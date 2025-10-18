A Roszatom bejelentette: átvenné újrahasznosításra az atomerőművek kiégett fűtőelemét

A szakértők uránhiányt jósolnak az elkövetkező évtizedekben, és ha semmi sem változik, az évszázad végére a tartalékai teljesen kimerülnek. A moszkvai Nemzetközi Atomhét (WAW) egyik pódiumbeszélgetésén sorra vették, hogyan oldható meg, hogy a meglévő és a jövőbeli atomerőművek ne fogyjanak ki az üzemanyagból. A legígéretesebb megoldás a nukleáris üzemanyagciklus lezárása. A Roszatom kulcsszereplő ezen a területen.

A Fehérorosz Atomerőmű már gondoskodott az uránutánpótlásáról/Fotó: Roszatom

Hiányforgatókönyvekkel ijesztgetnek a szakértők

A rendezvényen egy riasztó jóslatot ismertettek a társaság vállalati lapja szerint: ha a globális nukleáris kapacitás megháromszorozódik (márpedig ez a terv), akkor a kilogrammonként 260 dollár alatti árú urán (azaz az összes jelenleg elemzés alatt álló urán) 2076-ra elfogy.

A növekvő érdeklődés közepette a teljes beépített nukleáris energiatermelő kapacitás a 2024-es 372 gigawattról (GW) 2040-re a Világnukleáris Szövetség (WNA)

legrosszabb forgatókönyve szerint 552 GW-ra,

az alapforgatókönyv szerint 746 GW-ra,

a magas forgatókönyv szerint pedig 966 GW-ra

nő. A WNA főigazgatója, Sama Bilbao y León szerint jelenleg 67 ezer tonna természetes uránra van szükség a globális atomerőmű-flottának működtetéséhez. 2040-re ez a szám az alapforgatókönyv szerint közel 2,5-szeresére, 150 ezer tonnára nő, a magas forgatókönyv szerint pedig elérheti a 200 ezer tonnát.

Az elsődleges forrásokból (bányákból) származó uránkészletek évtizedek óta elmaradnak az atomerőművek keresletétől, de ezt a hiányt ellensúlyozzák a másodlagos források,

beleértve az atomerőművek és az üzemanyaggyártók készleteit,

az újrafeldolgozott kiégett nukleáris fűtőelemeket (SNF),

a dúsítási hulladékot

és egyéb forrásokat.

A fő probléma az, hogy a WNA becslései szerint a kereslet az elkövetkező években meghaladja majd az összes rendelkezésre álló uránkészletet.

Az orosz elnök szerint hamarabb is kifogyhatunk az uránból

Vlagyimir Putyin orosz elnök a fórum plenáris ülésén folytatta a témát: „Mielőtt kijöttünk volna ide a terembe, kollégáimmal leültünk és véleményt cseréltünk – informális keretek között. Ezzel kapcsolatban azt is szeretném megjegyezni, hogy az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) szerint az összes uránkészlet – optimista forgatókönyv szerint – 2090-re teljesen kimerül. Ez körülbelül 8 millió tonnát jelent. A valóságban azonban ez már a 2060-as években megtörténhet. Más szóval, minden nagyon gyorsan megtörténhet a szemünk láttára.”