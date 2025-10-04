Már elérte a Jeges-tengert a kínai expressz-hajó

Nagyjából egy évtizeddel azt követően, hogy a COSCO tengerhajózási óriáscég elindította első kereskedelmi hajóját az orosz északi, sarkvidéki tengeri útvonalon, egy kínai vállalat, a Sea Legend történelmet akar írni az első „Sarkvidék Expressz” járat teljesítésével – írja az Origo. A vállalat a kínai Ningbó városából 18 nap alatt kíván áruszállító hajójával eljutni az egyesült királyságbeli Felixstowe-ba. Ez azért érdemel figyelmet, mert a szolgáltatás vonalhajózási jellegű, azaz menetrend alapján történő inuláson és érkezésen alapszik, ami segíti a vállalatokat áruszállításuk megtervezésében.

18 nap alatt érne egy kínai illetőségű konténerhajó egy angliai kikötőbe Kínából az Északi-sarkvidéken át (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Két hét alatt hajóval a sarkvidéken át

A lap arról ír, hogy Kína újabb mérföldkőhöz érkezett az Északi-sarkvidék kereskedelmi hajózásában. Az említett Sea Legend nevű vállalat Panamax osztályú hajója, az Istanbul Bridge, nemrég elindult Kelet-Kínából 4900 szabványos húszlábas TEU-konténerrel megrakodva, hogy a tervek szerint október 10-re európai célállomására érjen.

A hajó mostanra elérte a Bering-tengert, és megkezdte az átkelést a Jeges-tengeren.

A közvetlen tranzitodő mindössze 18 nap Felixstowe kikötőjéig, ami rövidebb

a Kínából Európába tartó vasúti összeköttetés 25 napjánál,

a Szuezi-csatornán való áthaladás 40 napjánál, valamint

annál az 50 napnál, ami ahhoz kell, hogy egy Kínából induló hajó a Jóreménység-fokát megkerülve jusson el Európába

– hívta fel a figyelmet Li Xiaobin, a hongkongi székhelyű vállalat ügyvezető igazgatója.

Miként megírtuk, globális versenyt indított új , korábban hajózhatatlan útvonalak létrehozásáért, az egykor távoli olaj- és gázmezőkhöz és ásványkincsraktárakhoz való hozzáférésért a klímaváltozás, az északi sarkkör jegének olvadása. Oroszország már tavaly kijelölte a következő tíz év fejlesztési irányát, Kína pedig – mint e cikkünkben írjuk – közelmúltban elindította a rendszeres konténerszállítást ezen az útvonalon Európa és Ázsia között.

Érdemes kitérni rá, hogy miben jelent tényleges újdonságot a vállalat szolgáltatása. Abban, hogy míg az elmúlt évtizedben számos pont-pont konténerhajózási útvonalat teljesítettek az Északi-sarkvidéken, a Sea Legend szolgáltatása az első, amely egy hagyományos vonalhajózási szolgáltatás jellegét mutatja. Ezek a szolgáltatások Kína több kikötőjét kötik össze európai célállomásokkal. Ám a vonalhajózási szolgáltatásokat a társaságok jellemzően a fenti, hosszabb időtartam alatt teljesíthető tengeri útvonalakon kínálják, nem az Északi-sarkvidéken.