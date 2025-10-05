Bővít a Stellantis, két népszerű autómárkát erősítene meg a gigavállalat

A Stellantis 10 milliárd dollár értékű amerikai beruházást tervez. Az autógyártónak az Egyesült Államok kulcsfontosságú piac a profitja szempontjából.

Donald Trump újabb sikert ért el, ezúttal a Stellantis hajtott fejet előtte / Fotó: NurPhoto via AFP

A járműgyártó a következő hetekben további mintegy 5 milliárd dollár friss befektetést jelenthet be, az idén korábban már elkülönített összeg mellett – mondták névtelenséget kérő források a Bloombergnek. A több év alatt megvalósuló beruházások az Illinois és Michigan államokban található gyárakra összpontosíthatnak, beleértve az újranyitásokat, munkaerő-felvételt és új modelleket.

A Stellantis a Jeep márka múltbéli sikereinek visszaszerzésére fókuszál, és fontolgatja a Dodge márkába való újabb beruházásokat, akár egy új Dodge V8-as létrehozását.

Sőt, a források szerint hosszabb távon a Chrysler márkába is befektethet a vállalat.

A tárgyalások zajlanak, végleges döntés még nem született.

A vállalatcsoport új középkategóriás pickup gyártását tervezi Illinois államban, ahol a vállalat mintegy 1 500 alkalmazott visszatérését vállalta. Ez a lépés hozzájárulhat az Egyesült Autómunkások Szakszervezetének megnyugtatásához és az amerikai elnök gazdaságpolitikájának kiteljesítéséhez.

Az új kiadások az Antonio Filosa vezérigazgató által vezetett stratégiai átalakítás részei, aki májusban vette át a cég vezetését.

„A jövőbeli befektetéseket átfogóan értékeljük a vezérigazgató irányításával” – közölte a vállalat szűkszavúan a hírügynökséggel.

Filosa azon dolgozik, hogy stabilizálja a csoportot, amely az elődje stratégiai hibái miatt súlyos piaci részesedés-csökkenést szenvedett el az USA-ban és Európában. Emellett a Trump-vámok hatásainak kezelésére is törekszik, amelyek átformálják a globális autóipart.

Ezek a lépések már kezdik meghozni gyümölcsüket, a harmadik negyedéves amerikai szállítási adatok növekedése befektetői optimizmust váltott ki.

A Stellantis lépései hasonlóak más iparági cégek amerikai beruházási terveihez, amelyek célja Donald Trump amerikai elnök jóindulatának elnyerése és a vámok hatásának mérséklése.

Augusztusban a dél-koreai Hyundai Motor Group bejelentette, hogy 2028-ig 5 milliárd dollárral növeli amerikai befektetéseit, így azok összesen 26 milliárd dollárra nőnek, és több nagy európai gyógyszeripari vállalat is új milliárdos beruházásokat ígért.