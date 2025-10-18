Összeszedtük a világ legkülönlegesebb szálláshelyeit

Jelenleg a világon több mint 187 000 szálloda található, a legnagyobb hotelszállodalánc pedig a Wyndham Hotels & Resorts. A modern szállodaipar azonban egy olyan új irányt vett, ahol egyre fontosabbá válik, hogy egyedi élményeket kínáljon a vendégek számára. És ez nem is csoda, hiszen mind inkább növekszik azoknak az utazóknak a száma, akik nemcsak az úti cél, de a szálláshelyek kapcsán is keresik a különlegességeket. Őket vonzzák a világ legpáratlanabb tematikus, vagy olykor kifejezetten bizarr szálláshelyei, amelyek viszont garantáltan életre szóló élményt nyújtanak.

A világ legkülönlegesebb szálláshelyei. Képen az olasz Bivacco Gervasutti hotel / Fotó: Uniqhotels.com

Az alábbi képeken a világ legkülönlegesebb szálláshelyeit mutatjuk

1. Bambu Indah, Bali

2. Frying Pan Tower, USA

3. La Balade Des Gnomes, Belgium

4. Bivacco Gervasutti, Olaszország

5. Karosta Prison, Lettország

6. The Conrad, Maldív-szigetek

További képekért kattintson az Origo oldalára.