Tudja még követni? Újabb autógyár állt le Európában, 2000 dolgozót érint: már az egyik legnépszerűbb modell se kell senkinek

Ideiglenesen leállítja egy franciaországi üzemét a gyenge európai kereslet miatt a Stellantis. A lépés Mulhouse városában található gyárat érinti – jelentette be a cég szeptember utolsó napján.

Az Autopro úgy értesült, hogy az indoklás szerint a termelés átmeneti leállítása a nehéz európai piaci helyzethez való alkalmazkodást és a készletgazdálkodás hatékonyabbá tételét szolgálja az év végi időszakban. Korábban a Stellantis hasonló ideiglenes leállásokról döntött a párizsi Poissy-i és az olaszországi Pomigliano-i üzemekben is.

A mostani lépés körül-belül kétezer munkavállalót érint a gyár 4700 fős dolgozói állományából. Az üzem elsősorban a Peugeot 308 és 408 típusokat, valamint a DS7 modelleket gyártja.

Nemcsak a francia, hanem az olasz autóipar is szenved. Az Autopro emlékeztetett, hogy az olasz FIOM-CGIL szakszervezet által nyilvánosságra hozott tanulmány szerint Olaszországban a Stellantis munkavállalóinak száma jelentősen csökkent az elmúlt években: 2020 és 2024 között 37.288-ról 27.632-re esett vissza, ami 9656 munkahely megszűnését jelenti.

Az olaszországi gyártás volumene szintén drasztikusan visszaesett, 2004 óta több mint 515 ezer autóval kevesebbet gyárt évente a csoport. A szakszervezeti vezető, Michele De Palma a kudarc jeleként minősítette a tendenciát.

A Stellantisnál nagy a baj, felfüggeszti két gyárának működését

A Stellantis ideiglenesen leállítja a termelést a franciaországi Poissy és az olaszországi Pomigliano üzemében szeptember végétől a gyenge európai kereslet miatt. A leállás akár három hétre is elnyúlhat – tudta meg szeptemberben a Reuters.

A vállalatcsoport kedden közölte, hogy Pomiglianóban, Nápoly közelében, szeptember 29. és október 6. között leáll a Fiat Panda kisautó gyártása, míg az Alfa Romeo Tonale közepes méretű SUV gyártása szeptember 29. és október 10. között szünetel. Az üzemben dolgozó 3800 munkavállalót kényszerszabadságra küldik.