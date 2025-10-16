Demográfiai katasztrófa Magyarország szomszédjában - a lakosság több mint fele már külföldön, kongatják a vészharangot
A Horvát Statisztikai Hivatal által közzétett legfrissebb adatok szerint Horvátországnak jelenleg 3,8 millió lakosa van, a külföldön élő horvát állampolgárok száma pedig a felmérések szerint megközelíti az 5 milliót.
A külhoni horvátok száma mindig is jelentős volt, hiszen csaknem 600 ezer horvát él Bosznia-Hercegovinában, és a 20. század során rengetegen vándoroltak külföldre, főleg az Egyesült Államokba, Ausztráliába és Argentínába. Az elmúlt években azonban a népességfogyás drasztikussá vált. Az ország uniós csatlakozása óta ugyanis csaknem 400 ezren költöztek nyugatra, a legtöbben Németországba, Ausztriába és Írországba.
A problémára Ivan Anušić miniszterelnök-helyettes hívta fel a figyelmet egy konferencián, aki szerint az elvándorlás mellett a demográfiai trendek is évek óta vészjóslóak.
- Az elmúlt évben ugyanis csak valamivel több mint 33 ezer gyermek született az országban,
- miközben 55 ezren haltak meg, és
- 39 ezren költöztek ki az országból.
Horvátország bevándorlókkal kénytelen kielégíteni a munkaerőpiacot
A helyzet Kelet-Horvátországban és a hegyvidéken a legrosszabb, ezeken a helyeken néhol egész falvak néptelenednek el. A térségből ugyanis a jobb élet reményében nemcsak külföldre, hanem az ország fejlettebb részeire is sokan költöznek. A miniszterelnök-helyettes ezzel kapcsolatban egy konferencián azt mondta, hogy
a kormány visszatérési programot indít a külföldre költözött lakosság hazacsábítására és emellett növelni fogják a családtámogatásokat is.
A következő években pedig új, megbízható munkahelyek teremtésén fognak dolgozni, mert sokan a bizonytalanság miatt hagyták el szülőföldjüket. Utóbbi viszont azért sem lesz egyszerű, mert az emberhiány a munkaerőpiacon is meglátszik. A munkáltatók hosszú ideje nehezen találnak munkaerőt, ezért többnyire külföldi vendégmunkásokkal oldják meg a problémát.
Idén 70 ezer külföldi kapott munkaengedélyt, többségük a környező, nem uniós országokból.
De rengeteg nepáli és fülöp-szigeteki bevándorló is dolgozik az adriai országban. Többségüket a turizmusban alkalmazzák, de sokan dolgoznak mezőgazdasági idénymunkát is.