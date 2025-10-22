Bejelentést tett a kormány: Ukrajna földgázsegélyt kap, hogy tudjon fűteni – olyan ország menti meg, amely nem EU-tag
Szerdán a norvég kormány bejelentette: további 1,5 milliárd norvég korona (150 millió dollár) támogatást ajánl fel Ukrajnának földgáz vásárlására, hogy biztosítani tudják az ország áramellátását és fűtését. A közleményben aláhúzták: Norvégia támogatja Ukrajnát egy tartós és igazságos béke megteremtésében.
A skandináv ország lépése annyiból nem meglepő, hogy már eddig is Ukrajna egyik legbőkezűbb támogatójának számított: a 2023 és 2030 közötti időszakra Oslo 275 milliárd norvég korona értékben irányzott elő katonai és polgári jellegű segélyezést Kijev számára.
Ez átszámítva mintegy 9100 milliárd forint.
A bejelentés apropója, hogy az ukrán elnök szerda délelőtt rövid látogatásra érkezett a norvég fővárosba. Zelenszkij nem sokáig marad Oslóban, utána Svédországban Ulf Kristersson miniszterelnökkel találkozik Linköpingben, a Saab hadiipari vállalat székhelyén.
Visszatérve a földgázsegélyre, Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök világosan fogalmazott: a 100 millió dolláros összeget azért adják, hogy a tél beállta előtt áramot és fűtést biztosítsanak az ukrán lakosságnak.
De a norvég kormányfő arról is beszélt, hogy bemutatta Zelenszkijnek Norvégia terveit Ukrajna 2026-ig tartó folyamatos támogatására. Erről csak annyit mondott, hogy az „erős marad”. Ukrajna persze nem csak Norvégiától számíthat energiatámogatásra.
- Október 20-án az EU Külügyi Tanácsa felkérte az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki további intézkedéseket Ukrajna energiabiztonságának megerősítésére.
- Emellett Lengyelország megígérte, hogy segít Ukrajnának az energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások kapcsán,
- október 21-én pedig Svédország 35 millió eurót különített el a Világbankon keresztül Ukrajna támogatására a hideg évszakban.
Fűtés Ukrajnában: miért nincs elég gáz?
Az ukrán energetikai óriás, az Ukrenergo frissen közölte, hogy legkésőbb tíz napon belül megkezdhetik a fűtés szolgáltatását az ukrán családok otthonaiban. Ezt a vállalat vezetője, Vitalij Zajcsenko jelentette be.
Erre égető szükség van, miután az elmúlt hónapban az áramfogyasztás több mint 20 százalékkal nőtt, amit a hidegebb időjárás és a fűtés hiánya okozott. Ukrajnában a fűtési időszak idén november 1-jétől március 31-ig tart, míg korábban október közepétől április közepéig tartott. Az elmúlt években a fűtési szezon pontos kezdete és vége a helyi hatóságok döntésén múlott a háború miatt.
Az ukrán–orosz háborúban az elmúlt hónapokban a két ország egymás energia-infrastruktúráját támadja, aminek következtében
Ukrajna gázrendszere összeomlott, súlyos nehézségeket okozva a télre való felkészülésben.
Korábban Ukrajna kevésbé szenvedte meg az energia-infrastruktúra pusztulását, mert az ipari áramfelhasználás a háború kitörésével a felére csökkent, és a tízmilliós menekülthullám is 20 százalékkal csökkentette a lakossági áramigényt. Viszont idén októberben már több olyan nap is volt, hogy napi 30-50 orosz rakéta és 400-500 drón támadta az ukrán energetikai létesítményeket.
Mára kiesett az Ukrenergo nagyfeszültségű transzformátorállomásainak fele, valamint számos elosztóállomás is. A háború kezdetén Ukrajna 38 gigawattnyi erőművi termelőkapacitással rendelkezett, így nettó exportőr volt villanyban, míg napjainkban 12 gigawatt a saját termelőkapacitása, vagyis a háború előttinek a harmada.