Állampapír: régi-új befektetési lehetőséget biztosít az ÁKK

Két DKJ rábocsátásából is jegyezhetnek a befektetők. A diszkontkincstárjegyeket az ÁKK a lejárat előtt nem váltja vissza.
Murányi Ernő
2025.10.16, 16:06
Frissítve: 2025.10.16, 16:29

Két idén kibocsátott diszkontkincstárjegyből (DKJ) is 20-20 milliárd forint értékben bocsát rá a piacra új állampapírokat az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) – közölte az ÁKK csütörtökön.

Állampapírok / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A D260429 sorozatszámú, eredetileg április 30-án kibocsátott és a D260218 sorozatszámú, eredetileg február 19-én kibocsátott diszkontkincstárjegyből is október 29-én hozzák forgalomba az új tételeket. Az előbbi lejárata 2026. április 29. utóbbié 2026. február 18-án lesz.

Az aukció napja mindkét esetben október 21., azaz jövő kedd lesz, aznap délelőtt 11 óráig lehet a klasszikus aukciókra az ajánlatokat benyújtani.

A névérték visszafizetése lejáratkor, egy összegben esedékes. A diszkontkincstárjegyeket a kibocsátó lejárat előtt nem váltja vissza.

A diszkontkincstárjegyeket természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg és ruházhatják át egymás között. A devizakülföldieknek figyelembe kell venniük a hatályos devizajogszabályok rendelkezéseit is.

A DKJ nem kamatozik, a befektetők jövedelemre az aukción elért árfolyam és a lejáratkor visszafizetett névérték különbözetéből tehetnek szert.

  

 

