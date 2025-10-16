Változás vagy vétó: Fico máris bekeményített és elképesztő feltételt szabott az EU-csúcsra, ahol Magyarországot is képviseli

A magyar miniszterelnöktől hallhattak hasonlót, és még úgy is erős, amit a szlovák kormányfő Robert Fico egy hét múlva az európai uniós állam- és kormányfőktől kér majd. Ennek külön jelentőséget hazánk számára már csak azért is ad, hogy Orbán Viktor kormányfő felvetette: mivel a hazai október 23-ai ünnepségek miatt ő késve érkezik az EU-csúcsra, addig Fico képviselheti a magyar álláspontot is. Ez nem meglepő, hiszen a napirenden szereplő ügyekben – a fókuszban már megint Ukrajna lesz – a két ország hasonló álláspontot szokott hangoztatni. Ezúttal még egy tagállam melléjük állhat.

Fico és Orbán: Brüsszelben kezdetben csak egyikük lesz jelen, de a jelek szerint Ursula von der Leyennek ez is sok lesz Fotó: AFP

A csúcs napirendjén a következő témák szerepelnek:

elsőnek (ki lepődne meg?) Ukrajna, Közel-Kelet, az európai védelem és biztonság, a versenyképesség és az ikerátmenet, lakhatás, migráció.

A versenyképesség – és olyan egyes országok számára égető problémák, mint a lakásválság és a bevándorlás okozta feszültségek – immár rendszeresen Ukrajna és újabban a fegyverkezés mögé szorulnak a Brüsszel koordinálta kulcseseményeken, fokozóottan Ursula von der Leyen tavaly nyáron kezdődött második európai bizottsági elnöki ciklusa idején.

A csúcson kellene döntést hozni a már majdnem egy hónapja előkészített Oroszország elleni szankciós csomagról, amely sorrendben a tizenkilencedik lenne. Ez az orosz cseppfolyósított földgázt (LNG), olajinfrastruktúrát, az energiaszállító "árnyékflottát", kriptovaluta platformokat célozná és korlátozná az orosz diplomaták mozgását az EU-ban.

A technikai és jogi részleteket hetekig egyeztették, majd szerdán az EU-nagykövetek megbeszélésén – ahol Brüsszel reményei szerint az EU-csúcs döntése előtti végső pecsét került volna a csomagra –, Szlovákia azt mondta, hogy:

nem.

Változás vagy vétó: Fico nem kertelt – Ukrajna nem fontosabb, mint az autóipari válság és a magas energiaárak

A vétó tényét Robert Fico miniszterelnök egy telefonhívásban is világossá tette a Euronews jelentése szerint, az Európai Tanács elnökével, António Costával feltételeit is közölve – amelyek nyomán az Európai Bizottság irodáiban bizonnyal nem pukkannak pezsgősdugók.