunk és itt szeretnénk növekedni. Hozzá szeretnénk járulni Szlovákia gazdasági fejlődéséhez

– közölte Váradi József, a légitársaság vezérigazgatója.

Jövőre (januárban és márciusban) további 11 új járatot indít a magyar hátterű légitársaság, az alábbi úti célokkal:

Larnaka (Ciprus), Chisinau (korábban Kisinyov),

Berlin (8 év után újra közvetlen kapcsolat),

Dortmund, Róma (Fiumicino repülőtér),

Tirana (Albánia), Ohrid (Észak-Macedónia), Pristina (Koszovó), Tel-Aviv (Izrael), Tuzla (Bosznia-Hercegovina)

és Varsó.

A Wizz Air jelenleg két járatot indít Pozsonyból – Szkopjéba (Észak-Macedónia) és Londonba (Luton). Emellett október 28-tól már Bukarestbe is repül. November derekán nyitja meg a Wizz Air a pozsonyi bázisát, mégpedig 12 új járattal, Barcelonától kezdve Nápolyon át Athénig.