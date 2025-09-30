Deviza
Az európai autógyártó óriásnál már a felső vezetés is menekül – hogy lesz ebből kilábalás?

Teljesen váratlanul felmondott az egyik legnagyobb autóipari konszern pénzügyi igazgatója. A bejelentés a legrosszabbkor jött, a Stellantis éppen azon dolgozik, hogy kimásszon a gödörből.
D. GY.
2025.09.30., 11:12

A Stellantis pénzügyi vezetője „személyes okokra” hivatkozva egy év után lemondott tisztségéről – a legrosszabbkor: az európai autógyártó a gyenge kereslet és a magasabb vámköltségek közepette kétségbeesetten igyekszik talpra állni.

Stellantis Opel Corsa
Ilyen lesz az új Opel Corsa, de a Stellantis pénzügyi vezetője nem bízik a cég talpra állásában / Fotó: AFP

Doug Ostermannt, akit tavaly októberben nevezett ki pénzügyi igazgatónak a korábbi vezérigazgató, Carlos Tavares, hétfőn Joao Laranjo váltotta. Laranjo régi harcos, szorosan együttműködött az új vezérrel, Antonio Filosával a vállalatnál, korábban a cég latin-amerikai és észak-amerikai pénzügyi vezetői posztjait töltötte be.

Trump nagyon betett az európai autóiparnak

A vállalathoz közel álló forrás a Financial Timesnak elmondta, hogy Ostermann lemondása váratlan volt. A cég, amely többek között az Opel, Jeep, Fiat, Citroen, Peugeot, Chrysler vagy a Dodge márkákat birtokolja, minden erejével igyekszik a felszínen maradni az öldöklő európai autóipari versenyben. 
A társaság nagyon erős nyomás alatt áll Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi háborúja, valamint az Európában tartósan gyenge kereslet miatt. 

  • Az év első felében 2,3 milliárd eurós nettó veszteséget jelentett a szerkezetátalakítási költségek miatt. 
  • A második fél évre további 1,2 milliárd eurós kiesést vár az amerikai autóvámok következtében, amit hétfőn is megerősített.

 

Laranjo rövid időre elhagyta a Stellantist, hogy 2024-ben a Goodyear gumiabroncsgyártónál dolgozzon, de idén év elején visszatért az autógyártóhoz mint az észak-amerikai régió pénzügyi vezetője. 

Filosa irányítása alatt a Stellantis növelte hibrid és benzinüzemű modelljeinek kínálatát, hogy visszaszerezze piaci részesedését az Egyesült Államokban, ahol az akkumulátoros autók iránti kereslet várhatóan lassul Trump elektromos járművekkel kapcsolatos politikája miatt.

Folyamatosan veszti el európai piacait a Stellantis

Európában szintén nehézségekkel küzd a vállalat: 

  • január és augusztus között 7,4 százalékos visszaesést jelentett az új autóregisztrációkban az EU-ban és az Egyesült Királyságban, 
  • a Fiat értékesítése 20 százalékkal csökkent, miközben a Volkswagen, a BMW és a Renault növelni tudta piaci részesedését 

– közölte az európai autóipari szövetség, az ACEA.
A gyenge kereslet miatt a Stellantis múlt héten bejelentette, hogy ideiglenesen leállítja a termelést hat európai üzemben, köztük Olaszországban és Franciaországban. A vállalat közölte, hogy 3800 dolgozót küld kényszerszabadságra, miután a Nápoly melletti pomiglianói gyárat október 6-ig egy hétre bezárják. 

A Stellantis részvényeinek árfolyama az idén csaknem 38 százalékkal zuhant, az iparági benchmark, a STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index nagyjából 5,5 százalékkal gyengült. 

