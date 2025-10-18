Deviza
EUR/HUF389.41 -0.04% USD/HUF334.11 0% GBP/HUF448.63 0% CHF/HUF421.23 +0.04% PLN/HUF91.76 0% RON/HUF76.54 0% CZK/HUF16.03 0% EUR/HUF389.41 -0.04% USD/HUF334.11 0% GBP/HUF448.63 0% CHF/HUF421.23 +0.04% PLN/HUF91.76 0% RON/HUF76.54 0% CZK/HUF16.03 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fesztivál
koronavírus-járvány
Európa
válság

Európa-szerte eltűntek a fesztiválok – az embereknek egyre kevesebb pénzük van szórakozásra

Az európai zenei fesztiválok bevételei drámaian visszaestek a járvány miatt, majd fokozatosan közelítették a 2019-es szintet. A Sziget Fesztiválhoz hasonlóan több tucat fesztivál léte került veszélybe, a legtöbbjük pedig meg is szűnt.
Sz. E.
2025.10.18, 17:00
Frissítve: 2025.10.18, 17:10

A koronavírus-járvány érezhetően  felborította a szórakoztatópart, és ezáltal a zenei fesztiválok működését is. Számos nagy fesztiválnak azzal kellett szembenéznie, hogy a fellépők díjai, a technikai, logisztikai költségek, illetve az energiaárak jócskán megugrottak.

Európa-szerte eltűntek a fesztiválok / Fotó: Vasvári Tamás / MTI

A koronavírus-járvány két éve alatt egyetlenegy fesztivál sem fogadhatott vendégeket. A legnagyobb magyar fesztiválnak ezek az évek több mint kétmilliárd forint veszteséget okozott, a járvány idejére a Sziget Fesztiválra mintegy 1,4 milliárd forintnyi hitelt kellett felvenni

A 2022-ben ismét kinyithatott a Sziget, akkor 355 millió forintnyi profitot produkált, azonban

2023-ban 1,8 milliárdos, majd 2024-ben már 3,8 milliárd forintos rekordveszteséggel zárt.

Az újranyitást követően a Sziget másik két nagyfesztiválja is bezárt: több mint két évtized után a VOLT fesztivál 2022-ben szűnt meg, a Balaton Soundot 2024-ben tartották meg utoljára.

A negatív tendenciát érzékelve a Sziget külföldi tulaja pár napja kezdeményezte a fővárossal kötött megállapodás felmondását. Így Magyarország legnagyobb fesztiváljának napjai meg lettek számlálva. 

Egymás után szűntek meg a fesztiválok

Az AIF brit fesztiválszövetség szerint az Egyesült Királyságban összesen 96 rendezvény maradt el a koronavírus-járvány miatt, majd később 2023-ban 36 fesztivált, illetve a tavalyi évben több mint 60 darab rendezvényt mondtak le. 

Idén az Egyesült Királyságban többfesztivált megszüntettek a túlzott költségek, az alacsonyabb jegyeladások miatt is. 

Az infláció megemelte a produkciós költségeket, a művészi díjakat, a licencszerződéseket – mindezt emelve az árakat –, miközben a közönség kiadásait a megélhetési problémák is jelentősen befolyásolták.

A szigetországban arról is beszámoltak, hogy a kisebb fesztiválok már nem annyira vonzóak a jelentősebb fellépőknek, így bármikor visszamondanak vagy el sem fogadnak meghívásokat. Emiatt is ebben az évben több mint 30 fesztivált töröltek vagy halasztottak el az országban.

A Sundown Festival 12 év után, a 2024-es rendezvény után pénzügyi okokból szűnt meg. A szervezők a megnövekedett produkciós költségeket és a megélhetési válságot nevezték meg a döntés okaként. Hasonló okok miatt szűnt meg 26 év után a Nozstock The Hidden Valley zenei fesztivál is.

A francia nemzeti zenei központ legfrissebb tanulmánya szerint tavaly a Franciaországban megtartott fesztiválok kétharmada veszteséggel zárta az évet. Még azok is, amelyeknek 90 százalékos volt a látogatottsága, azaz a költségek növekedése olyan nagy volt, hogy a jegy- és egyéb bevételek sok esetben nem fedezték a szervezők kiadásait.

A költségek inflációjának bevételekkel való ellensúlyozása továbbra is nehéz az országban. A Le Monde megjegyzi, hogy jegyárak nem emelhetők a végtelenségig, a szponzoráció és a mecénás támogatás megszerzése nehézkes, és a helyi önkormányzatok erőforrásai nem tudják lépést tartani a növekvő kiadásokkal. 

A legkisebb fesztiválok, amelyek költségvetése 100 ezer és 250 ezer euró (körülbelül 40-100 millió forint) között van, a legkiszolgáltatottabbak és a támogatásoktól függenek.

A nagyfesztiválok óriási hasznot tesznek zsebre

Azonban a piac legjelentősebb szereplői megtartották a pozícióikat, sőt megnövelték a profitjukat is. A brit Glastonbury fesztivál például jelentős növekedést produkált: a 2023-24 pénzügyi évben közel 6 millió fontos (2,7 milliárd forint) profitot hozott össze, ami majdnem duplája a korábbi közel 3 millió fontos (1,35 milliárd forint) nyereségének.

A Financial Times cikke szerint az év során a fesztivál 3,7 millió fontot (1,7 milliárd forint) költött további területek megvásárlására, ami a jövőben további terjeszkedésre utalhat. A neves fesztivál azt is kommunikálja, hogy a jegyárakat a lehető legalacsonyabban akarja tartani, miközben kezeli a növekvő infláció hatásait, hogy a fesztivál továbbra is elérhető maradjon,

Glastonbury fesztivál
A Glastonbury fesztiválra a jegyek rendszerint percek alatt elfogynak, még a fellépők bejelentése előtt / fotó: AFP

A fesztivál minden évben több mint négyezer előadásnak ad otthont több mint 100 színpadon.

A belga Tomorrowland az egyik legismertebb elektronikus fesztivál, a világjárvány idején összesen 25 millió eurós veszteséget könyvelhetett el.  Az újranyitást követően azonban a 2022-es rekordévet zárt: a veszteségek kompenzálása érdekében a 2022-es fesztivált kivételesen három hétvégén rendezték meg. 

Az új koncepció rekordot hozott a fesztivál életében: 600 ezer látogatóval és 164 millió eurós (körülbelül 64 milliárd forint)árbevétellel zártak, ami 24 millió eurós profitot eredményezett. Ezzel sikerült visszafizetniük a korábbi veszteségeket. 2023-ban a fesztivál visszatért a szokásos két hétvégés formátumhoz (400 ezer látogató), még így is jelentős profitot termelt, majd a tavalyi évben további profitnövekedést ért el.

A Sziget méreté tekintve a közepes fesztiválok körébe tartozik, amelynek működése jelentősen a szponzori, a jegybevételektől függ. A szervező Sziget az elmúlt években súlyos pénzügyi nehézségekkel szembesült, amely rávilágított a működési modell sérülékenységére. 

Ha a legnagyobb magyar fesztivál 2026-ban elmaradna, az az elemzések szerint több tízmilliárd forintos gazdasági sokkot idézne elő itthon. Gerendai Károly, a fesztivál alapítója szerint a Sziget megmentésére  már csak hetek maradtak hátra.

A Sziget Fesztivált 1993-ban rendezték meg először, a koronavírus-járvány két évét leszámítva minden évben meg volt tartva.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu