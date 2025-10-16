Demográfiai katasztrófa Magyarország szomszédjában - a lakosság több mint fele már külföldön, kongatják a vészharangot

A Horvát Statisztikai Hivatal által közzétett legfrissebb adatok szerint Horvátországnak jelenleg 3,8 millió lakosa van, a külföldön élő horvát állampolgárok száma pedig a felmérések szerint megközelíti az 5 milliót.

Vendégmunkás egy horvát farmon - Horvátország demográfiai katasztrófát él meg / Fotó: AFP

A külhoni horvátok száma mindig is jelentős volt, hiszen csaknem 600 ezer horvát él Bosznia-Hercegovinában, és a 20. század során rengetegen vándoroltak külföldre, főleg az Egyesült Államokba, Ausztráliába és Argentínába. Az elmúlt években azonban a népességfogyás drasztikussá vált. Az ország uniós csatlakozása óta ugyanis csaknem 400 ezren költöztek nyugatra, a legtöbben Németországba, Ausztriába és Írországba.

A problémára Ivan Anušić miniszterelnök-helyettes hívta fel a figyelmet egy konferencián, aki szerint az elvándorlás mellett a demográfiai trendek is évek óta vészjóslóak.

Az elmúlt évben ugyanis csak valamivel több mint 33 ezer gyermek született az országban,

miközben 55 ezren haltak meg, és

39 ezren költöztek ki az országból.

Horvátország bevándorlókkal kénytelen kielégíteni a munkaerőpiacot

A helyzet Kelet-Horvátországban és a hegyvidéken a legrosszabb, ezeken a helyeken néhol egész falvak néptelenednek el. A térségből ugyanis a jobb élet reményében nemcsak külföldre, hanem az ország fejlettebb részeire is sokan költöznek. A miniszterelnök-helyettes ezzel kapcsolatban egy konferencián azt mondta, hogy

a kormány visszatérési programot indít a külföldre költözött lakosság hazacsábítására és emellett növelni fogják a családtámogatásokat is.

A következő években pedig új, megbízható munkahelyek teremtésén fognak dolgozni, mert sokan a bizonytalanság miatt hagyták el szülőföldjüket. Utóbbi viszont azért sem lesz egyszerű, mert az emberhiány a munkaerőpiacon is meglátszik. A munkáltatók hosszú ideje nehezen találnak munkaerőt, ezért többnyire külföldi vendégmunkásokkal oldják meg a problémát.

Idén 70 ezer külföldi kapott munkaengedélyt, többségük a környező, nem uniós országokból.

De rengeteg nepáli és fülöp-szigeteki bevándorló is dolgozik az adriai országban. Többségüket a turizmusban alkalmazzák, de sokan dolgoznak mezőgazdasági idénymunkát is.