Bejelentést tett a kormány: Ukrajna földgázsegélyt kap, hogy tudjon fűteni – olyan ország menti meg, amely nem EU-tag

Szerdán a norvég kormány bejelentette: további 1,5 milliárd norvég korona (150 millió dollár) támogatást ajánl fel Ukrajnának földgáz vásárlására, hogy biztosítani tudják az ország áramellátását és fűtését. A közleményben aláhúzták: Norvégia támogatja Ukrajnát egy tartós és igazságos béke megteremtésében.

Ukrajna megmenekül: földgázsegélyt kap, hogy tudjon fűteni / Fotó: NurPhoto via AFP

A skandináv ország lépése annyiból nem meglepő, hogy már eddig is Ukrajna egyik legbőkezűbb támogatójának számított: a 2023 és 2030 közötti időszakra Oslo 275 milliárd norvég korona értékben irányzott elő katonai és polgári jellegű segélyezést Kijev számára.

Ez átszámítva mintegy 9100 milliárd forint.

A bejelentés apropója, hogy az ukrán elnök szerda délelőtt rövid látogatásra érkezett a norvég fővárosba. Zelenszkij nem sokáig marad Oslóban, utána Svédországban Ulf Kristersson miniszterelnökkel találkozik Linköpingben, a Saab hadiipari vállalat székhelyén.

Visszatérve a földgázsegélyre, Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök világosan fogalmazott: a 100 millió dolláros összeget azért adják, hogy a tél beállta előtt áramot és fűtést biztosítsanak az ukrán lakosságnak.

De a norvég kormányfő arról is beszélt, hogy bemutatta Zelenszkijnek Norvégia terveit Ukrajna 2026-ig tartó folyamatos támogatására. Erről csak annyit mondott, hogy az „erős marad”. Ukrajna persze nem csak Norvégiától számíthat energiatámogatásra.

Október 20-án az EU Külügyi Tanácsa felkérte az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki további intézkedéseket Ukrajna energiabiztonságának megerősítésére. Emellett Lengyelország megígérte, hogy segít Ukrajnának az energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások kapcsán, október 21-én pedig Svédország 35 millió eurót különített el a Világbankon keresztül Ukrajna támogatására a hideg évszakban.

Fűtés Ukrajnában: miért nincs elég gáz?

Az ukrán energetikai óriás, az Ukrenergo frissen közölte, hogy legkésőbb tíz napon belül megkezdhetik a fűtés szolgáltatását az ukrán családok otthonaiban. Ezt a vállalat vezetője, Vitalij Zajcsenko jelentette be.