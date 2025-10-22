Deviza
energia
Ukrajna
Zelenszkij
gáz
fűtés
Norvégia

Bejelentést tett a kormány: Ukrajna földgázsegélyt kap, hogy tudjon fűteni – olyan ország menti meg, amely nem EU-tag

Zelenszkij megkapta, amiért ment. Ukrajna energetikai infrastruktúrája alaposan megsínylette, hogy az ukrán drónok orosz olajkapacitásokat támadtak. A lakossági fűtés is veszélybe került, ezért ismét nemzetközi, főképp uniós támogatása szorul. Most azonban egy nem EU-tag ország jelentett be földgázsegélyt Kijevnek.
Hecker Flórián
2025.10.22, 14:01
Frissítve: 2025.10.22, 14:57

Szerdán a norvég kormány bejelentette: további 1,5 milliárd norvég korona (150 millió dollár) támogatást ajánl fel Ukrajnának földgáz vásárlására, hogy biztosítani tudják az ország áramellátását és fűtését. A közleményben aláhúzták: Norvégia támogatja Ukrajnát egy tartós és igazságos béke megteremtésében.

Ukrajna, gáz
Ukrajna megmenekül: földgázsegélyt kap, hogy tudjon fűteni / Fotó: NurPhoto via AFP

A skandináv ország lépése annyiból nem meglepő, hogy már eddig is Ukrajna egyik legbőkezűbb támogatójának számított: a 2023 és 2030 közötti időszakra Oslo 275 milliárd norvég korona értékben irányzott elő katonai és polgári jellegű segélyezést Kijev számára.

Ez átszámítva mintegy 9100 milliárd forint. 

Ukrajna megmenekül: földgázsegélyt kap, hogy tudjon fűteni

A bejelentés apropója, hogy az ukrán elnök szerda délelőtt rövid látogatásra érkezett a norvég fővárosba. Zelenszkij nem sokáig marad Oslóban, utána Svédországban Ulf Kristersson miniszterelnökkel találkozik Linköpingben, a Saab hadiipari vállalat székhelyén.

Visszatérve a földgázsegélyre, Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök világosan fogalmazott: a 100 millió dolláros összeget azért adják, hogy a tél beállta előtt áramot és fűtést biztosítsanak az ukrán lakosságnak.

De a norvég kormányfő arról is beszélt, hogy bemutatta Zelenszkijnek Norvégia terveit Ukrajna 2026-ig tartó folyamatos támogatására. Erről csak annyit mondott, hogy az „erős marad”. Ukrajna persze nem csak Norvégiától számíthat energiatámogatásra.

  1. Október 20-án az EU Külügyi Tanácsa felkérte az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki további intézkedéseket Ukrajna energiabiztonságának megerősítésére.
  2. Emellett Lengyelország megígérte, hogy segít Ukrajnának az energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások kapcsán,
  3. október 21-én pedig Svédország 35 millió eurót különített el a Világbankon keresztül Ukrajna támogatására a hideg évszakban.

Fűtés Ukrajnában: miért nincs elég gáz?

Az ukrán energetikai óriás, az Ukrenergo frissen közölte, hogy legkésőbb tíz napon belül megkezdhetik a fűtés szolgáltatását az ukrán családok otthonaiban. Ezt a vállalat vezetője, Vitalij Zajcsenko jelentette be.

Erre égető szükség van, miután az elmúlt hónapban az áramfogyasztás több mint 20 százalékkal nőtt, amit a hidegebb időjárás és a fűtés hiánya okozott. Ukrajnában a fűtési időszak idén november 1-jétől március 31-ig tart, míg korábban október közepétől április közepéig tartott. Az elmúlt években a fűtési szezon pontos kezdete és vége a helyi hatóságok döntésén múlott a háború miatt.

Az ukrán–orosz háborúban az elmúlt hónapokban a két ország egymás energia-infrastruktúráját támadja, aminek következtében

Ukrajna gázrendszere összeomlott, súlyos nehézségeket okozva a télre való felkészülésben. 

Korábban Ukrajna kevésbé szenvedte meg az energia-infrastruktúra pusztulását, mert az ipari áramfelhasználás a háború kitörésével a felére csökkent, és a tízmilliós menekülthullám is 20 százalékkal csökkentette a lakossági áramigényt. Viszont idén októberben már több olyan nap is volt, hogy napi 30-50 orosz rakéta és 400-500 drón támadta az ukrán energetikai létesítményeket.

Mára kiesett az Ukrenergo nagyfeszültségű transzformátorállomásainak fele, valamint számos elosztóállomás is. A háború kezdetén Ukrajna 38 gigawattnyi erőművi termelőkapacitással rendelkezett, így nettó exportőr volt villanyban, míg napjainkban 12 gigawatt a saját termelőkapacitása, vagyis a háború előttinek a harmada.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12210 cikk

 

