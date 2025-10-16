Deviza
EUR/HUF389.26 -0.35% USD/HUF333.56 -0.57% GBP/HUF447.83 -0.4% CHF/HUF419.29 -0.42% PLN/HUF91.68 -0.17% RON/HUF76.54 -0.33% CZK/HUF16.02 -0.42% EUR/HUF389.26 -0.35% USD/HUF333.56 -0.57% GBP/HUF447.83 -0.4% CHF/HUF419.29 -0.42% PLN/HUF91.68 -0.17% RON/HUF76.54 -0.33% CZK/HUF16.02 -0.42%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,259.59 +0.43% MTELEKOM1,800 -0.56% MOL2,752 +0.07% OTP30,700 +0.88% RICHTER10,310 +0.39% OPUS552 -0.36% ANY7,160 -1.96% AUTOWALLIS159 -1.26% WABERERS4,820 -0.62% BUMIX9,631.99 -0.43% CETOP3,552.93 +0.95% CETOP NTR2,224.71 +0.16% BUX103,259.59 +0.43% MTELEKOM1,800 -0.56% MOL2,752 +0.07% OTP30,700 +0.88% RICHTER10,310 +0.39% OPUS552 -0.36% ANY7,160 -1.96% AUTOWALLIS159 -1.26% WABERERS4,820 -0.62% BUMIX9,631.99 -0.43% CETOP3,552.93 +0.95% CETOP NTR2,224.71 +0.16%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
nyugdíjreform
Marine Le Pen
francia Nemzetgyűlés
Emmanuel Macron
francia kormány
költségvetés
bizalmatlansági szavazás

Megmenekült a francia kormány: elbukott a bizalmatlansági indítvány, de az igazi csata még hátravan – Lecornu még belebukhat a költségvetésbe

A politikai instabilitás ezzel nem ért véget. Az új francia kormány megúszta a bizalmatlansági indítványokat, de a költségvetési vita könnyen újra felboríthatja az egyensúlyt.
VG/MTI
2025.10.16., 16:43

Nem sikerült megbuktatni az új francia kormányt, miután a Nemzetgyűlés elutasította a két bizalmatlansági indítványt. Sébastien Lecornu miniszterelnök átmenetileg elkerülte a bukást, de a következő nagy próbatétel – a megszorításokat tartalmazó költségvetés – már a nyakában liheg.

FRANCE-POLITICS-NO CONFIANCE-MOTION-GOVERNMENT-NATIONAL-ASSEMBLY Sébastien Lecornu francia kormány
Sébastien Lecornu új francia kormánya átment az első próbán, a neheze azonban még hátravan, hiszen a megszorításokkal teli költségvetésről jövő héten indul a vita / Fotó: Hans Lucas via AFP

A francia Nemzetgyűlés csütörtöki szavazásán mindkét bizalmatlansági indítvány elbukott, amelyet a bal- és jobboldali ellenzék nyújtott be az új kormány ellen. A radikális baloldali Engedetlen Franciaország javaslata 271 szavazatot kapott, a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülésé pedig mindössze 144-et – a 289-es küszöbtől messze elmaradva.

Ezzel Sébastien Lecornu miniszterelnök egyelőre megőrizte pozícióját, de a politikai helyzet korántsem stabil. 

Franciaország háromfelé szakadt parlamentje – a baloldali szövetség, az elnöki tábor és a radikális jobboldal – a sárban ragadt, mivel továbbra sincs egyetlen párt sem, amely többséget tudna szervezni maga köré.

A Szocialista Párt kulcsszerepet játszott a kormány túlélésében: 64 fős frakciójuk tartózkodott, miután Lecornu ígéretet tett a hírhedt nyugdíjreform felfüggesztésére. A 62-ről 64 évre emelt korhatár ügye évek óta mélyen megosztja az országot, és Emmanuel Macron elnökségének egyik legvitatottabb reformja lett.

A miniszterelnök most novemberben nyújtaná be a felfüggesztést rögzítő törvényt, abban bízva, hogy ezzel a szocialisták támogatják majd a 2026-os költségvetési tervezetet is. Azonban a többi ellenzéki erő – köztük a Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés – nem biztos, hogy követi őket, miközben az elnök támogatóinak soraiban is megosztottság tapasztalható.

A költségvetésbe még belebukhat a francia kormány

A jövő pénteken kezdődő vita a 2026-os büdzséről már most kemény összecsapást ígér:

  • a tervezet 30 milliárd eurós megtakarítással számol, a GDP-arányos hiányt pedig 4,7 százalékra célozza;
  • ezt pedig 2029-re három százalék alá kellene szorítani, hogy az ország 3300 milliárd eurós államadóssága ne nőjön tovább.

A Lecornu-kormány az előző kabinetek sorsát akarja elkerülni: tavaly két kormány is megbukott a megszorítások miatt. Most azonban a miniszterelnök jelezte, hogy nem kíván élni az alkotmány 49.3-as cikkelyével, 

amely lehetővé tenné a költségvetés elfogadását a képviselők szavazata nélkül – hacsak egy újabb bizalmatlansági indítvány meg nem dönti a kormányt.

Elemzők szerint ez a döntés egyszerre jelzi Lecornu kompromisszumkészségét és kockázatvállalását: a nyílt vita kiszámíthatatlanná teszi az év végéig tartó nemzetgyűlési szezont. Ha a költségvetés elbukik, a kormány is vele bukhat.

A régi-új francia miniszterelnök szerint ideje véget vetni a szánalmas bohózatnak

Az újból kinevezett francia miniszterelnök együttműködésre szólította fel a pártokat. Sébastien Lecornu szerint a tét az, hogy lesz-e Franciaországnak december 31-én költségvetése.

 

 

Világrend

Világrend
697 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
szankciócsomag

Változás vagy vétó: Fico máris bekeményített és elképesztő feltételt szabott az EU-csúcsra, ahol Magyarországot is képviseli

Az Európai Bizottság irodáiban aligha bontanak pezsgőt. A szlovák kormányfő alaposan odapakolhat az asztalra, mielőtt erősítésül megérkezik a magyar miniszterelnök.
2 perc
Marine Le Pen

Megmenekült a francia kormány: elbukott a bizalmatlansági indítvány, de az igazi csata még hátravan – Lecornu még belebukhat a költségvetésbe

A politikai instabilitás ezzel nem ért véget.
4 perc
népességfogyás

Demográfiai katasztrófa Magyarország szomszédjában - a lakosság több mint fele már külföldön, kongatják a vészharangot

A kormány egy ideje kongatja a vészharangokat, ilyen rossz számokra viszont senki sem számított.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu