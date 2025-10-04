Már elérte a Jeges-tengert a kínai expressz-hajó

Nagyjából egy évtizeddel azt követően, hogy a COSCO tengerhajózási óriáscég elindította első kereskedelmi hajóját az orosz északi, sarkvidéki tengeri útvonalon, egy kínai vállalat, a Sea Legend történelmet akar írni az első „Sarkvidék Expressz” járat teljesítésével – írja az Origo. A vállalat a kínai Ningbó városából 18 nap alatt kíván áruszállító hajójával eljutni az egyesült királyságbeli Felixstowe-ba. Ez azért érdemel figyelmet, mert a szolgáltatás vonalhajózási jellegű, azaz menetrend alapján történő inuláson és érkezésen alapszik, ami segíti a vállalatokat áruszállításuk megtervezésében.
A lap arról ír, hogy Kína újabb mérföldkőhöz érkezett az Északi-sarkvidék kereskedelmi hajózásában. Az említett Sea Legend nevű vállalat Panamax osztályú hajója, az Istanbul Bridge, nemrég elindult Kelet-Kínából 4900 szabványos húszlábas TEU-konténerrel megrakodva, hogy a tervek szerint október 10-re európai célállomására érjen.
A hajó mostanra elérte a Bering-tengert, és megkezdte az átkelést a Jeges-tengeren.
A közvetlen tranzitodő mindössze 18 nap Felixstowe kikötőjéig, ami rövidebb
– hívta fel a figyelmet Li Xiaobin, a hongkongi székhelyű vállalat ügyvezető igazgatója.
Miként megírtuk, globális versenyt indított új , korábban hajózhatatlan útvonalak létrehozásáért, az egykor távoli olaj- és gázmezőkhöz és ásványkincsraktárakhoz való hozzáférésért a klímaváltozás, az északi sarkkör jegének olvadása. Oroszország már tavaly kijelölte a következő tíz év fejlesztési irányát, Kína pedig – mint e cikkünkben írjuk – közelmúltban elindította a rendszeres konténerszállítást ezen az útvonalon Európa és Ázsia között.
Érdemes kitérni rá, hogy miben jelent tényleges újdonságot a vállalat szolgáltatása. Abban, hogy míg az elmúlt évtizedben számos pont-pont konténerhajózási útvonalat teljesítettek az Északi-sarkvidéken, a Sea Legend szolgáltatása az első, amely egy hagyományos vonalhajózási szolgáltatás jellegét mutatja. Ezek a szolgáltatások Kína több kikötőjét kötik össze európai célállomásokkal. Ám a vonalhajózási szolgáltatásokat a társaságok jellemzően a fenti, hosszabb időtartam alatt teljesíthető tengeri útvonalakon kínálják, nem az Északi-sarkvidéken.
Míg az iparágban hagyományosan meghatározó nyugati cégek, köztük a Maersk, az MSC és a Hapag Lloyd környezeti és gazdaságossági okokra hivatkozva fokozatosan kihátrálnak az Északi-sarkvidék hajózásából, addig a kínai vállalatok folyamatosan bővítik portfóliójukat az Arktiszon.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.