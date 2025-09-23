A Stellantisnál nagy a baj, felfüggeszti két gyárának működését

A Stellantis ideiglenesen leállítja a termelést a franciaországi Poissy és az olaszországi Pomigliano üzemében szeptember végétől a gyenge európai kereslet miatt. A leállás akár három hétre is elnyúlhat – tudta meg a Reuters.

A Stellantisnál nagy a baj, felfüggeszti a gyárai működését / Fotó: NurPhoto via AFP

A vállalatcsoport kedden közölte, hogy Pomiglianóban, Nápoly közelében, szeptember 29. és október 6. között leáll a Fiat Panda kisautó gyártása, míg az Alfa Romeo Tonale közepes méretű SUV gyártása szeptember 29. és október 10. között szünetel. Az üzemben dolgozó 3800 munkavállalót kényszerszabadságra küldik.

A Párizstól nyugatra eső Poissyban október 13. és 31. között áll le a termelés, „hogy az európai nehéz piaci környezethez igazítsák a gyártási ütemet”. A 2000 dolgozót foglalkoztató üzem a DS3 és az Opel Mokka kis SUV-modelleket gyártja. A szóvivő szerint a gyár igyekszik a lehető leghatékonyabban kezelni a készleteket az év vége előtt, és kihasználja az alkalmat karbantartási munkákra, valamint képzések megtartására.

Az év első hét hónapjában 7,9 millió járművet regisztráltak Európában, ami hasonló nagyságrend az előző év azonos időszakával. A Stellantis márkák eladásai ugyanakkor 8 százalékkal, 1,19 millió járműre estek vissza ugyanebben az időszakban. A kisebb volumenű értékesítéssel együtt pedig a vállalatcsoport tőzsdei értéke is csökkent.

A Stellantis közölte, hogy az Alfa Romeo Tonale iránti megrendeléseket az amerikai vámok is visszavetették. Az Egyesült Államok kulcsfontosságú piac a márka számára. A Fiat Panda gyártásának felfüggesztése részben a gyártási kapacitás optimalizálásának igényét is tükrözi, mivel az év végén általában csökken a flották és autókölcsönzők megrendeléseinek száma.

„Ebben a helyzetben a Stellantis óvatos és felelős megközelítést választott, és korlátozott időre felfüggeszti a termelést a Pomigliano üzemben” – közölte a vállalat.

A vállalatcsoporthoz tartoznak többek között Vauxhall, a Citroen, a Peugeot, az Alfa Romeo, a Maserati és a Fiat márkák.

Jean-Philippe Imparato vállalatvezető már júliusban figyelmeztetett, hogy ha el akarja kerülni az Európai Unió bírságát, akkor a francia–olasz konszern kénytelen lesz bezárni a hagyományos autókat gyártó európai üzemeit a nettó nullás szén-dioxid-kibocsátást előíró uniós szabályok miatt. A Stellantis attól tart, hogy két-három éven belül akár 2,5 milliárd eurós bírsággal is sújthatják.