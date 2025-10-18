Deviza
Összeszedtük a világ legkülönlegesebb szálláshelyeit

A víz alatti szálláshelyektől kezdve a hotellé alakított börtöncelláig, a világ legkülönlegesebb szálláshelyei közül válogattunk.
VG
2025.10.18, 17:09
Frissítve: 2025.10.18, 17:25

Jelenleg a világon több mint 187 000 szálloda található, a legnagyobb hotelszállodalánc pedig a Wyndham Hotels & Resorts. A modern szállodaipar azonban egy olyan új irányt vett, ahol egyre fontosabbá válik, hogy egyedi élményeket kínáljon a vendégek számára. És ez nem is csoda, hiszen mind inkább növekszik azoknak az utazóknak a száma, akik nemcsak az úti cél, de a szálláshelyek kapcsán is keresik a különlegességeket. Őket vonzzák a világ legpáratlanabb tematikus, vagy olykor kifejezetten bizarr szálláshelyei, amelyek viszont garantáltan életre szóló élményt nyújtanak.

A világ legkülönlegesebb szálláshelyei. Képen az olasz Bivacco Gervasutti hotel. Fotó: uniqhotels.com
A világ legkülönlegesebb szálláshelyei. Képen az olasz Bivacco Gervasutti hotel / Fotó: Uniqhotels.com

Az alábbi képeken a világ legkülönlegesebb szálláshelyeit mutatjuk

1. Bambu Indah, Bali

image

2. Frying Pan Tower, USA

image

3. La Balade Des Gnomes, Belgium

image

4. Bivacco Gervasutti, Olaszország

image

5. Karosta Prison, Lettország

image

6. The Conrad, Maldív-szigetek

image

