Demográfiai katasztrófa Magyarország szomszédjában - a lakosság több mint fele már külföldön, kongatják a vészharangot

A kormány egy ideje kongatja a vészharangokat, ilyen rossz számokra viszont senki sem számított. A legfrissebb statisztikák szerint Horvátország lakosságának már több mint a fele él külföldön.
Hordósi Dániel
2025.10.16., 16:15
Fotó: Shutterstock

A Horvát Statisztikai Hivatal által közzétett legfrissebb adatok szerint Horvátországnak jelenleg 3,8 millió lakosa van, a külföldön élő horvát állampolgárok száma pedig a felmérések szerint megközelíti az 5 milliót. 

Horvátország vendégmunkás
Vendégmunkás egy horvát farmon - Horvátország demográfiai katasztrófát él meg / Fotó: AFP

A külhoni horvátok száma mindig is jelentős volt, hiszen csaknem 600 ezer horvát él Bosznia-Hercegovinában, és a 20. század során rengetegen vándoroltak külföldre, főleg az Egyesült Államokba, Ausztráliába és Argentínába. Az elmúlt években azonban a népességfogyás drasztikussá vált. Az ország uniós csatlakozása óta ugyanis csaknem 400 ezren költöztek nyugatra, a legtöbben Németországba, Ausztriába és Írországba. 

A problémára Ivan Anušić miniszterelnök-helyettes hívta fel a figyelmet egy konferencián, aki szerint az elvándorlás mellett a demográfiai trendek is évek óta vészjóslóak. 

  • Az elmúlt évben ugyanis csak valamivel több mint 33 ezer gyermek született az országban, 
  • miközben 55 ezren haltak meg, és 
  • 39 ezren költöztek ki az országból. 

Horvátország bevándorlókkal kénytelen kielégíteni a munkaerőpiacot

A helyzet Kelet-Horvátországban és a hegyvidéken a legrosszabb, ezeken a helyeken néhol egész falvak néptelenednek el. A térségből ugyanis a jobb élet reményében nemcsak külföldre, hanem az ország fejlettebb részeire is sokan költöznek. A miniszterelnök-helyettes ezzel kapcsolatban egy konferencián azt mondta, hogy

 a kormány visszatérési programot indít a külföldre költözött lakosság hazacsábítására és emellett növelni fogják a családtámogatásokat is. 

A következő években pedig új, megbízható munkahelyek teremtésén fognak dolgozni, mert sokan a bizonytalanság miatt hagyták el szülőföldjüket. Utóbbi viszont azért sem lesz egyszerű, mert az emberhiány a munkaerőpiacon is meglátszik. A munkáltatók hosszú ideje nehezen találnak munkaerőt, ezért többnyire külföldi vendégmunkásokkal oldják meg a problémát. 

Idén 70 ezer külföldi kapott munkaengedélyt, többségük a környező, nem uniós országokból. 

De rengeteg nepáli és fülöp-szigeteki bevándorló is dolgozik az adriai országban. Többségüket a turizmusban alkalmazzák, de sokan dolgoznak mezőgazdasági idénymunkát is.

