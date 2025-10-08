Sokkal nagyobb a baj Szlovákiában, mint hitték: Ficónak nincs más választása – be kell jelenteni a legrosszabbat

A szlovák Költségvetési Tanács (RRZ) becslése szerint Szlovákia bruttó államadóssága 2025 végére a bruttó hazai össztermék (GDP) 61,8 százalékára emelkedik, ami meghaladja a 2021-es világjárvány évében elért történelmi maximumot. Ha helytállónak bizonyul a testület elemzése, újabb szlovák konszolidációs csomag jöhet.

Robert Fico miniszterelnök: kevés lehet a szlovák konszolidációs csomag / Fotó: AFP

Az RZZ szerint a kormány által kitűzött alacsonyabb költségvetési hiány elérésére irányuló konszolidációs erőfeszítések nem biztosítják az adósság stabilizálását az elkövetkező években, amit az is mutat, hogy a 2024-ben és 2025-ben összességében hiába hajtottak végre 4,7 milliárd euróra rúgó intézkedéseket, az államháztartás deficitje mégsem ment a GDP-hez viszonyított 5 százalék alá.

Szlovák konszolidációs csomag: kevesebb az adóbevétel a vártnál

További probléma, hogy jóval kevesebb adó folyik be a tervezettnél. Az állam egyes adókból több mint egymilliárd euróval kevesebbet szedett be a vártnál. A pénzügyminisztérium háttérintézményeként működő Pénzügypolitikai Intézet (IFP) elemzése szerint

félmilliárd euróval kevesebb folyt be az áfából és

ugyanennyi a társasági adó elmaradás is.

Elemzői vélemények szerint ennek hátterében a vártnál alacsonyabb gazdasági növekedés, valamint a kevéssé hatékony adóbehajtás áll.

Több százmillió eurós hiány mutatkozik, és ez a deficit elsősorban az alacsonyabb adóbevételekből ered

– mondta Pavol Majher, a költségvetési tanács elemzője. „A konszolidációs csomag csökkentette a gazdasági növekedést, és ez automatikusan az összes adóbevétel csökkenéséhez vezetett” – magyarázta Viliam Páleník, a Szlovák Tudományos Akadémia Gazdaságtudományi Intézetének közgazdásza.

„Gazdaságunk lassabban növekszik, a bérek és a foglalkoztatottság is lassabban nő” – tette hozzá Juraj Valachy, a Tatra Banka elemzője, aki szerint egy másik probléma, hogy az adókat nem elég hatékonyan szedik be. „Annak ellenére, hogy a gazdaság növekszik, és az emberek többet fogyasztanak, kevesebb adót szedünk be” – mondta Valachy.

A tranzakciós adó a készpénzforgalmat növelte, az adóbevételeket csak kevéssé

Különösen a 2025 áprilisában bevezetett tranzakciós adó jelent csalódást az államkassza számára, ami megnövelte a készpénzforgalmat. Eredetileg

idén 575 millió euró bevételt várt tőle a pénzügyminisztérium,

ezt júliusban 420 millióra mérsékelte,

majd az első 4 hónap eredményei után alig 380 millióra.

Annak, hogy az állam kevesebb adót szedett be, következményei vannak a jövőre nézve. Eredetileg arról szóltak a hírek, hogy 2026-ban az újabb konszolidációs csomag volumene mintegy 2 milliárd euró lesz, de azóta kiderült, hogy az összesen 22 intézkedéstől (beleértve az államünnepek felfüggesztését is) már 2,7 milliárd eurót várnak. „Ezért is lesz nagyobb az intézkedéscsomag, mert az adóbevételek ebben az évben alacsonyabbak és várhatóan a következő években is kisebbek lesznek” – mondta Majher.